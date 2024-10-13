https://sarabic.ae/20241013/الدفاع-الروسية-تدمير-13مسيرة-أوكرانية-فوق-مقاطعات-عدة--1093696050.html

الدفاع الروسية: تدمير 13مسيرة أوكرانية فوق مقاطعات عدة

الدفاع الروسية: تدمير 13مسيرة أوكرانية فوق مقاطعات عدة

سبوتنيك عربي

أكدت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن أنظمة الدفاعات الجوية أسقطت خلال الليل 13مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية. 13.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-13T04:28+0000

2024-10-13T04:28+0000

2024-10-13T04:29+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وقالت الدفاع الروسية: "تم خلال الليلة الماضية إيقاف محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات دون طيار على أهداف في أراضي الروسية".وتتّبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ "الهجوم المضاد"، الذي كانت قد أعلنت عنه في حزيران/يونيو العام الماضي.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

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