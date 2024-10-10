https://sarabic.ae/20241010/إصابة-شخصين-بجروح-خطيرة-في-حادث-طعن-جنوب-حيفا-فيديو-1093612371.html

إصابة شخصين بجروح خطيرة في حادث طعن جنوب حيفا... فيديو

إصابة شخصين بجروح خطيرة في حادث طعن جنوب حيفا... فيديو

سبوتنيك عربي

أعلنت هيئة الإسعاف الإسرائيلية، اليوم الخميس، "إصابة شخصين بجروح خطيرة في حادث طعن جنوب حيفا ونقلهما إلى المستشفى". 10.10.2024, سبوتنيك عربي

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وقالت صحيفة "يسرائيل هيوم"، إن "حادثة الطعن في جنوب حيفا، جنائية"، مؤكدة أن "الشرطة الإسرائيلية فتحت تحقيقاً بخلفية الحادثة".يأتي ذلك في وقت أعلن فيه مستشفى "هيلل يافي"، عن وفاة أحد المصابين جراء عملية الطعن، التي نُفذت يوم أمس الأربعاء، في مدينة الخضيرة، والتي أسفرت كذلك عن إصابة 5 أشخاص آخرين.وحتى الآن، لا يزال هناك مصاب واحد في حالة خطيرة، بالإضافة إلى 4 مصابين أحدهم في حالة متوسطة و3 مصابين في حالة طفيفة، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.وتشير الأمم المتحدة إلى أنَّ حجم الدمار الكبير في قطاع غزة، يحتاج إلى عمليات إعادة إعمار قد تتطلّب عقودا من الزمن وعشرات مليارات الدولارات، وأشار برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى أنَّ قطاع غزة سيحتاج إلى نحو "80 عاما لاستعادة جميع وحدات الإسكان المدمرة بالكامل"، طبقا لتقييم افتراضي يستند إلى وتيرة إعادة إعمار اُتبعت في الصراعات السابقة في غزة.

https://sarabic.ae/20241009/بعد-عام-من-الحصار-المرضى-والمصابون-في-غزة-يواجهون-خطر-الموت-بسبب-إغلاق-المعابر-1093587423.html

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غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار العالم الآن, أخبار فلسطين اليوم, العالم