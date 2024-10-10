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https://sarabic.ae/20241010/خبير-ازدواجية-المعايير-لدى-الغرب-فضحت-بالكامل--1093614026.html
خبير: ازدواجية المعايير لدى الغرب فضحت بالكامل
خبير: ازدواجية المعايير لدى الغرب فضحت بالكامل
سبوتنيك عربي
أكد الخبير في الشأن الروسي الدكتور طوني معلوف، أن "التصريحات الأخيرة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حول المجتمع الروسي، تعكس أهمية الثقافة والتقاليد العائلية في... 10.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-10T11:17+0000
2024-10-10T11:17+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
روسيا
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وأشار معلوف، في حديث لـ"سبوتنيك"، إلى "ضرورة أن تكون الثقافة بعيدة عن الضغوط السياسية"، محذرًا من "ازدواجية المعايير التي اعتاد عليها الغرب".وأضاف أن "الغرب قد سخّر الثقافة والعلوم كأدوات للسيطرة، ونجح في بعض الأحيان في نشر ثقافاته، خصوصًا في التسعينيات عندما حاول تعميم مفاهيم جديدة على الاتحاد الأوروبي".وشدّد على أن "الغرب حاول إدخال ثقافات غريبة على المجتمع الروسي، خاصة في مسائل الأسرة، مما شكل عائقًا أمام تطبيع العلاقات بين روسيا والغرب"، داعيًا إلى "ضرورة الحفاظ على الهوية الثقافية الروسية وتعزيزها بعيدًا عن أي تدخلات خارجية".وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الثلاثاء الماضي، بأن جميع بلدان رابطة الدول المستقلة تدعو إلى تشكيل نظام عالمي عادل قائم على مبادئ القانون الدولي المعترف بها عالميا مع الدور المركزي للأمم المتحدة.وأكد بوتين أن قادة رابطة الدول المستقلة ينسقون باستمرار المواقف بشأن القضايا العالمية والإقليمية الرئيسية، قائلا: "نحن ننسق باستمرار مواقفنا بشأن القضايا العالمية والإقليمية الرئيسية، علاوة على ذلك، فإن نهجنا تجاهها يكون تقليديا متقاربا أو متطابقا تماما".
https://sarabic.ae/20241010/لافروف-يصل-إلى-لاوس-لحضور-قمة-آسيان-ما-هي-أهم-الدول-المشاركة---1093610529.html
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حصري, تقارير سبوتنيك, روسيا
حصري, تقارير سبوتنيك, روسيا

خبير: ازدواجية المعايير لدى الغرب فضحت بالكامل

11:17 GMT 10.10.2024
© AP Photo / Christopher Furlong/Poolقادة دول مجموعة السبع يشاهدون هبوط المظلة في نادي سان دومينيكو للغولف في اليوم الأول من قمة قادة العالم لمجموعة السبع، في بورجو إجنازيا، جنوب إيطاليا
قادة دول مجموعة السبع يشاهدون هبوط المظلة في نادي سان دومينيكو للغولف في اليوم الأول من قمة قادة العالم لمجموعة السبع، في بورجو إجنازيا، جنوب إيطاليا - سبوتنيك عربي, 1920, 10.10.2024
© AP Photo / Christopher Furlong/Pool
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أكد الخبير في الشأن الروسي الدكتور طوني معلوف، أن "التصريحات الأخيرة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حول المجتمع الروسي، تعكس أهمية الثقافة والتقاليد العائلية في البلاد، حيث يتكون المجتمع الروسي من مجموعة متنوعة من الإثنيات، التي تجتمع على احترام هذه التقاليد".
وأشار معلوف، في حديث لـ"سبوتنيك"، إلى "ضرورة أن تكون الثقافة بعيدة عن الضغوط السياسية"، محذرًا من "ازدواجية المعايير التي اعتاد عليها الغرب".
وأضاف أن "الغرب قد سخّر الثقافة والعلوم كأدوات للسيطرة، ونجح في بعض الأحيان في نشر ثقافاته، خصوصًا في التسعينيات عندما حاول تعميم مفاهيم جديدة على الاتحاد الأوروبي".

ورأى معلوف أن "الأساليب الغربية فُضحت بالكامل في السنوات الأخيرة، حيث أدت الادعاءات الغربية حول الحرية الجنسية إلى ردود فعل سلبية في العديد من البلدان".

وشدّد على أن "الغرب حاول إدخال ثقافات غريبة على المجتمع الروسي، خاصة في مسائل الأسرة، مما شكل عائقًا أمام تطبيع العلاقات بين روسيا والغرب"، داعيًا إلى "ضرورة الحفاظ على الهوية الثقافية الروسية وتعزيزها بعيدًا عن أي تدخلات خارجية".
وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف في طهران، إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 10.10.2024
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09:36 GMT
وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الثلاثاء الماضي، بأن جميع بلدان رابطة الدول المستقلة تدعو إلى تشكيل نظام عالمي عادل قائم على مبادئ القانون الدولي المعترف بها عالميا مع الدور المركزي للأمم المتحدة.

وقال بوتين، في اجتماع موسع لمجلس رؤساء دول رابطة الدول المستقلة: "في الوضع الصعب الحالي في العالم، من المهم للغاية أن تدعو جميع دول رابطة الدول المستقلة إلى تشكيل نظام عالمي عادل قائم على مبادئ القانون الدولي المعترف بها عالميا مع الدور المركزي للأمم المتحدة".

وأكد بوتين أن قادة رابطة الدول المستقلة ينسقون باستمرار المواقف بشأن القضايا العالمية والإقليمية الرئيسية، قائلا: "نحن ننسق باستمرار مواقفنا بشأن القضايا العالمية والإقليمية الرئيسية، علاوة على ذلك، فإن نهجنا تجاهها يكون تقليديا متقاربا أو متطابقا تماما".
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