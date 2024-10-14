https://sarabic.ae/20241014/ضريبة-جزائرية-مرتبطة-بالسفر-إلى-المغرب-وتونس-وليبيا-برا-وهذه-التفاصيل-1093729282.html

ضريبة جزائرية مرتبطة بالسفر إلى المغرب وتونس وليبيا برا.. وهذه التفاصيل

ضريبة جزائرية مرتبطة بالسفر إلى المغرب وتونس وليبيا برا.. وهذه التفاصيل

سبوتنيك عربي

تعمل الحكومة الجزائرية على فرض رسوم ضريبية على السفر إلى دول الجوار مقابل استهلاك الوقود، تُقتطع عند السفر خارج البلاد برا من قبل الجمارك الحدودية أو الجهات... 14.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-14T08:59+0000

2024-10-14T08:59+0000

2024-10-14T08:59+0000

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وتشير المادة 125 من مشروع قانون المالية الجزائرية لعام 2025، وجود تعديل على أحكام المادة 81 من القانون رقم 16-20، المؤرخ في 31 ديسمبر/ كانون الأول سنة 2020 المعدلة والمتممة.وبحسب صحيفة "النهار" الجزائرية، "يسدد هذا الرسم لدى قباضة الضرائب أو قابض الجمارك المكلف بالإجراءات وأن يحصل كما منصوص عليه في حق الطابع".خطة لبناء مليوني وحدة... تفاصيل مشروع الإسكان الضخم في الجزائرالجزائر تعيد تشغيل منشأة استراتيجية مهمة في البلاد

https://sarabic.ae/20241013/من-أخطر-10-هاكرز-في-العالم-من-هو-الجزائري-حمزة-بن-دلاج-1093709743.html

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