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مقاتلات روسية تستهدف منصات إطلاق صواريخ "باتريوت" الأمريكية في أوكرانيا
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https://sarabic.ae/20241010/منتخب-روسيا-في-مواجهة-قريبة-مع-منتخب-عربي-1093604432.html
منتخب روسيا في مواجهة قريبة مع منتخب عربي
منتخب روسيا في مواجهة قريبة مع منتخب عربي
سبوتنيك عربي
صرح المدير الفني للمنتخب الروسي لكرة القدم فاليري كاربين، أن المنتخب سيلعب ضد نظيره السوري في مبارة ودية، في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل. 10.10.2024, سبوتنيك عربي
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وقال كاربين، في تصريحات صحفية، إن "أحد المنافسين الذين سيواجهون المنتخب الروسي، في شهر نوفمبر (المقبل) هو منتخب سوريا".ويشارك المنتخب السوري، في شهر أوكتوبر الجاري، في بطولة كأس "ملك تايلاند"، التي ستضم 4 منتخبات هي سوريا وتايلاند والفلبين وطاجيكستان، وستلعب المنتخبات الأربعة مباراتين في الدور نصف النهائي بموجب القرعة، والفائزان يتقابلان في المباراة النهائية للبطولة، بينما يلتقي الخاسران في المباراة الترتيبية على المركزين الثالث والرابع.
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منتخب روسيا في مواجهة قريبة مع منتخب عربي

08:58 GMT 10.10.2024 (تم التحديث: 08:59 GMT 10.10.2024)
© AP Photo / Aijaz Rahiالمنتخب السوري يلتقط صورة جماعية قبل مباراة كرة القدم للمجموعة الثانية في كأس آسيا بين سوريا والهند في استاد البيت في الخور، قطر، الثلاثاء، 23 يناير، 2024
المنتخب السوري يلتقط صورة جماعية قبل مباراة كرة القدم للمجموعة الثانية في كأس آسيا بين سوريا والهند في استاد البيت في الخور، قطر، الثلاثاء، 23 يناير، 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.10.2024
© AP Photo / Aijaz Rahi
تابعنا عبر
صرح المدير الفني للمنتخب الروسي لكرة القدم فاليري كاربين، أن المنتخب سيلعب ضد نظيره السوري في مبارة ودية، في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
وقال كاربين، في تصريحات صحفية، إن "أحد المنافسين الذين سيواجهون المنتخب الروسي، في شهر نوفمبر (المقبل) هو منتخب سوريا".

وأضاف كاربين: "في شهر يونيو (حزيران الماضي)، لم نكن نعرف مع من سنلعب في شهر سبتمبر(أيلول الماضي)، لكننا كنا نعرف أن منتخب باكستان هو منافسنا في شهر أوكتوبر (الجاري)، وكان هناك اتفاق واضح، لكن في سبتمبر، توقفت الاتصالات معنا من باكستان".

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ودخل المنتخب الروسي في معسكر تدريبي، في 7 أكتوبر الجاري، دون تحديد المنتخبات التي سيواجهها في هذا الشهر.

ويشارك المنتخب السوري، في شهر أوكتوبر الجاري، في بطولة كأس "ملك تايلاند"، التي ستضم 4 منتخبات هي سوريا وتايلاند والفلبين وطاجيكستان، وستلعب المنتخبات الأربعة مباراتين في الدور نصف النهائي بموجب القرعة، والفائزان يتقابلان في المباراة النهائية للبطولة، بينما يلتقي الخاسران في المباراة الترتيبية على المركزين الثالث والرابع.
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