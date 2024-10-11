الخارجية الروسية: تقديم احتجاج للسفارة اليابانية حول خطط إجراء مناورات مع واشنطن قرب الحدود

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
08:18 GMT
11 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
08:29 GMT
31 د
لقاء سبوتنيك
انتخابات تشريعية مرتقبة في إقليم كردستان العراق وسط صراعات محلية وإقليمية
09:03 GMT
57 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
11:03 GMT
26 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
11:29 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
هل نجحت القوانين في إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع؟
11:39 GMT
21 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: أمريكا في مأزق أمام المحور الذي تقوده روسيا
16:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مكالمة بايدن ونتانياهو وسيناريوهات الرد الإسرائيلي المحتمل على إيران
17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
خبير: إسرئيل تمارس سياسة التهجير القسري في غزة بالتدمير والإبادة الجماعية
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
خبير: إسرئيل تمارس سياسة التهجير القسري في غزة بالتدمير والإبادة الجماعية
08:04 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى ال132 لميلاد الشاعرة الروسية مارينا تسيفتايفا
09:03 GMT
30 د
صدى الحياة
مهرجان "لون كلمة نغم" يبث رسائل سلام ومحبة للعالم
09:33 GMT
27 د
ملفات ساخنة
مكالمة بايدن ونتانياهو وسيناريوهات الرد الإسرائيلي المحتمل على إيران
10:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
كاشف نيوترينو جديد قد يحطم الفيزياء كما نعرفها..
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
11:46 GMT
14 د
لقاء سبوتنيك
انتخابات تشريعية مرتقبة في إقليم كردستان العراق وسط صراعات محلية وإقليمية
12:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عالم سبوتنيك
إسرائيل تغير موقفها: وقف النار في لبنان مربوط بصفقة أسرى في غزة، الأمم المتحدة: ربع الأراضي اللبنانية تلقت أوامر إسرائيلية بإخلائها
16:03 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: أمريكا تعي بدء تفكك الكيان الصهيوني فهي لا تريد الذهاب إلى حرب ولكن تقدم له الدعم قدر الإمكان
17:03 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: إطلاق منصة مالية لبريكس سيقوض العقوبات وتحكم الولايات المتحدة بالدول
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
أمساليوم
بث مباشر
Зенитный ракетный комплекс Тор Центрального военного округа на боевом дежурстве на Авдеевском направлении СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241011/الخارجية-الروسية-تقديم-احتجاج-للسفارة-اليابانية-حول-خطط-إجراء-مناورات-مع-واشنطن-قرب-الحدود-1093659838.html
الخارجية الروسية: تقديم احتجاج للسفارة اليابانية حول خطط إجراء مناورات مع واشنطن قرب الحدود
الخارجية الروسية: تقديم احتجاج للسفارة اليابانية حول خطط إجراء مناورات مع واشنطن قرب الحدود
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، عن تقديمها مذكرة احتجاج للسفارة اليابانية في موسكو، حول خطط اليابان إجراء مناورات عسكرية مشتركة مع الولايات المتحدة... 11.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-11T16:04+0000
2024-10-11T16:04+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/01/0f/1084997461_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2d6ec952017ea9712ea8b217b659c325.jpg
ونشرت الخارجية الروسية على موقعها الرسمي بيانا بهذا الخصوص جاء فيه " في 11 تشرين الأول/أكتوبر، تم تقديم احتجاج قوي للسفارة اليابانية في روسيا، يتعلق بخطط طوكيو المعلنة لإجراء مناورات عسكرية مشتركة مع الولايات المتحدة في أواخر تشرين الأول/أكتوبر – أوائل تشرين الثاني/ نوفمبر، على الأراضي اليابانية بما في ذلك مناطق هوكايدو الواقعة على مقربة من حدود روسيا الاتحادية "وأفادت وزارة الخارجية الروسية، يوم 28 يونيو/حزيران الفائت، أن موسكو أعربت عن احتجاجها لليابان بشأن اعتزامها إجراء سلسلة من التدريبات العسكرية بالقرب من الحدود الروسية. وأضاف البيان: "أوضحنا للجانب الياباني عدم جواز القيام بأي نشاط عسكري استفزازي قرب حدود بلادنا في الشرق الأقصى، بما فيها التي تتم بالتعاون مع دول الناتو التي لا تنتمي إلى المنطقة، ونعتبر مثل هذا النشاط بمثابة تهديد محتمل لأمن روسيا".
https://sarabic.ae/20241011/وزارة-الخارجية-روسيا-غاضبة-من-القصف-الإسرائيلي-لقوات-حفظ-السلام-التابعة-للأمم-المتحدة-في-لبنان-1093640109.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/01/0f/1084997461_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_cdbf6270ec88285e793f43eceff9e7d8.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم
روسيا, العالم

