https://sarabic.ae/20241014/الهند-مئات-المسافرين-في-3-رحلات-دولية-من-مومباي-يصابون-بذعر-بسبب-تهديدات-أمنية-1093728355.html
الهند.. مئات المسافرين في 3 رحلات دولية من مومباي يصابون بالذعر بسبب تهديدات أمنية
الهند.. مئات المسافرين في 3 رحلات دولية من مومباي يصابون بالذعر بسبب تهديدات أمنية
سبوتنيك عربي
تعرضت 3 رحلات دولية قادمة من الهند، اليوم الاثنين، لتهديدات أمنية وهمية، ما أدى إلى تعطل عمليات الرحلات الدولية المغادرة، وتم البدء بفحص الطائرات الثلاث... 14.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-14T08:25+0000
2024-10-14T08:25+0000
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وبحسب مكتب أمن الطيران المدني في الهند، فقد تلقت الطائرات الثلاث، تهديدات بوجود قنابل على متنها.وقال متحدث باسم شركة طيران الهند في حديث لقناة تلفزيونية محلية: "تلقت الرحلة "AI119"، التي تعمل من مومباي إلى مطار جون إف كينيدي، في 14 أكتوبر (تشرين الأول الجاري)، تنبيها أمنيا محددا، وبناء على تعليمات من لجنة تنظيم الأمن التابعة للحكومة، تم تحويلها إلى دلهي، ونزل جميع الركاب، وهم موجودون في محطة مطار دلهي".وقال مذيع القناة إن أجهزة الأمن، بما في ذلك فريق خبراء القنابل، أجرى فحوصات شاملة بعد هبوط الطائرة، وفقا لقناة "NDTV" الهندية.وأفاد ضابط شرطة كبير أن الطائرة كانت متمركزة في مطار "أنديرا غاندي" الدولي، وتم اتباع جميع بروتوكولات السلامة القياسية لضمان سلامة الركاب وطاقم الطائرة، ولم تقدم شركة طيران الهند مزيدا من التفاصيل، فيما لا يزال التحقيق بشأن الواقعة مستمرا.في سياق متصل، تأخرت رحلتان جويتان تابعتان لشركة "إنديجو" في مطار مومباي، بسبب تهديد بوجود قنبلة، واللتان كانتا متجهتان إلى العاصمة العمانية مسقط وجدة بالمملكة العربية السعودية.وقال متحدث باسم شركة "إنديجو"، إن جميع عمليات التحقق الأمنية بدأت على الفور.وبلغ العدد الإجمالي للركاب على متن رحلتي "إنديجو" 258 راكبا، وغادرت إحدى الرحلتين بالفعل، بينما ستستأنف الأخرى رحلتها بعد ظهر اليوم.
https://sarabic.ae/20240906/طائرة-هندية-تهبط-اضطراريا-في-تركيا-بعد-إنذار-بوجود-قنبلة-على-متنها-1092466786.html
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أخبار الهند اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
أخبار الهند اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
الهند.. مئات المسافرين في 3 رحلات دولية من مومباي يصابون بالذعر بسبب تهديدات أمنية
تعرضت 3 رحلات دولية قادمة من الهند، اليوم الاثنين، لتهديدات أمنية وهمية، ما أدى إلى تعطل عمليات الرحلات الدولية المغادرة، وتم البدء بفحص الطائرات الثلاث المعنية.
وبحسب مكتب أمن الطيران المدني في الهند، فقد تلقت الطائرات الثلاث، تهديدات بوجود قنابل على متنها.
وقال متحدث باسم شركة طيران الهند في حديث لقناة تلفزيونية محلية: "تلقت الرحلة "AI119"، التي تعمل من مومباي إلى مطار جون إف كينيدي، في 14 أكتوبر (تشرين الأول الجاري)، تنبيها أمنيا محددا، وبناء على تعليمات من لجنة تنظيم الأمن التابعة للحكومة، تم تحويلها إلى دلهي، ونزل جميع الركاب، وهم موجودون في محطة مطار دلهي".
وقال مذيع القناة إن أجهزة الأمن، بما في ذلك فريق خبراء القنابل، أجرى فحوصات شاملة بعد هبوط الطائرة، وفقا لقناة
"NDTV" الهندية.
وأفاد ضابط شرطة كبير أن الطائرة كانت متمركزة في مطار "أنديرا غاندي" الدولي، وتم اتباع جميع بروتوكولات السلامة القياسية لضمان سلامة الركاب وطاقم الطائرة، ولم تقدم شركة طيران الهند مزيدا من التفاصيل، فيما لا يزال التحقيق بشأن الواقعة مستمرا.
في سياق متصل، تأخرت رحلتان جويتان تابعتان لشركة "إنديجو" في مطار مومباي، بسبب تهديد بوجود قنبلة، واللتان كانتا متجهتان إلى العاصمة العمانية مسقط وجدة بالمملكة العربية السعودية.
وقال متحدث باسم شركة "إنديجو"، إن جميع عمليات التحقق الأمنية بدأت على الفور.
وبلغ العدد الإجمالي للركاب على متن رحلتي "إنديجو" 258 راكبا، وغادرت إحدى الرحلتين بالفعل، بينما ستستأنف الأخرى رحلتها بعد ظهر اليوم.