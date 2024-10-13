https://sarabic.ae/20241013/الدفاع-الروسية-تدمير-13مسيرة-أوكرانية-فوق-مقاطعات-عدة--1093696050.html
الدفاع الروسية: تدمير 13مسيرة أوكرانية فوق مقاطعات عدة
الدفاع الروسية: تدمير 13مسيرة أوكرانية فوق مقاطعات عدة
سبوتنيك عربي
أكدت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن أنظمة الدفاعات الجوية أسقطت خلال الليل 13مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية. 13.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-13T04:28+0000
2024-10-13T04:28+0000
2024-10-13T04:29+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الدفاع الروسية: "تم خلال الليلة الماضية إيقاف محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات دون طيار على أهداف في أراضي الروسية".وتتّبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ "الهجوم المضاد"، الذي كانت قد أعلنت عنه في حزيران/يونيو العام الماضي.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20241012/لانتسيت-الروسية-تسحق-دبابتين-أوكرانيتين-فيديو-1093688498.html
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روسيا
الدفاع الروسية: تدمير 13مسيرة أوكرانية فوق مقاطعات عدة
04:28 GMT 13.10.2024 (تم التحديث: 04:29 GMT 13.10.2024)
أكدت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن أنظمة الدفاعات الجوية أسقطت خلال الليل 13مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية.
وقالت الدفاع الروسية: "تم خلال الليلة الماضية إيقاف محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات دون طيار على أهداف في أراضي الروسية".
وأضافت: "دمرت أنظمة الدفاع الجوي 13طائرة دون طيار أوكرانية. 6 فوق أراضي مقاطعة كورسك، و6 فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، وواحدة فوق مقاطعة بريانسك".
وتتّبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ "الهجوم المضاد"، الذي كانت قد أعلنت عنه في حزيران/يونيو العام الماضي.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.