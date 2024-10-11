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مقتل إسرائيلي وإصابة آخر بجروح خطيرة نتيجة صاروخ مضاد للدروع شمالي إسرائيل
مقتل إسرائيلي وإصابة آخر بجروح خطيرة نتيجة صاروخ مضاد للدروع شمالي إسرائيل
سبوتنيك عربي
قتل عامل أجنبي وأصيب مواطن إسرائيلي بجروح خطيرة نتيجة صاروخ مضاد للدروع أطلق على شمالي إسرائيل. 11.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-11T07:24+0000
2024-10-11T07:24+0000
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وأفادت "القناة 14" الإسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، بمقتل مواطن أجنبي يبلغ من العمر 27 عاما وإصابة مواطن إسرائيلي آخر بجروح خطيرة، نتيجة سقوط صاروخ مضاد للدروع على منطقة يرؤون في الجليل الأعلى شمالي إسرائيل.وأكدت القناة على موقعها الإلكتروني أنه وقعت أضرار نتيجة الإصابة المباشرة للمنطقة الصناعية الإسرائيلية في مستوطنة كريات بياليك.ويأتي ذلك بينما تتواصل المعارك في جنوب لبنان بين "حزب الله" والجيش الإسرائيلي، منذ أكثر من عام بعد إعلان الحزب فتح جبهة مساندة لغزة، حيث تشهد العمليات توسعاً بشكل يومي على طول الحدود من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا.وأعلن الجيش الإسرائيلي، الخميس، شن غارات جوية جنوبي لبنان، ما أسفر عن مقتل قياديين في "حزب الله" اللبناني، في وقت صدرت فيه أوامر بإخلاء "ربع مساحة" البلاد، وفق تصريحات مسؤول أممي، وذلك بالتزامن مع تواصل المساعي الدبلوماسية الدولية لوقف القتال.وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إن "سلاح الجو اغتال أحمد مصطفى، قائد منطقة حولا بـ"حزب الله"، والذي كان مسؤولا عن إطلاق صواريخ على كريات شمونة"، مضيفًا أنه اغتال أيضا "قائد منظومة الصواريخ المضادة للدروع في الحزب في ميس الجبل محمد علي حمدان".من جانبها، ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام، الخميس، أن عدد الغارات التي استهدفت منطقة الهرمل شمال شرقي لبنان بلغت 9 حتى ظهر اليوم.
https://sarabic.ae/20241011/حال-إجراء-انتخابات-الآن-استطلاع-رأي-حزب-نتنياهو-سيشكل-القوة-السياسية-الأولى-في-إسرائيل-1093631832.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار, أخبار حزب الله, أخبار لبنان, لبنان

مقتل إسرائيلي وإصابة آخر بجروح خطيرة نتيجة صاروخ مضاد للدروع شمالي إسرائيل

07:24 GMT 11.10.2024
© AP Photo / Maya Alleruzzoإيران تطلق الصواريخ على إسرائيل في عملية تسمى "الوعد الصادق  2"
إيران تطلق الصواريخ على إسرائيل في عملية تسمى الوعد الصادق  2 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.10.2024
© AP Photo / Maya Alleruzzo
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قتل عامل أجنبي وأصيب مواطن إسرائيلي بجروح خطيرة نتيجة صاروخ مضاد للدروع أطلق على شمالي إسرائيل.
وأفادت "القناة 14" الإسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، بمقتل مواطن أجنبي يبلغ من العمر 27 عاما وإصابة مواطن إسرائيلي آخر بجروح خطيرة، نتيجة سقوط صاروخ مضاد للدروع على منطقة يرؤون في الجليل الأعلى شمالي إسرائيل.
وأكدت القناة على موقعها الإلكتروني أنه وقعت أضرار نتيجة الإصابة المباشرة للمنطقة الصناعية الإسرائيلية في مستوطنة كريات بياليك.
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 11.10.2024
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05:56 GMT
ويأتي ذلك بينما تتواصل المعارك في جنوب لبنان بين "حزب الله" والجيش الإسرائيلي، منذ أكثر من عام بعد إعلان الحزب فتح جبهة مساندة لغزة، حيث تشهد العمليات توسعاً بشكل يومي على طول الحدود من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا.
وأعلن الجيش الإسرائيلي، الخميس، شن غارات جوية جنوبي لبنان، ما أسفر عن مقتل قياديين في "حزب الله" اللبناني، في وقت صدرت فيه أوامر بإخلاء "ربع مساحة" البلاد، وفق تصريحات مسؤول أممي، وذلك بالتزامن مع تواصل المساعي الدبلوماسية الدولية لوقف القتال.
وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إن "سلاح الجو اغتال أحمد مصطفى، قائد منطقة حولا بـ"حزب الله"، والذي كان مسؤولا عن إطلاق صواريخ على كريات شمونة"، مضيفًا أنه اغتال أيضا "قائد منظومة الصواريخ المضادة للدروع في الحزب في ميس الجبل محمد علي حمدان".
من جانبها، ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام، الخميس، أن عدد الغارات التي استهدفت منطقة الهرمل شمال شرقي لبنان بلغت 9 حتى ظهر اليوم.
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