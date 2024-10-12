https://sarabic.ae/20241012/القوات-الأوكرانية-تطرد-سكان-مقاطعة-خاركوف-قسرا-بسبب-قرب-المواجهة-مع-روسيا-1093685421.html
القوات الأوكرانية تطرد سكان مقاطعة خاركوف قسرا بسبب "قرب المواجهة" مع روسيا
القوات الأوكرانية تطرد سكان مقاطعة خاركوف قسرا بسبب "قرب المواجهة" مع روسيا
سبوتنيك عربي
أفاد أحد سكان أراضي مقاطعة خاركوف، التي تسيطر عليها القوات المسلحة الأوكرانية، أن جهاز الأمن الأوكراني، يقوم بالتعاون مع الجيش الأوكراني، بنقل الأشخاص قسراً من... 12.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-12T15:33+0000
2024-10-12T15:33+0000
2024-10-12T15:33+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه لأسباب أمنية، لوكالة "سبوتنيك": "لقد أخرجنا الجيش وجهاز الأمن الأوكراني بالقوة، وتم فحص هواتفنا".وأفادت وزارة الدفاع الروسية اليوم، أن القوات المسلحة الأوكرانية، فقدت ما يصل إلى 110 جنود في منطقة عمليات مجموعة القوات الروسية "الشمال"، في مقاطعة خاركوف، في يوم واحد.وبدورها، دحرت وحدات من فوات مجموعة "الغرب"، القوة البشرية ودمرت عتاد للجيش الأوكراني في منطقتي بتروبافلوفكا وبيريستوفو بمقاطعة خاركوف.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.خسائر قوات كييف خلال 24 ساعة تبلغ ما يصل إلى 200 عسكري في مقاطعة كورسك الروسيةمقاتلات روسية تستهدف منصات إطلاق صواريخ "باتريوت" الأمريكية في أوكرانيا
https://sarabic.ae/20241010/القوات-الروسية-تباغت-تجمعات-الجيش-الأوكراني-بأسراب-المسيرات-في-مقاطعة-خاركوف-1093621174.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا
القوات الأوكرانية تطرد سكان مقاطعة خاركوف قسرا بسبب "قرب المواجهة" مع روسيا
أفاد أحد سكان أراضي مقاطعة خاركوف، التي تسيطر عليها القوات المسلحة الأوكرانية، أن جهاز الأمن الأوكراني، يقوم بالتعاون مع الجيش الأوكراني، بنقل الأشخاص قسراً من مناطق الخطوط الأمامية في مقاطعة خاركوف.
وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه لأسباب أمنية، لوكالة "سبوتنيك": "لقد أخرجنا الجيش وجهاز الأمن الأوكراني بالقوة، وتم فحص هواتفنا".
وأضاف أن نظام كييف اتخذ مثل هذه الخطوة، لأن خط المواجهة كان يقترب.
وأفادت وزارة الدفاع الروسية اليوم، أن القوات المسلحة الأوكرانية، فقدت ما يصل إلى 110 جنود في منطقة عمليات مجموعة القوات الروسية "الشمال"، في مقاطعة خاركوف، في يوم واحد.
وبدورها، دحرت وحدات من فوات مجموعة "الغرب"، القوة البشرية ودمرت عتاد للجيش الأوكراني في منطقتي بتروبافلوفكا وبيريستوفو بمقاطعة خاركوف.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة
، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها
، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.