https://sarabic.ae/20241014/وزيرة-الجيش-الأمريكي-تكشف-عن-عدد-الأمريكيين-المؤهلين-للخدمة-العسكرية-1093752154.html
وزيرة الجيش الأمريكي تكشف عن عدد الأمريكيين المؤهلين للخدمة العسكرية
وزيرة الجيش الأمريكي تكشف عن عدد الأمريكيين المؤهلين للخدمة العسكرية
سبوتنيك عربي
أكدت وزيرة الجيش الأمريكي، كريستين وورموت، أن أقل من ربع الأمريكيين مؤهلون للخدمة العسكرية. 14.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-14T17:17+0000
2024-10-14T17:17+0000
2024-10-14T17:17+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقالت وورموت إن "أقل من ربع الأمريكيين مؤهلون للخدمة العسكرية، وأقل من 10% من الشباب مهتمون بها".ويعتزم الجيش تجنيد 61 ألف شخص في عام 2025، وهو ما يتجاوز العدد السابق للمجندين في العامين الماضيين بـ 6 آلاف.وأشارت وورموت مراراً إلى مشكلات التجنيد، وفي هذا العام وصل الجيش الأمريكي إلى هدفه في تجنيد 55 ألف جندي إضافي للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات.وقالت الصحيفة: "العامل المحدد الرئيسي لأشعة الليزر هو قوتها، والتي يجب أن تصل إلى 1000 كيلووات على الأقل. وهذا أكثر من ثلاثة أضعاف قوة أحدث نظام ليزر تكتيكي منتشر".
https://sarabic.ae/20241014/ترامب-يطالب-بتدخل-الحرس-الوطني-والجيش-الأمريكي-لمواجهة-أعداء-الداخل-1093728913.html
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سبوتنيك عربي
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
وزيرة الجيش الأمريكي تكشف عن عدد الأمريكيين المؤهلين للخدمة العسكرية
أكدت وزيرة الجيش الأمريكي، كريستين وورموت، أن أقل من ربع الأمريكيين مؤهلون للخدمة العسكرية.
وقالت وورموت إن "أقل من ربع الأمريكيين مؤهلون للخدمة العسكرية، وأقل من 10% من الشباب مهتمون بها".
ويعتزم الجيش تجنيد 61 ألف شخص في عام 2025، وهو ما يتجاوز العدد السابق للمجندين في العامين الماضيين بـ 6 آلاف.
وأشارت وورموت مراراً إلى مشكلات التجنيد، وفي هذا العام وصل الجيش الأمريكي إلى هدفه في تجنيد 55 ألف جندي إضافي للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات.
وفي وقت سابق، كشف تقرير لصحيفة أمريكية، عن صدمة في صفوف الجيش الأمريكي، بسبب أنظمة الليزر الموجودة حاليًا في الولايات المتحدة
، والتي لا يمكن استخدامها لقمع الصواريخ التي تفوق سرعتها سرعة الصوت.
وقالت الصحيفة: "العامل المحدد الرئيسي لأشعة الليزر هو قوتها، والتي يجب أن تصل إلى 1000 كيلووات على الأقل. وهذا أكثر من ثلاثة أضعاف قوة أحدث نظام ليزر تكتيكي منتشر".