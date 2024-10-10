https://sarabic.ae/20241010/الكرملين-توسيع-العمليات-العسكرية-جغرافيا-في-الشرق-الأوسط-ستكون-له-عواقب-كارثية-1093611000.html
الكرملين: توسع جغرافيا العمليات العسكرية في الشرق الأوسط ستكون له عواقب كارثية
الكرملين: توسع جغرافيا العمليات العسكرية في الشرق الأوسط ستكون له عواقب كارثية
سبوتنيك عربي
أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن توسع العمليات العسكرية جغرافيًا في الشرق الأوسط، ستكون له عواقب كارثية على المنطقة. 10.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-10T09:22+0000
2024-10-10T09:22+0000
2024-10-10T09:31+0000
روسيا
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وقال بيسكوف، ”يؤسفنا أن جغرافية الأعمال القتالية تتوسع بالفعل... كل هذا يؤدي بالطبع إلى تدمير البنية التحتية المدنية".
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روسيا
الكرملين: توسع جغرافيا العمليات العسكرية في الشرق الأوسط ستكون له عواقب كارثية
09:22 GMT 10.10.2024 (تم التحديث: 09:31 GMT 10.10.2024)
يتبع
أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن توسع العمليات العسكرية جغرافيًا في الشرق الأوسط، ستكون له عواقب كارثية على المنطقة.
وقال بيسكوف، ”يؤسفنا أن جغرافية الأعمال القتالية تتوسع بالفعل... كل هذا يؤدي بالطبع إلى تدمير البنية التحتية المدنية".
وأضاف بيسكوف، أن "عشرات ومئات الآلاف من الناس يفقدون منازلهم ومصادر رزقهم ووظائفهم وما إلى ذلك. لذا، بالطبع، لا نريد حتى الحديث عن المزيد من التوسع الجغرافي، فعواقب كل هذا كارثية على المنطقة".