تحتاجها المنطقة العربية.. بطولة غير عادية للاسترخاء في اليابان.. فيديو

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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
ملفات ساخنة
ما موقف دول الخليج من الصراع بين إسرائيل وإيران؟
08:04 GMT
29 د
مساحة حرة
فتح وحماس يقتربان من الاتفاق على تشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة
09:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:46 GMT
14 د
قوانين الاقتصاد
خبير: إطلاق منصة مالية لبريكس سيقوض العقوبات وتحكم الولايات المتحدة بالدول
10:03 GMT
29 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
10:33 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:03 GMT
7 د
شؤون عسكرية
خبير: أمريكا تعي بدء تفكك الكيان الصهيوني فهي لا تريد الذهاب إلى حرب ولكن تقدم له الدعم قدر الإمكان
11:10 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
11:40 GMT
20 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى ال132 لميلاد الشاعرة الروسية مارينا تسيفتايفا
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
12:33 GMT
26 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عالم سبوتنيك
سمير جعجع: رئيس لبنان المقبل يجب أن يحصر السلاح بيد الجيش اللبناني، أول قمة خليجية أوروبية الخميس القادم وسط توتر شديد في الشرق الأوسط
16:03 GMT
59 د
مرايا العلوم
تحول الجسيمات فائقة الندرة ولغز التثاؤب والصرع وانقراض النياندرتال
17:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: أمريكا تعي بدء تفكك الكيان الصهيوني فهي لا تريد الذهاب إلى حرب ولكن تقدم له الدعم قدر الإمكان
17:33 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - اعادة
02:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
تحول الجسيمات فائقة الندرة ولغز التثاؤب والصرع وانقراض النياندرتال
08:04 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
صدى الحياة
تونس الخضراء.... تراكم النفايات في شوارعها ينذر بكارثة بيئية
09:31 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث والهبة في القوانين العربية
10:30 GMT
30 د
ملفات ساخنة
ما موقف دول الخليج من الصراع بين إسرائيل وإيران؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد شيرين أبو عاقلة... صحفيو غزة شهداء الحقيقة
11:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
12:03 GMT
9 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى ال132 لميلاد الشاعرة الروسية مارينا تسيفتايفا
12:13 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
12:43 GMT
17 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: أمريكا تخادع بالحلول الدبلوماسية بينما تمد إسرائيل بكل ما يلزم من أدوات القتل والتدمير
16:03 GMT
59 د
مساحة حرة
هل تغير هجمات حزب الله حسابات إسرائيل
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
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https://sarabic.ae/20241014/تحتاجها-المنطقة-العربية-بطولة-غير-عادية-للاسترخاء-في-اليابان-فيديو----1093747736.html
تحتاجها المنطقة العربية.. بطولة غير عادية للاسترخاء في اليابان.. فيديو
تحتاجها المنطقة العربية.. بطولة غير عادية للاسترخاء في اليابان.. فيديو
سبوتنيك عربي
أقيمت مسابقة غريبة في العاصمة اليابانية طوكيو تحت عنوان "بطولة الاسترخاء"، تهدف إلى معرفة مدى قدرة المشاركين على الاسترخاء ونسيان الضغوط اليومية، بحسب... 14.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-14T14:38+0000
2024-10-14T14:38+0000
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وأظهرت لقطات تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي المشاركين خلال خوض غمار المسابقة، حيث بدا بعضهم مستلقيا دون أي حركة.وضمت المسابقة عدة قواعد بسيطة، شملت الجلوس أو الاستلقاء في ذهول، وعدم التفكير في أي شيء، والاستمرار في ذلك لمدة 90 دقيقة.وتم تحديد الفائز حسب معدل ضربات القلب بالإضافة إلى تفاعل الحضور.في حين تم استبعاد المشاركين الذين غلبهم النعاس أو لمسوا هواتفهم الذكية، ناهيك عن التحدث.وأضاف بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي بأن هذه المسابقات ربما تكون مفيدة للجميع في العالم الحديث وتحديدا في العالم العربي، بسبب الضغوطات الكبيرة التي يتعرض لها الشخص إثر الأحداث التي تشهدها المنطقة، والكم الهائل من الأخبار اليومية.أزمة داخل أروقة الدوري السعودي بسبب "طائرة خاصة" أمريكيون ينهبون قطار بضائع في مشهد صادم📷
https://sarabic.ae/20241014/أعجوبة-الخلق-توثيق-حالة-لقيام-قنديلي-بحر-بالاندماح-والتحول-لكائن-واحد-فيديو-1093746670.html
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نادي الفيديو, العالم العربي, العالم
نادي الفيديو, العالم العربي, العالم

تحتاجها المنطقة العربية.. بطولة غير عادية للاسترخاء في اليابان.. فيديو

14:38 GMT 14.10.2024
© Photo / x.comفتاة يابانية خلال مسابقة للاستراخاء
فتاة يابانية خلال مسابقة للاستراخاء - سبوتنيك عربي, 1920, 14.10.2024
© Photo / x.com
تابعنا عبر
أقيمت مسابقة غريبة في العاصمة اليابانية طوكيو تحت عنوان "بطولة الاسترخاء"، تهدف إلى معرفة مدى قدرة المشاركين على الاسترخاء ونسيان الضغوط اليومية، بحسب المنظمين.
وأظهرت لقطات تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي المشاركين خلال خوض غمار المسابقة، حيث بدا بعضهم مستلقيا دون أي حركة.
وضمت المسابقة عدة قواعد بسيطة، شملت الجلوس أو الاستلقاء في ذهول، وعدم التفكير في أي شيء، والاستمرار في ذلك لمدة 90 دقيقة.
وتم تحديد الفائز حسب معدل ضربات القلب بالإضافة إلى تفاعل الحضور.
في حين تم استبعاد المشاركين الذين غلبهم النعاس أو لمسوا هواتفهم الذكية، ناهيك عن التحدث.
قناديل البحر - سبوتنيك عربي, 1920, 14.10.2024
مجتمع
"أعجوبة الخلق"... توثيق حالة لقيام قنديلي بحر بالاندماح والتحول لكائن واحد... فيديو
14:10 GMT
وأضاف بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي بأن هذه المسابقات ربما تكون مفيدة للجميع في العالم الحديث وتحديدا في العالم العربي، بسبب الضغوطات الكبيرة التي يتعرض لها الشخص إثر الأحداث التي تشهدها المنطقة، والكم الهائل من الأخبار اليومية.
أزمة داخل أروقة الدوري السعودي بسبب "طائرة خاصة"
أمريكيون ينهبون قطار بضائع في مشهد صادم
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