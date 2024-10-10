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https://sarabic.ae/20241010/الكرملين-التقارير-حول-تدخل-روسي-مزعوم-في-الاتخابات-البريطانية-لا-أساس-لها-من-الصحة-1093614790.html
الكرملين: التقارير حول "تدخل روسي" مزعوم في الاتخابات البريطانية لا أساس لها من الصحة
الكرملين: التقارير حول "تدخل روسي" مزعوم في الاتخابات البريطانية لا أساس لها من الصحة
سبوتنيك عربي
صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، بأن التقارير التي تتحدث عن "تدخل روسي" مزعوم في الانتخابات البرلمانية البريطانية، لا أساس لها من... 10.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-10T12:20+0000
2024-10-10T12:20+0000
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وقال بيسكوف للصحفيين، ردًا على سؤال حول كيف يمكن للكرملين التعليق على مزاعم رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية البريطاني، ريتشارد مور، حول محاولات "زعزعة استقرار الوضع" في بريطانيا وأوروبا: "كل هذه التصريحات لا أساس لها على الإطلاق، ولا أساس لها من الصحة، وبالتالي يجب التعامل معها على أنها اتهامات باطلة".وأضاف بيسكوف: "نحن لسنا مستعدين لقبول الاتهامات التي لا أساس لها، ولن نقبلها، ونحثكم على التعامل معها باعتبارها انتقادات عبثية تماما ولا تستحق الاهتمام".يُذكر أن الانتخابات البرلمانية في بريطانيا أجريت في 4 تموز/ يوليو الماضي، وفاز حزب العمال بـ412 مقعداً، ليضمن الأغلبية المطلقة في البرلمان ويطيح بالمحافظين الذين كانوا يحكمون سابقا، وليصبح زعيم حزب العمال، كير ستارمر، رسميًا رئيس الوزراء 58 لبريطانيا.
https://sarabic.ae/20240925/الكرملين-من-المستحيل-إجبار-روسيا-على-السلام-1093084904.html
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العالم, روسيا, أخبار روسيا اليوم, بريطانيا, الكرملين
العالم, روسيا, أخبار روسيا اليوم, بريطانيا, الكرملين

الكرملين: التقارير حول "تدخل روسي" مزعوم في الاتخابات البريطانية لا أساس لها من الصحة

12:20 GMT 10.10.2024
© Sputnik . Vitaliy Belousovالكرملين موسكو، روسيا 2 مارس 2022
الكرملين موسكو، روسيا 2 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.10.2024
© Sputnik . Vitaliy Belousov
تابعنا عبر
صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، بأن التقارير التي تتحدث عن "تدخل روسي" مزعوم في الانتخابات البرلمانية البريطانية، لا أساس لها من الصحة.
وقال بيسكوف للصحفيين، ردًا على سؤال حول كيف يمكن للكرملين التعليق على مزاعم رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية البريطاني، ريتشارد مور، حول محاولات "زعزعة استقرار الوضع" في بريطانيا وأوروبا: "كل هذه التصريحات لا أساس لها على الإطلاق، ولا أساس لها من الصحة، وبالتالي يجب التعامل معها على أنها اتهامات باطلة".
وأضاف بيسكوف: "نحن لسنا مستعدين لقبول الاتهامات التي لا أساس لها، ولن نقبلها، ونحثكم على التعامل معها باعتبارها انتقادات عبثية تماما ولا تستحق الاهتمام".
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يُذكر أن الانتخابات البرلمانية في بريطانيا أجريت في 4 تموز/ يوليو الماضي، وفاز حزب العمال بـ412 مقعداً، ليضمن الأغلبية المطلقة في البرلمان ويطيح بالمحافظين الذين كانوا يحكمون سابقا، وليصبح زعيم حزب العمال، كير ستارمر، رسميًا رئيس الوزراء 58 لبريطانيا.
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