https://sarabic.ae/20241012/استطلاع-80--من-النساء-في-دولة-عربية-يرفضن-المساواة-في-الإرث-1093672996.html

استطلاع: 80 % من النساء في دولة عربية يرفضن المساواة في الإرث

استطلاع: 80 % من النساء في دولة عربية يرفضن المساواة في الإرث

سبوتنيك عربي

تثير قضية الميراث جدلا كبيرًا في العديد من البلدان العربية، حول طرق توزيعه وقانونية وشرعية المساواة فيه بين الرجل والمرأة. لكن في المغرب رفضت أكثر من 80 % من... 12.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-12T09:55+0000

2024-10-12T09:55+0000

2024-10-12T09:57+0000

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وأكدت المندوبية أن استطلاعا أجرته، بمناسبة اليوم الوطني للمرأة، أظهر أن 86.8% من المشاركين فيه، يقولون إنهم يعارضون هذه الفكرة، وكان هذا الرفض أكثر وضوحاً في المناطق الحضرية (89.2%) منه في المناطق الريفية (82.8%).وأعرب الرجال عن معارضة أكثر وضوحا، حيث رفض 92.3% بشدة المقترح.وعند السؤال عن المجالات ذات الأولوية لتعزيز المساواة بين الرجل والمرأة، يضع المغاربة التعليم في المقدمة، حيث أكد 65,3% من المشاركين على أهمية الولوج العادل إلى جميع مستويات التعليم من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين.ويأتي التوظيف بعد ذلك، وهو ما يعتبره 20.3% من الذين شملهم الاستطلاع ضروريًا، في حين أكد 6.8% على الوصول إلى مناصب المسؤولية، مشددين على الحاجة إلى تمثيل متوازن للمرأة في الأدوار القيادية الإدارية.وأخيراً، تم ذكر التمثيل السياسي والنقابي داخل المنظمات غير الحكومية، وكذلك على المستويين المحلي والوطني، بنسبة 1.3% و0.4% و1.4% و1.6% على التوالي، ما يؤكد على أهمية ضمان مشاركة المرأة على قدم المساواة في جميع القرارات.

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