https://sarabic.ae/20241014/تقرير-يكشف-عن-تحليق-طائرات-مسيرة-مجهولة-فوق-أكبر-القواعد-الأمريكية-العسكرية-1093726451.html

تقرير يكشف عن تحليق طائرات مسيرة مجهولة فوق أكبر القواعد الأمريكية العسكرية

تقرير يكشف عن تحليق طائرات مسيرة مجهولة فوق أكبر القواعد الأمريكية العسكرية

سبوتنيك عربي

تواجه وزارة الدفاع الأمريكية، لغزا حقيقيا، بعد أن حلّق "أسطول مشبوه" من الطائرات المسيرة المجهولة الهوية، فوق قاعدة "لانغلي" الجوية بولاية فرجينيا لمدة 17... 14.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-14T06:52+0000

2024-10-14T06:52+0000

2024-10-14T06:52+0000

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البنتاغون الأمريكي

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ولم يسلط البنتاغون بعد الضوء على القضية، التي يبدو أنها تكشف عن نقص خطير في التدابير الأمنية في بعض أكثر المواقع العسكرية حساسية في أمريكا، وفقا لما أوردته تقارير غربية.وفي ديسمبر/ كانون الأول 2023، أفاد أفراد من الجيش الأمريكي أنهم شهدوا أسطولا من الطائرات المسيرة المجهولة تخترق المجال الجوي المحظور فوق مساحة من الأرض في قاعدة "لانغلي" الجوية على طول ساحل فرجينيا، بحسب التقرير.وذكر التقرير أن رئيس الأركان الأمريكي السابق، مارك ميلي، شهد شخصيا تحليق الطائرات المسيرة فوق القاعدة، التي تتمركز فيها، من بين أمور أخرى، مقاتلات الجيل الخامس المتقدمة من طراز "إف-22".كما شهد حراس القاعدة ليال عدة انتهاكات للمجال الجوي المحظور فوق القاعدة، التي يضم محيطها أحد أكبر تجمعات للبنية التحتية للأمن القومي في أمريكا.وعادة ما تبدأ عمليات التحليق "بعد 45 دقيقة إلى ساعة من غروب الشمس"، وفقا لمصادر نقلها التقرير.وبحسب ما ورد، فقد تم تنفيذ أول اختراق في ديسمبر الماضي، بواسطة طائرة مسيرة كبيرة يبلغ طولها نحو 6 أمتار، بسرعة نحو 160 كيلومترا في الساعة، وعلى ارتفاع نحو 1200 متر.وحدثت اختراقات مماثلة أخرى في الأيام والأشهر التالية، مرة أخرى بواسطة طائرات مسيرة تحلق أحيانا في أسراب تضم أكثر من 12 طائرة متجهة جنوبا عبر خليج تشيسابيك، فوق منطقة تشمل، من بين أمور أخرى، قاعدة فريق "سيلز 6" التابع للبحرية ومحطة "نورفولك" البحرية، أكبر ميناء عسكري في العالم.وبحسب ما ورد، فقد وصلت تقارير عن الحوادث إلى مكاتب الرئيس الأمريكي جو بايدن، ونائبته، كامالا هاريس، في الأشهر الأخيرة، لكن من غير الواضح ما إذا كان قد تم اتخاذ أي تدابير وما هي.وحتى الآن، يحظر القانون الفيدرالي الأمريكي إسقاط الطائرات المسيرة بالقرب من القواعد العسكرية الأمريكية، ما لم تشكل الطائرة تهديدا فوريا، وفقا للتقرير. وقد حدثت بالفعل عمليات تحليق فوق مواقع حساسة بواسطة طائرات مسيرة مجهولة الهوية العام الماضي، ومنها على سبيل المثال في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، عندما حلقت 5 طائرات مسيرة فوق موقع حكومي يستخدم للتجارب النووية.وفي الشهر الماضي، أعلن وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، عن توسيع برنامج "ريبليكيتور"، الذي كان يطور طائرات مسيرة هجومية لاستخدامها ضد الصين.كما سيتم استخدام الطائرات المسيرة، للدفاع عن القواعد الأمريكية في الداخل والخارج، لمحاربة هجمات الطائرات المسيرة المحملة بالمتفجرات من قبل الجماعات المرتبطة بإيران، والتي كانت مسؤولة عن مقتل العديد من الجنود الأمريكيين في الشرق الأوسط، بحسب التقرير.

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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, البنتاغون الأمريكي