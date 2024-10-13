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Зенитный ракетный комплекс Тор Центрального военного округа на боевом дежурстве на Авдеевском направлении СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241013/الدفاع-الروسية-تدمير-13مسيرة-أوكرانية-فوق-مقاطعات-عدة--1093696050.html
الدفاع الروسية: تدمير 13مسيرة أوكرانية فوق مقاطعات عدة
الدفاع الروسية: تدمير 13مسيرة أوكرانية فوق مقاطعات عدة
سبوتنيك عربي
أكدت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن أنظمة الدفاعات الجوية أسقطت خلال الليل 13مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية. 13.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-13T04:28+0000
2024-10-13T04:29+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الدفاع الروسية: "تم خلال الليلة الماضية إيقاف محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات دون طيار على أهداف في أراضي الروسية".وتتّبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ "الهجوم المضاد"، الذي كانت قد أعلنت عنه في حزيران/يونيو العام الماضي.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20241012/لانتسيت-الروسية-تسحق-دبابتين-أوكرانيتين-فيديو-1093688498.html
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الدفاع الروسية: تدمير 13مسيرة أوكرانية فوق مقاطعات عدة

04:28 GMT 13.10.2024 (تم التحديث: 04:29 GMT 13.10.2024)
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورنظام الصواريخ المضادة للطائرات "تور" للمنطقة العسكرية المركزية في مهمة قتالية في اتجاه محور أفدييفكا، في منطقة العملية العسكرية الخاصة
نظام الصواريخ المضادة للطائرات تور للمنطقة العسكرية المركزية في مهمة قتالية في اتجاه محور أفدييفكا، في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 13.10.2024
© Sputnik . Evgeny Biyatov
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أكدت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن أنظمة الدفاعات الجوية أسقطت خلال الليل 13مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية.
وقالت الدفاع الروسية: "تم خلال الليلة الماضية إيقاف محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات دون طيار على أهداف في أراضي الروسية".

وأضافت: "دمرت أنظمة الدفاع الجوي 13طائرة دون طيار أوكرانية. 6 فوق أراضي مقاطعة كورسك، و6 فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، وواحدة فوق مقاطعة بريانسك".

وتتّبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ "الهجوم المضاد"، الذي كانت قد أعلنت عنه في حزيران/يونيو العام الماضي.
لانتسيت - سبوتنيك عربي, 1920, 12.10.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
"لانتسيت" الروسية تسحق دبابتين أوكرانيتين... فيديو
أمس, 17:09 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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