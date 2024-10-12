https://sarabic.ae/20241012/زعيم-كوريا-الشمالية-يتهم-مسؤولين-في-الحزب-الحاكم-بـتقصيرات-خطيرة-1093671270.html
زعيم كوريا الشمالية يتهم مسؤولين في الحزب الحاكم بـ"تقصيرات خطيرة"
زعيم كوريا الشمالية يتهم مسؤولين في الحزب الحاكم بـ"تقصيرات خطيرة"
سبوتنيك عربي
قال زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ-أون إن بعض مسؤولي حزب العمال الحاكم لديهم "تقصيرات خطيرة" بسبب تنفيذ سياسات الحزب بطريقة خاطئة. 12.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-12T08:51+0000
2024-10-12T08:51+0000
2024-10-12T08:51+0000
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زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
روسيا
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ودعا كيم المسؤولين، خلال الاحتفال بالذكرى الـ 79 لتأسيس حزب العمال الحاكم، إلى مكافحة الفساد والقضاء على إساءة استخدام السلطة في رسالة تهدف إلى تشديد قبضته على الانضباط الاجتماعي وتعزيز التضامن الداخلي، وفقا لصحيفة "رودونغ سينمون".وأضاف كيم: "علينا أن نستمر في تعزيز كفاحنا لاستئصال إساءة استخدام السلطة والبيروقراطية وتجميع الثروة بشكل غير قانوني"، محذرًا من أن مثل هذه السلوكيات تؤدي إلى تآكل الحزب وتترك ندوبا على الحياة السياسية للمتورطين في أعمال الفساد.كما شدد على أن الجهود المبذولة لرعاية المواطنين متوافقة مع الإيديولوجية التأسيسية للحزب الحاكم، وطرح إيواء ضحايا الفيضانات في بيونغ يانغ وسياسات تطوير المناطق المتخلف كمثالين على ذلك.وفي الوقت نفسه، حضر "كيم" عرضًا ومأدبة في اليوم السابق للاحتفال بالذكرى السنوية لتأسيس الحزب، وفقًا لوكالة الأنباء المركزية الكورية.
https://sarabic.ae/20241007/زعيم-كوريا-الشمالية-سنعمل-على-تعزيز-التعاون-بين-بلادنا-وروسيا-1093528710.html
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العالم, أخبار العالم الآن, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, روسيا
العالم, أخبار العالم الآن, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, روسيا
زعيم كوريا الشمالية يتهم مسؤولين في الحزب الحاكم بـ"تقصيرات خطيرة"
قال زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ-أون إن بعض مسؤولي حزب العمال الحاكم لديهم "تقصيرات خطيرة" بسبب تنفيذ سياسات الحزب بطريقة خاطئة.
ودعا كيم المسؤولين، خلال الاحتفال بالذكرى الـ 79 لتأسيس حزب العمال الحاكم
، إلى مكافحة الفساد والقضاء على إساءة استخدام السلطة في رسالة تهدف إلى تشديد قبضته على الانضباط الاجتماعي وتعزيز التضامن الداخلي، وفقا لصحيفة "رودونغ سينمون".
وأضاف كيم: "علينا أن نستمر في تعزيز كفاحنا لاستئصال إساءة استخدام السلطة والبيروقراطية وتجميع الثروة بشكل غير قانوني"، محذرًا من أن مثل هذه السلوكيات تؤدي إلى تآكل الحزب وتترك ندوبا على الحياة السياسية للمتورطين في أعمال الفساد.
كما شدد على أن الجهود المبذولة لرعاية المواطنين متوافقة مع الإيديولوجية التأسيسية للحزب الحاكم، وطرح إيواء ضحايا الفيضانات في بيونغ يانغ وسياسات تطوير المناطق المتخلف كمثالين على ذلك.
وفي الوقت نفسه، حضر "كيم
" عرضًا ومأدبة في اليوم السابق للاحتفال بالذكرى السنوية لتأسيس الحزب، وفقًا لوكالة الأنباء المركزية الكورية.