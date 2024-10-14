https://sarabic.ae/20241014/سيارتو-يتهم-الولايات-المتحدة-بمحاولة-التدخل-في-الانتخابات-المجرية-عام-2022-1093724743.html

سيارتو يتهم الولايات المتحدة بمحاولة التدخل في الانتخابات المجرية عام 2022

سيارتو يتهم الولايات المتحدة بمحاولة التدخل في الانتخابات المجرية عام 2022

سبوتنيك عربي

أكد وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو، أن الولايات المتحدة بذلت جهودًا جادة للتدخل بالانتخابات البرلمانية في المجر عام 2022، وقد تم إنفاق ملايين الدولارات على... 14.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-14T05:25+0000

2024-10-14T05:25+0000

2024-10-14T05:25+0000

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وقال سيارتو لوكالة "سبوتنيك": "على حد علمي، خلال حملتنا الانتخابية في عام 2022، جرت محاولات جادة للغاية للتدخل في انتخاباتنا على الجانب الآخر من المحيط، دعنا نقول، قوية جدًا".وتابع: "لكن في النهاية، إرادة الشعب مهمة. على الرغم من هذا الاستثمار الكبير جدًا في معارضتنا، فزنا بهامش كبير. لقد تلقينا دعمًا قياسيًا، والفجوة بيننا وبينهم كانت أيضًا قياسية. لقد حصلنا على 54%، وحصلوا على 35%، إن لم أكن مخطئا، لذا أتمنى أن تنتهي كل التدخلات المستقبلية، إن وجدت، إلى نفس النتيجة".وأشار إلى أن الأموال تم استثمارها في المعارضة المجرية وفي وسائل الإعلام المعارضة، وختم قائلا: "الأمر لا يزال مستمرا".وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "مغيار نمزيت"، نقلا عن تقرير أولي من مكتب تدقيق الدولة المجري، أن ائتلافا من 6 أحزاب معارضة تلقى ما لا يقل عن 4.6 مليون يورو من الخارج، بفترة الانتخابات البرلمانية المجرية، في أبريل/ نيسان 2022.وأشار زاي إلى أن "الأموال جاءت من "صندوق العمل من أجل الديمقراطية" ومقره الولايات المتحدة". ووفقًا لماركي زاي، بقي مع المعارضة نحو 100 مليون فورنت (أكثر من 280 ألف دولار) من إجمالي "مليارات عدة" مبلغ الحملة، على حد قوله.وتشير الصحيفة إلى أن "صندوق العمل من أجل الديمقراطية" هي منظمة غير حكومية تأسست في الولايات المتحدة أوائل عام 2022، ويضم مجلسها الاستشاري المؤرخ تيموثي جارتون آش، والصحفية آن أبلباوم، والعالم السياسي فرانسيس فوكوياما. رئيس المنظمة ومديرها هو ديفيد كوراني، المستشار الدبلوماسي لعمدة بودابست جيرجيلي كاراكسوني، وهو عضو نشط في ائتلاف المعارضة".

https://sarabic.ae/20241014/سيارتو-لا-يستبعد-تدخل-دولة-مجاورة-في-انتخابات-2022-في-المجر-1093723778.html

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