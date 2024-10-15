https://sarabic.ae/20241015/الكرملين-قرار-مشاركة-بوتين-في-مؤتمر-المناخ-بأذربيجان-لم-يتخذ-بعد-1093759777.html
الكرملين: قرار مشاركة بوتين في مؤتمر المناخ بأذربيجان لم يتخذ بعد
الكرملين: قرار مشاركة بوتين في مؤتمر المناخ بأذربيجان لم يتخذ بعد
سبوتنيك عربي
ذكر المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أن قرار مشاركة الرئيس فلاديمير بوتين في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في العاصمة الأذربيجانية،... 15.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-15T03:15+0000
2024-10-15T03:15+0000
2024-10-15T03:15+0000
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موسكو - سبوتنيك. وصرح بيسكوف لوكالة "سبوتنيك" عندما سُئل عن مشاركة الرئيس بوتين المحتملة في المؤتمر: "لم يتم اتخاذ أي قرار بعد"، مؤكدًا أن الاتحاد الروسي سيكون له تمثيل.وكان الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، قد دعا في تموز/يوليو الماضي، جميع قادة المنظمة إلى حضور مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ "كوب 29" في باكو خلال قمة منظمة شنغهاي للتعاون.ويفترض أن يجمع "مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ" الـ 29 (كوب 29) الدول الأطراف في "اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ"، وآلاف الخبراء والصحفيين ونشطاء المناخ وممثلي الشركات والمنظمات غير الحكومية.ومن المقرر أن يُعقد المؤتمر من 11 إلى 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2024 في باكو، أذربيجان.ويشار إلى أن الرئيس بوتين قد شدد العام الماضي على ضرورة التكيف مع التغيرات الحالية في البيئة والاحتباس الحراري العالمي وأخذها في عين الاعتبار ضمن الحياة اليومية.وأشار الرئيس الروسي إلى أن "التغييرات البيئية يجب أن تؤخذ في عين الاعتبار ضمن الحياة اليومية، سيما عند وضع خطط البناء وأعمال الإصلاح".
https://sarabic.ae/20241014/بوتين-يقدم-لمجلس-الدوما-مشروعا-لتصديق-معاهدة-شراكة-استراتيجية-بين-روسيا-وكوريا-الشمالية-1093756405.html
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العالم, فلاديمير بوتين, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار المناخ في العالم
العالم, فلاديمير بوتين, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار المناخ في العالم
الكرملين: قرار مشاركة بوتين في مؤتمر المناخ بأذربيجان لم يتخذ بعد
ذكر المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أن قرار مشاركة الرئيس فلاديمير بوتين في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في العاصمة الأذربيجانية، باكو، لم يتُخذ بعد.
موسكو - سبوتنيك
. وصرح بيسكوف لوكالة "سبوتنيك" عندما سُئل عن مشاركة الرئيس بوتين المحتملة في المؤتمر: "لم يتم اتخاذ أي قرار بعد"، مؤكدًا أن الاتحاد الروسي سيكون له تمثيل.
وكان الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، قد دعا في تموز/يوليو الماضي، جميع قادة المنظمة إلى حضور مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ
"كوب 29" في باكو خلال قمة منظمة شنغهاي للتعاون.
ويفترض أن يجمع "مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ" الـ 29 (كوب 29) الدول الأطراف في "اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ"، وآلاف الخبراء والصحفيين ونشطاء المناخ وممثلي الشركات والمنظمات غير الحكومية.
ومن المقرر أن يُعقد المؤتمر من 11 إلى 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2024 في باكو، أذربيجان.
ويشار إلى أن الرئيس بوتين قد شدد العام الماضي على ضرورة التكيف مع التغيرات الحالية في البيئة والاحتباس الحراري
العالمي وأخذها في عين الاعتبار ضمن الحياة اليومية.
وأشار الرئيس الروسي إلى أن "التغييرات البيئية يجب أن تؤخذ في عين الاعتبار ضمن الحياة اليومية، سيما عند وضع خطط البناء وأعمال الإصلاح".