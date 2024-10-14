https://sarabic.ae/20241014/بينها-دولة-عربية-3-وجهات-رئيسية-للتجارة-الخارجية-الروسية-1093744695.html

بينها دولة عربية... 3 وجهات رئيسية للتجارة الخارجية الروسية

بينها دولة عربية... 3 وجهات رئيسية للتجارة الخارجية الروسية

سبوتنيك عربي

صرح رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين في منتدى "صنع في روسيا"، اليوم الاثنين، بأن الصين والهند ومصر كانت الوجهات الرئيسية للتجارة الروسية الخارجية في عام... 14.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-14T13:54+0000

2024-10-14T13:54+0000

2024-10-14T13:54+0000

روسيا

العالم

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وقال رئيس الحكومة الروسية، في الجلسة العامة للمنتدى: "الوجهات الرئيسية هي دول مثل الصين والهند ومصر، كما أن التجارة مع فيتنام تتعافى بوتيرة جيدة".وفي الوقت نفسه، وفقا لميشوستين، زادت إمدادات المواد غير الخام والمنتجات غير المتعلقة بالطاقة إلى البلدان الصديقة بنسبة 11% تقريبا.وأكد أن "مبيعات السلع من الصناعات الهندسية الميكانيكية والمعادن والكيميائية والأدوية ومستحضرات التجميل والصيدلانية تتزايد بشكل مطرد، وفي قطاع الصناعات الزراعية، منتجات من صناعات الحبوب والدهون والزيوت".وقال إن الهدف في السنوات الست المقبلة هو زيادة هذه الصادرات بنسبة الثلثين على الأقل مقارنة بعام 2023، وبالنسبة للمجمع الصناعي الزراعي - بمقدار مرة ونصف مقارنة بعام 2021.وأوضح أن التجارة الخارجية الروسية تتطور بشكل ديناميكي، على الرغم من التحديات غير المسبوقة. ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى تحول الصادرات وتوسيع التعاون مع شركاء من الدول الصديقة، وتعمل الحكومة بنشاط على تعزيز توسيع هذه الاتصالات بين رواد الأعمال الروس.وشدد رئيس الوزراء على أنه "بفضل هذه التدابير وغيرها، على مدى أربع سنوات، زادت الإمدادات إلى هذه البلدان بنحو الثلث - إلى 86 % من إجمالي حجم الصادرات المحلية، وفقا لبيانات سبعة أشهر من هذا العام".إنه من المتوقع أن تمثل مجموعة "بريكس" بحلول العام 2028 نحو 38% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، بالمقابل سيتراجع أداء مجموعة السبع الكبار.وتستضيف موسكو اليوم الاثنين فعاليات وأنشطة منتدى التصدير الرئيسي "صنع في روسيا" بمشاركة نخبة من الشركات الروسية. ويعقد المنتدى بمبادرة وبدعم من مركز التصدير الروسي، وتنعقد فعاليات الحدث في مركز التجارة الدولي بالعاصمة موسكو.وكما جرت العادة تعرض الشركات الروسية المشاركة في الحدث منتجات وحلول فريدة يتم تصديرها إلى الأسواق الخارجية أو لديها إمكانات تصدير عالية.

https://sarabic.ae/20241010/موسكو-قمة-بريكس-أكبر-حدث-سياسي-خارجي-يعقد-في-روسيا-1093617023.html

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