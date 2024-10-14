وزيرة الجيش الأمريكي تكشف عن عدد الأمريكيين المؤهلين للخدمة العسكرية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
ملفات ساخنة
ما موقف دول الخليج من الصراع بين إسرائيل وإيران؟
08:04 GMT
29 د
مساحة حرة
فتح وحماس يقتربان من الاتفاق على تشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة
09:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:46 GMT
14 د
قوانين الاقتصاد
خبير: إطلاق منصة مالية لبريكس سيقوض العقوبات وتحكم الولايات المتحدة بالدول
10:03 GMT
29 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
10:33 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:03 GMT
7 د
شؤون عسكرية
خبير: أمريكا تعي بدء تفكك الكيان الصهيوني فهي لا تريد الذهاب إلى حرب ولكن تقدم له الدعم قدر الإمكان
11:10 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
11:40 GMT
20 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى ال132 لميلاد الشاعرة الروسية مارينا تسيفتايفا
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
12:33 GMT
26 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عالم سبوتنيك
سمير جعجع: رئيس لبنان المقبل يجب أن يحصر السلاح بيد الجيش اللبناني، أول قمة خليجية أوروبية الخميس القادم وسط توتر شديد في الشرق الأوسط
16:03 GMT
59 د
مرايا العلوم
تحول الجسيمات فائقة الندرة ولغز التثاؤب والصرع وانقراض النياندرتال
17:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: أمريكا تعي بدء تفكك الكيان الصهيوني فهي لا تريد الذهاب إلى حرب ولكن تقدم له الدعم قدر الإمكان
17:33 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - اعادة
02:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
تحول الجسيمات فائقة الندرة ولغز التثاؤب والصرع وانقراض النياندرتال
08:04 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
صدى الحياة
تونس الخضراء.... تراكم النفايات في شوارعها ينذر بكارثة بيئية
09:31 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث والهبة في القوانين العربية
10:30 GMT
30 د
ملفات ساخنة
ما موقف دول الخليج من الصراع بين إسرائيل وإيران؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد شيرين أبو عاقلة... صحفيو غزة شهداء الحقيقة
11:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
12:03 GMT
9 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى ال132 لميلاد الشاعرة الروسية مارينا تسيفتايفا
12:13 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
12:43 GMT
17 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: أمريكا تخادع بالحلول الدبلوماسية بينما تمد إسرائيل بكل ما يلزم من أدوات القتل والتدمير
16:03 GMT
59 د
مساحة حرة
هل تغير هجمات حزب الله حسابات إسرائيل
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20241014/وزيرة-الجيش-الأمريكي-تكشف-عن-عدد-الأمريكيين-المؤهلين-للخدمة-العسكرية-1093752154.html
وزيرة الجيش الأمريكي تكشف عن عدد الأمريكيين المؤهلين للخدمة العسكرية
وزيرة الجيش الأمريكي تكشف عن عدد الأمريكيين المؤهلين للخدمة العسكرية
سبوتنيك عربي
أكدت وزيرة الجيش الأمريكي، كريستين وورموت، أن أقل من ربع الأمريكيين مؤهلون للخدمة العسكرية. 14.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-14T17:17+0000
2024-10-14T17:17+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101853/34/1018533492_0:154:3328:2025_1920x0_80_0_0_cd3265c4824a80cf0a9e5ce9cefdb62e.jpg
وقالت وورموت إن "أقل من ربع الأمريكيين مؤهلون للخدمة العسكرية، وأقل من 10% من الشباب مهتمون بها".ويعتزم الجيش تجنيد 61 ألف شخص في عام 2025، وهو ما يتجاوز العدد السابق للمجندين في العامين الماضيين بـ 6 آلاف.وأشارت وورموت مراراً إلى مشكلات التجنيد، وفي هذا العام وصل الجيش الأمريكي إلى هدفه في تجنيد 55 ألف جندي إضافي للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات.وقالت الصحيفة: "العامل المحدد الرئيسي لأشعة الليزر هو قوتها، والتي يجب أن تصل إلى 1000 كيلووات على الأقل. وهذا أكثر من ثلاثة أضعاف قوة أحدث نظام ليزر تكتيكي منتشر".
https://sarabic.ae/20241014/ترامب-يطالب-بتدخل-الحرس-الوطني-والجيش-الأمريكي-لمواجهة-أعداء-الداخل-1093728913.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101853/34/1018533492_0:0:3328:2495_1920x0_80_0_0_397f82315da032b87c2beb0fc2250fb4.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية

وزيرة الجيش الأمريكي تكشف عن عدد الأمريكيين المؤهلين للخدمة العسكرية

17:17 GMT 14.10.2024
© AFP 2023 / VANO SHLAMOVالجيش الأمريكي
الجيش الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 14.10.2024
© AFP 2023 / VANO SHLAMOV
تابعنا عبر
أكدت وزيرة الجيش الأمريكي، كريستين وورموت، أن أقل من ربع الأمريكيين مؤهلون للخدمة العسكرية.
وقالت وورموت إن "أقل من ربع الأمريكيين مؤهلون للخدمة العسكرية، وأقل من 10% من الشباب مهتمون بها".
ويعتزم الجيش تجنيد 61 ألف شخص في عام 2025، وهو ما يتجاوز العدد السابق للمجندين في العامين الماضيين بـ 6 آلاف.
الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في قاعة المحكمة في محكمة مانهاتن الجنائية في نيويورك، خلال جلسة الاستماع، الولايات المتحدة في 4 أبريل 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.10.2024
ترامب يطالب بتدخل الحرس الوطني والجيش الأمريكي لمواجهة "أعداء الداخل"
08:48 GMT
وأشارت وورموت مراراً إلى مشكلات التجنيد، وفي هذا العام وصل الجيش الأمريكي إلى هدفه في تجنيد 55 ألف جندي إضافي للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات.
وفي وقت سابق، كشف تقرير لصحيفة أمريكية، عن صدمة في صفوف الجيش الأمريكي، بسبب أنظمة الليزر الموجودة حاليًا في الولايات المتحدة، والتي لا يمكن استخدامها لقمع الصواريخ التي تفوق سرعتها سرعة الصوت.
وقالت الصحيفة: "العامل المحدد الرئيسي لأشعة الليزر هو قوتها، والتي يجب أن تصل إلى 1000 كيلووات على الأقل. وهذا أكثر من ثلاثة أضعاف قوة أحدث نظام ليزر تكتيكي منتشر".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Артиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة17:42 GMTПоследствия ударов Израиля по Ливану - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيل13:11 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала