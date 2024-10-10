https://sarabic.ae/20241010/مسؤول-فلسطيني-يكشف-لـسبوتنيك-عن-نتائج-اجتماعات-القاهرة-بين-فتح-وحماس-1093629026.html

مسؤول فلسطيني يكشف لـ"سبوتنيك" عن نتائج اجتماعات القاهرة بين "فتح" و"حماس"

مسؤول فلسطيني يكشف لـ"سبوتنيك" عن نتائج اجتماعات القاهرة بين "فتح" و"حماس"

سبوتنيك عربي

كشف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، الدكتور أحمد مجدلاني، اليوم الخميس، عن تفاصيل اللقاءات التي جمعت حركتي "فتح" و"حماس" في العاصمة المصرية... 10.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-10T20:42+0000

2024-10-10T20:42+0000

2024-10-10T20:42+0000

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وقال في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إن "الجلسات التي عُقدت أمس واليوم برعاية القاهرة كانت استكشافية، فيما يتعلق بإدارة الأراضي الفلسطينية كافة وليس قطاع غزة فقط، حيث بحثت الشأن الوطني العام، والقطاع بشكل خاص".وأكد أن "اللقاء استطلع أهم القضايا الجوهرية التي يمكن التركيز عليها، للتوصل إلى مجموعة من التفاهمات التي قد تؤدي لاحقا إلى لقاء وطني فلسطيني عام، يجمع كل القوى السياسية من أجل التوافق على رؤية مستقبلية".وأوضح أن "لقاءات أمس واليوم، لم تتوصل إلى نتائج فعلية ملموسة، لكن من الممكن أن تشكل عملية تبادل الأفكار ووجهات النظر أساسا لحوارات لاحقة"، معتبرا أن "الشيء الأساسي والجوهري الآن بالنسبة للسلطة الفلسطينية، وقف الحرب على قطاع غزة، وفتح المعابر وإدخال المواد الإغاثية".ويرى أن "مشروع حركة "حماس" ينطلق من كونها البديل للحركة الوطنية الفلسطينية، بالتالي من الصعب أين كون هناك شراكة في إطار البديل، ومع فصيل يرى في نفسه إطارا موازيا"، مؤكدا "ضرورة مراجعة "حماس" السياسية لبرنامجها، بحيث تكون الشراكة في إطار التقارب والاعتراف ببرنامج منظمة التحرير الوطنية الفلسطينية والتزاماتها القانونية والسياسية".واستضافت القاهرة على مدار يومين محادثات مكثفة بين حركتي "فتح" و"حماس"، ضمن مساعي الوصول إلى مصالحة شاملة، وتوحيد الصف الفلسطيني، والتوافق المشترك حول عدد من القضايا، أبرزها قطاع غزة.وتحدثت المصادر أمس، عن طرح تشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة، تسمى لجنة الإسناد المجتمعي، والتي تتشكّل من 15 عضوا من غير المنتمين للفصائل، وسيناط بها إدارة المعابر وملفات الصحة والإغاثة والإيواء والتنمية الاجتماعية والتعليم، وسيكون تمويلها من ميزانية الحكومة الفلسطينية وجهات دولية.

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