الخارجية الروسية: تقديم احتجاج للسفارة اليابانية حول خطط إجراء مناورات مع واشنطن قرب الحدود

16:04 GMT 11.10.2024
© Sputnik . Vitaliy Belousov / الانتقال إلى بنك الصورمبنى وزارة الخارجية الروسية
مبنى وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.10.2024
© Sputnik . Vitaliy Belousov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، عن تقديمها مذكرة احتجاج للسفارة اليابانية في موسكو، حول خطط اليابان إجراء مناورات عسكرية مشتركة مع الولايات المتحدة الأميركية قرب الحدود الروسية.
ونشرت الخارجية الروسية على موقعها الرسمي بيانا بهذا الخصوص جاء فيه " في 11 تشرين الأول/أكتوبر، تم تقديم احتجاج قوي للسفارة اليابانية في روسيا، يتعلق بخطط طوكيو المعلنة لإجراء مناورات عسكرية مشتركة مع الولايات المتحدة في أواخر تشرين الأول/أكتوبر – أوائل تشرين الثاني/ نوفمبر، على الأراضي اليابانية بما في ذلك مناطق هوكايدو الواقعة على مقربة من حدود روسيا الاتحادية "

وأشار البيان أيضًا إلى أنه تم تحذير السفارة اليابانية بشأن "الإجراءات المضادة الحتمية الكافية لتعزيز القدرة الدفاعية وحماية سيادة روسيا الاتحادية" وكذلك "عدم ملاءمة أي محاولات من جانب الجانب الياباني للتعبير عن "مخاوفه" بشأن تصرفاتنا بهذا الصدد".

وأفادت وزارة الخارجية الروسية، يوم 28 يونيو/حزيران الفائت، أن موسكو أعربت عن احتجاجها لليابان بشأن اعتزامها إجراء سلسلة من التدريبات العسكرية بالقرب من الحدود الروسية.
وزارة الخارجية الروسية في وسط موسكو (تصوير ألكسندر نيمينوف / وكالة الصحافة الفرنسية) - سبوتنيك عربي, 1920, 11.10.2024
وزارة الخارجية: روسيا غاضبة من القصف الإسرائيلي لقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان
09:28 GMT

وجاء في بيان وزارة الخارجية الذي نُشر على موقعها الإلكتروني: "في 28 يونيو/حزيران الجاري، تم تقديم احتجاج شديد اللهجة إلى السفارة اليابانية في روسيا، بخصوص خطط السلطات اليابانية إجراء مناورات عسكرية مشتركة مع ألمانيا وإسبانيا في جزيرة هوكايدو، قرب الحدود الروسية في الفترة من 19 إلى 25 تموز/يوليو".

وأضاف البيان: "أوضحنا للجانب الياباني عدم جواز القيام بأي نشاط عسكري استفزازي قرب حدود بلادنا في الشرق الأقصى، بما فيها التي تتم بالتعاون مع دول الناتو التي لا تنتمي إلى المنطقة، ونعتبر مثل هذا النشاط بمثابة تهديد محتمل لأمن روسيا".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:53 GMTПоследствия израильского авиаудара в Дахии, Бейрут, Ливан - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى"... والتوتر بين لبنان وإسرائيل05:10 GMTПоследствия израильского авиаудара в Дахии, Бейрут, Ливан - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى"... والتوتر بين لبنان وإسرائيلأمس, 08:26 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала