https://sarabic.ae/20241014/تحتاجها-المنطقة-العربية-بطولة-غير-عادية-للاسترخاء-في-اليابان-فيديو----1093747736.html
تحتاجها المنطقة العربية.. بطولة غير عادية للاسترخاء في اليابان.. فيديو
تحتاجها المنطقة العربية.. بطولة غير عادية للاسترخاء في اليابان.. فيديو
سبوتنيك عربي
أقيمت مسابقة غريبة في العاصمة اليابانية طوكيو تحت عنوان "بطولة الاسترخاء"، تهدف إلى معرفة مدى قدرة المشاركين على الاسترخاء ونسيان الضغوط اليومية، بحسب... 14.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-14T14:38+0000
2024-10-14T14:38+0000
2024-10-14T14:38+0000
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وأظهرت لقطات تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي المشاركين خلال خوض غمار المسابقة، حيث بدا بعضهم مستلقيا دون أي حركة.وضمت المسابقة عدة قواعد بسيطة، شملت الجلوس أو الاستلقاء في ذهول، وعدم التفكير في أي شيء، والاستمرار في ذلك لمدة 90 دقيقة.وتم تحديد الفائز حسب معدل ضربات القلب بالإضافة إلى تفاعل الحضور.في حين تم استبعاد المشاركين الذين غلبهم النعاس أو لمسوا هواتفهم الذكية، ناهيك عن التحدث.وأضاف بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي بأن هذه المسابقات ربما تكون مفيدة للجميع في العالم الحديث وتحديدا في العالم العربي، بسبب الضغوطات الكبيرة التي يتعرض لها الشخص إثر الأحداث التي تشهدها المنطقة، والكم الهائل من الأخبار اليومية.أزمة داخل أروقة الدوري السعودي بسبب "طائرة خاصة" أمريكيون ينهبون قطار بضائع في مشهد صادم📷
https://sarabic.ae/20241014/أعجوبة-الخلق-توثيق-حالة-لقيام-قنديلي-بحر-بالاندماح-والتحول-لكائن-واحد-فيديو-1093746670.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
نادي الفيديو, العالم العربي, العالم
نادي الفيديو, العالم العربي, العالم
تحتاجها المنطقة العربية.. بطولة غير عادية للاسترخاء في اليابان.. فيديو
أقيمت مسابقة غريبة في العاصمة اليابانية طوكيو تحت عنوان "بطولة الاسترخاء"، تهدف إلى معرفة مدى قدرة المشاركين على الاسترخاء ونسيان الضغوط اليومية، بحسب المنظمين.
وأظهرت لقطات تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي المشاركين خلال خوض غمار المسابقة، حيث بدا بعضهم مستلقيا دون أي حركة.
وضمت المسابقة عدة قواعد بسيطة، شملت الجلوس أو الاستلقاء في ذهول، وعدم التفكير في أي شيء، والاستمرار في ذلك لمدة 90 دقيقة.
وتم تحديد الفائز حسب معدل ضربات القلب بالإضافة إلى تفاعل الحضور.
في حين تم استبعاد المشاركين الذين غلبهم النعاس أو لمسوا هواتفهم الذكية، ناهيك عن التحدث.
وأضاف بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي بأن هذه المسابقات ربما تكون مفيدة للجميع في العالم الحديث وتحديدا في العالم العربي، بسبب الضغوطات الكبيرة التي يتعرض لها الشخص إثر الأحداث التي تشهدها المنطقة، والكم الهائل من الأخبار اليومية.