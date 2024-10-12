https://sarabic.ae/20241012/بعد-تهجيرها-14-عاما-شبان-يطلقون-حملة-تنظيف-ملعب-ديرالزور-احتفالا-بعودة-أنديتهم-1093682857.html

بعد تهجيرها 14 عاما.. شبان يطلقون حملة تنظيف ملعب "ديرالزور" احتفالا بعودة أنديتهم

بعد تهجيرها 14 عاما.. شبان يطلقون حملة تنظيف ملعب "ديرالزور" احتفالا بعودة أنديتهم

سبوتنيك عربي

قبل الحرب، لم يكن ليخطر ببال سكان دير الزور، أن تحرمهم الظروف من مواكبة أندية مدينتهم وهم يزورون ملعبها البلدي كل يوم جمعة. 12.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-12T14:45+0000

2024-10-12T14:45+0000

2024-10-12T14:46+0000

منوعات

أخبار سوريا اليوم

حصري

تقارير سبوتنيك

دير الزور

دير الزور

أخبار دير الزور

أخبار كرة القدم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/0c/1093681068_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_5ca393b6fd2a3457e9f4e8a6e6f5e10e.jpg

وفي مفارقة مناقضة تماما، وبعد تدمير المنشآت الرياضية في هذه المدينة على أيدي الجماعات الإرهابية المسلحة وقيامها بتحريم الألعاب الكروية، لم يخطر ببال أولئك السكان يوما أن يعودوا لمشاهدة كرة القدم وهي تتدرحرج على العشب الأخضر على ملعبهم البلدي.خلال سنين الحرب، تقاطر سكان مدينة دير الزور ومعهم أنديتهم الرياضية إلى خارجها هربا من التعاقب المرير لسيطرة المجموعات الإرهابية المسلحة عليها، ومنذ قيام الجيش السوري بتطهير المدينة من آخر إرهابيي "داعش" نهاية عام 2017، بدت عودة السكان بطيئة إلى مدينتهم المدمرة، فيما فرضت أولويات الحياة استبعاد الأنشطة الرياضية إلى مرتبة متأخرة في سلم الاحتياجات الداهمة.استقرار الوضع الأمني والمعيشي خلال السنوات الأخيرة، مهد الطريق أمام اتخاذ نادي "الفتوة" وأندية الدرجة الأولى في المحافظة للاستقرار مجددا في مدينتهم، بعد تأمين الاحتياجات الرئيسية للملعب البلدي وفندق لاستقبال الفرق الزائرة الراغبة باللعب على أرضها.بطبيعة الحال، كان قرار إعادة تأهيل الملعب البلدي المدمر، خطوة لا غنى عنها لتأمين العودة المناسبة لرياضة كرة القدم إلى دير الزور، ومع انتهاء إعادة تأهيله وترميمه، يعود ملعب دير الزور البلدي اليوم لاستقبال أندية هذه المحافظة في الشرق السوري، منهيا بذلك رحلة طويلة من رحلة التهجير التي عاشتها لأكثر من 14 عاما.يقول رئيس اللجنة التنفيذية للاتحاد الرياضي العام في محافظة دير الزور، حازم بطاح، لـ"سبوتنيك": "إن كلفة إعادة تأهيل ساحة الملعب البلدي بالرول الصناعي تجاوزت الـ2.5 مليار ليرة سورية، وقد تم إنجاز المشروع بالتعاون مع الشركة العامة للبناء والتعمير كما تم تأهيل المرافق العامة والمشالح والمدرجات في الملعب وسيكون جاهز لاستقبال أندية المحافظة في هذه الموسم الكروي.عودة الحياة إلى الأحياء المحررة في مدينة دير الزور وتحقيق عنصر الأمان لوصول الفرق التي ستزور الملعب بدير الزور وتأمين فندق لاستقبال الفرق الزائرة أمور كلها أسهمت في عودة الملعب واتخاذ القرار بعودة نادي الفتوة وأندية الدرجة الأولى للعب في المدينة التي عانت لسنوات طويلة من ويلات الحرب وسيطرة المجموعات الإرهابية عليها قبل تحريرها، في العام 2017، على أيدي الجيش العربي السوري.عشاق أندية دير الزور عبّروا عن شوقهم لعودة الحياة إلى مدرجات الملعب البلدي واسترجاع الذكريات التي تركوها على تلك المدرجات منذ بداية الحرب على سوريا، وقد قاموا بحملات تنظيف تطوعية لمحيط الملعب من الخارج والداخل ليكون بأبهى حلة لاستقبال فريقهم وفرق الدوري السوري. وفي هذا الإطار، شارك العشرات من شبان وشابات المحافظة، في حملة تنظيف للملعب البلدي.يقول الشاب محمد حسن عدنان خليل، عضو مجلس إدارة جمعية "بصمة فراتية": "أطلقت جمعيتنا مبادرة "الرياضة تجمعنا" لتنظيف الملعب البلدي بالتشارك مع المجتمع المحلي، وهدفنا الأساسي إحياء الملعب الذي يعد معلما من معالم المدينة".أما متطوعة أخرى فأكدت لـ"سبوتنيك" أن "الملعب البلدي له مكانة كبيرة لدى أبناء دير الزور، مشيرة إلى أنها تتطلع إلى عودة الحياة إلى هذا الملعب من جديد".وتخلل النشاط التطوعي للشبان تنظيف مخلفات الورشات التي شاركت بالتأهيل، إضافة إلى دهان جميع الشبكات الحديدية ضمن حرم الملعب.رئيس الوزراء السوري يفتتح جسرا فوق نهر الفرات لربط القرى المحررة"دلة مزعل"... سفيرة التراث السوري في متحف "اللوفر".. صور وفيديو

https://sarabic.ae/20240628/الفرات-ملجأ-أهالي-دير-الزور-من-لهيب-الصيف-وانقطاع-الكهرباء-صور-1090284476.html

https://sarabic.ae/20231121/مساعدات-روسية-تشجيعا-لعودة-السكان-إلى-قرى-ريف-دير-الزور-شرقي-سوريا-1083346585.html

https://sarabic.ae/20230819/مركز-المصالحة-الروسي-يقدم-مساعدات-غذائية-لأهالي-دير-الزور-صور-1080235772.html

دير الزور

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

منوعات, أخبار سوريا اليوم, حصري, تقارير سبوتنيك, دير الزور, دير الزور, أخبار دير الزور, أخبار كرة القدم