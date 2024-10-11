https://sarabic.ae/20241011/حزب-الله-يكشف-سبب-مغادرة-المواقع-الحدودية-ويحدد-موقفه-من-الجهود-الدبلوماسية-1093658103.html

"حزب الله" يكشف سبب مغادرة المواقع الحدودية ويحدد موقفه من الجهود الدبلوماسية

"حزب الله" يكشف سبب مغادرة المواقع الحدودية ويحدد موقفه من الجهود الدبلوماسية

سبوتنيك عربي

أكد مسؤول العلاقات الإعلامية في "حزب الله " محمد عفيف، اليوم الجمعة، أن ما يعرضه الجيش الإسرائيلي من صور لتقدمه في القرى اللبنانية، هي في الواقع صور مواقع... 11.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-11T14:51+0000

2024-10-11T14:51+0000

2024-10-11T14:51+0000

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وقال عفيف في مؤتمر صحفي: "كل ما يعرضه الجيش الإسرائيلي من صور لتقدمه في القرى هو لمواقع تركتها المقاومة على الشريط الحدودي لتستهدف العدو بها، حزب الله يمتلك الآلاف من المقاتلين الاستشهاديين في الميدان ويمنعون الجيش الإسرائيلي من التقدم".ووفقا لعفيف، فإنه "نرحب بالجهد الدبلوماسي والأولوية لدينا هي إلحاق الهزيمة بالعدو في الميدان".وذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت"، اليوم الجمعة، أن معظم الاهتمام والموارد لدى الجيش الإسرائيلي موجهة حاليا إلى لبنان.وأوضحت أن الجيش الإسرائيلي حوّل غزة، الأسبوع الماضي، إلى ساحة قتال ثانوية مع بداية العملية البرية في جنوب لبنان.ومع ذلك، احتفظ الجيش الإسرائيلي بالوحدة الهجومية الخاصة في القيادة الجنوبية لمواصلة العمليات في جباليا، لفترة قد تمتد بضعة أسابيع. وفقا للصحيفة.ومنذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي، وسّعت إسرائيل نطاق الحرب التي تشنها على لبنان لتشمل جل مناطقه بما فيها العاصمة بيروت عبر غارات جوية غير مسبوقة، كما بدأت توغلا بريا في جنوبه رغم التحذيرات الدولية والأممية.ويرد "حزب الله " على الهجوم الإسرائيلي على لبنان بإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة وقذائف مدفعية تستهدف مواقع عسكرية ومدنا ومستوطنات في أنحاء إسرائيل.وتواصل إسرائيل منذ أكثر من عام حربها على قطاع غزة، والتي أسفرت حتى الآن عن مقتل ما يزيد عن 42 ألف فلسطيني وإصابة نحو 100 ألف آخرين، فضلا عن تدمير هائل في المباني والبنية التحتية بالقطاع.

https://sarabic.ae/20241011/حزب-الله-يرد-على-مزاعم-وكالة-غربية-حول-القيادة-الجديدة---1093657290.html

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