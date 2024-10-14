https://sarabic.ae/20241014/ضريبة-جزائرية-مرتبطة-بالسفر-إلى-المغرب-وتونس-وليبيا-برا-وهذه-التفاصيل-1093729282.html
ضريبة جزائرية مرتبطة بالسفر إلى المغرب وتونس وليبيا برا.. وهذه التفاصيل
ضريبة جزائرية مرتبطة بالسفر إلى المغرب وتونس وليبيا برا.. وهذه التفاصيل
سبوتنيك عربي
تعمل الحكومة الجزائرية على فرض رسوم ضريبية على السفر إلى دول الجوار مقابل استهلاك الوقود، تُقتطع عند السفر خارج البلاد برا من قبل الجمارك الحدودية أو الجهات... 14.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-14T08:59+0000
2024-10-14T08:59+0000
2024-10-14T08:59+0000
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وتشير المادة 125 من مشروع قانون المالية الجزائرية لعام 2025، وجود تعديل على أحكام المادة 81 من القانون رقم 16-20، المؤرخ في 31 ديسمبر/ كانون الأول سنة 2020 المعدلة والمتممة.وبحسب صحيفة "النهار" الجزائرية، "يسدد هذا الرسم لدى قباضة الضرائب أو قابض الجمارك المكلف بالإجراءات وأن يحصل كما منصوص عليه في حق الطابع".خطة لبناء مليوني وحدة... تفاصيل مشروع الإسكان الضخم في الجزائرالجزائر تعيد تشغيل منشأة استراتيجية مهمة في البلاد
https://sarabic.ae/20241013/من-أخطر-10-هاكرز-في-العالم-من-هو-الجزائري-حمزة-بن-دلاج-1093709743.html
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اقتصاد, الجزائر, أخبار ليبيا اليوم, تونس, أخبار المغرب اليوم
اقتصاد, الجزائر, أخبار ليبيا اليوم, تونس, أخبار المغرب اليوم
ضريبة جزائرية مرتبطة بالسفر إلى المغرب وتونس وليبيا برا.. وهذه التفاصيل
تعمل الحكومة الجزائرية على فرض رسوم ضريبية على السفر إلى دول الجوار مقابل استهلاك الوقود، تُقتطع عند السفر خارج البلاد برا من قبل الجمارك الحدودية أو الجهات الضريبية.
وتشير المادة 125 من مشروع قانون المالية الجزائرية لعام 2025، وجود تعديل على أحكام المادة 81 من القانون رقم 16-20، المؤرخ في 31 ديسمبر/ كانون الأول سنة 2020 المعدلة والمتممة.
وجاء في التعدل: "يؤسس رسم على استهلاك الوقود، حيث تتولى إدارة الضرائب أوالجمارك كل واحدة فيما يخصها برقابة وتحصيل هذا الرسم".
وبدورها، أشارت الحكومة الجزائرية إلى أن التعديل يجسد رغبة البلاد في تحديد كيفيات دفع وإعادة تسديد الرسم على استهلاك الوقود للسيارات والشاحنات عند كل خروج لها من حدود البلاد.
وبحسب صحيفة "النهار" الجزائرية
، "يسدد هذا الرسم لدى قباضة الضرائب أو قابض الجمارك المكلف بالإجراءات وأن يحصل كما منصوص عليه في حق الطابع".