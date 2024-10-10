https://sarabic.ae/20241010/خبير-ازدواجية-المعايير-لدى-الغرب-فضحت-بالكامل--1093614026.html

خبير: ازدواجية المعايير لدى الغرب فضحت بالكامل

خبير: ازدواجية المعايير لدى الغرب فضحت بالكامل

سبوتنيك عربي

أكد الخبير في الشأن الروسي الدكتور طوني معلوف، أن "التصريحات الأخيرة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حول المجتمع الروسي، تعكس أهمية الثقافة والتقاليد العائلية في... 10.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-10T11:17+0000

2024-10-10T11:17+0000

2024-10-10T11:17+0000

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تقارير سبوتنيك

روسيا

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وأشار معلوف، في حديث لـ"سبوتنيك"، إلى "ضرورة أن تكون الثقافة بعيدة عن الضغوط السياسية"، محذرًا من "ازدواجية المعايير التي اعتاد عليها الغرب".وأضاف أن "الغرب قد سخّر الثقافة والعلوم كأدوات للسيطرة، ونجح في بعض الأحيان في نشر ثقافاته، خصوصًا في التسعينيات عندما حاول تعميم مفاهيم جديدة على الاتحاد الأوروبي".وشدّد على أن "الغرب حاول إدخال ثقافات غريبة على المجتمع الروسي، خاصة في مسائل الأسرة، مما شكل عائقًا أمام تطبيع العلاقات بين روسيا والغرب"، داعيًا إلى "ضرورة الحفاظ على الهوية الثقافية الروسية وتعزيزها بعيدًا عن أي تدخلات خارجية".وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الثلاثاء الماضي، بأن جميع بلدان رابطة الدول المستقلة تدعو إلى تشكيل نظام عالمي عادل قائم على مبادئ القانون الدولي المعترف بها عالميا مع الدور المركزي للأمم المتحدة.وأكد بوتين أن قادة رابطة الدول المستقلة ينسقون باستمرار المواقف بشأن القضايا العالمية والإقليمية الرئيسية، قائلا: "نحن ننسق باستمرار مواقفنا بشأن القضايا العالمية والإقليمية الرئيسية، علاوة على ذلك، فإن نهجنا تجاهها يكون تقليديا متقاربا أو متطابقا تماما".

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