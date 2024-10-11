https://sarabic.ae/20241011/تقرير-جلسة-الكابينيت-الإسرائيلي-شهدت-خلافات-حادة-بين-الوزراء-1093638530.html

تقرير: جلسة "الكابينيت" الإسرائيلي شهدت خلافات حادة بين الوزراء

تقرير: جلسة "الكابينيت" الإسرائيلي شهدت خلافات حادة بين الوزراء

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، بأن جلسة المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينيت" شهدت خلافات حادة بين أعضائه. 11.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-11T08:20+0000

2024-10-11T08:20+0000

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وأوضحت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، ان جلسة "الكابينيت"، الليلة الماضية، شهدت خلافات كبيرة بين أعضاء المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر على خلفية إعلان 130 جنديا رفضهم الخدمة دون إطلاق سراح المختطفين.وأوضحت الصحيفة أن وزيرة المواصلات ميري ريغيف قد هاجمت وزير الدفاع يوآف غالانت، لهذا السبب، ما دفع بالأخير إلى مغادرة جلسة الكابينيت.ولم تشر الصحيفة إلى أن اجتماع الكابينيت قد ناقش ملف توجيه ضربة إسرائيلية إلى إيران من عدمه.في السياق نفسه، اقترب الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من التوصل إلى تفاهم بشأن نطاق الهجوم الإسرائيلي المرتقب على إيران.ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن 3 مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين، اليوم الجمعة، أن ذلك جاء خلال مكالمة هاتفية جرت بينهما يوم الأربعاء الماضي.وكشف مسؤول أمريكي أن إدارة الرئيس جو بايدن تقبلت فكرة أن إسرائيل ستشن هجوما كبيرا على إيران، لكنها تخشى أن تؤدي الضربات على "أهداف معينة" إلى تصعيد الحرب الإقليمية بشكل كبير.وبحسب مسؤول إسرائيلي رفيع، فإن الخطط الحالية لا تزال أكثر حدة وعداونية مما تفضله الإدارة الأمريكية، مشيرا إلى أن الفجوات بين الولايات المتحدة وإسرائيل حول طبيعة ونطاق الهجوم قد تقلصت. فيما أضاف مسؤول أمريكي آخر أن الإدارة أصبحت أقل توترا بشأن خطط إسرائيل بعد المحادثة بين بايدن ونتنياهو.يشار إلى أن بايدن كان حث إسرائيل، الأسبوع الماضي، على تجنب استهداف المنشآت النفطية أو النووية الإيرانية.في حين أكد مسؤولون إسرائيليون أن جميع الخيارات مطروحة على الطاولة. وفي المقابل، توعدت السلطات الإيرانية برد أقوى من السابق في حال طال الهجوم الإسرائيلي مواقع داخل البلاد.وتأتي المكالمة الأخيرة بين بايدن ونتنياهو بعد أسبوع من إطلاق إيران نحو 200 صاروخ باليستي على إسرائيل، ردا على مقتل الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصر الله والرئيس السابق لحركة حماس الفلسطينية إسماعيل هنية.

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