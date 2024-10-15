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صدى الحياة
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ما موقف دول الخليج من الصراع بين إسرائيل وإيران؟
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بعد شيرين أبو عاقلة... صحفيو غزة شهداء الحقيقة
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عرب بوينت بودكاست
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الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى ال132 لميلاد الشاعرة الروسية مارينا تسيفتايفا
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هل تغير هجمات حزب الله حسابات إسرائيل
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https://sarabic.ae/20241015/الكرملين-قرار-مشاركة-بوتين-في-مؤتمر-المناخ-بأذربيجان-لم-يتخذ-بعد-1093759777.html
الكرملين: قرار مشاركة بوتين في مؤتمر المناخ بأذربيجان لم يتخذ بعد
الكرملين: قرار مشاركة بوتين في مؤتمر المناخ بأذربيجان لم يتخذ بعد
سبوتنيك عربي
ذكر المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أن قرار مشاركة الرئيس فلاديمير بوتين في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في العاصمة الأذربيجانية،... 15.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-15T03:15+0000
2024-10-15T03:15+0000
العالم
فلاديمير بوتين
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار المناخ في العالم
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موسكو - سبوتنيك. وصرح بيسكوف لوكالة "سبوتنيك" عندما سُئل عن مشاركة الرئيس بوتين المحتملة في المؤتمر: "لم يتم اتخاذ أي قرار بعد"، مؤكدًا أن الاتحاد الروسي سيكون له تمثيل.وكان الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، قد دعا في تموز/يوليو الماضي، جميع قادة المنظمة إلى حضور مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ "كوب 29" في باكو خلال قمة منظمة شنغهاي للتعاون.ويفترض أن يجمع "مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ" الـ 29 (كوب 29) الدول الأطراف في "اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ"، وآلاف الخبراء والصحفيين ونشطاء المناخ وممثلي الشركات والمنظمات غير الحكومية.ومن المقرر أن يُعقد المؤتمر من 11 إلى 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2024 في باكو، أذربيجان.ويشار إلى أن الرئيس بوتين قد شدد العام الماضي على ضرورة التكيف مع التغيرات الحالية في البيئة والاحتباس الحراري العالمي وأخذها في عين الاعتبار ضمن الحياة اليومية.وأشار الرئيس الروسي إلى أن "التغييرات البيئية يجب أن تؤخذ في عين الاعتبار ضمن الحياة اليومية، سيما عند وضع خطط البناء وأعمال الإصلاح".
https://sarabic.ae/20241014/بوتين-يقدم-لمجلس-الدوما-مشروعا-لتصديق-معاهدة-شراكة-استراتيجية-بين-روسيا-وكوريا-الشمالية-1093756405.html
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العالم, فلاديمير بوتين, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار المناخ في العالم
العالم, فلاديمير بوتين, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار المناخ في العالم

الكرملين: قرار مشاركة بوتين في مؤتمر المناخ بأذربيجان لم يتخذ بعد

03:15 GMT 15.10.2024
© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصورزيارة الرئيس فلاديمير بوتين إلى تركمانستان
زيارة الرئيس فلاديمير بوتين إلى تركمانستان - سبوتنيك عربي, 1920, 15.10.2024
© Sputnik . Sergey Bobylev
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ذكر المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أن قرار مشاركة الرئيس فلاديمير بوتين في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في العاصمة الأذربيجانية، باكو، لم يتُخذ بعد.
موسكو - سبوتنيك. وصرح بيسكوف لوكالة "سبوتنيك" عندما سُئل عن مشاركة الرئيس بوتين المحتملة في المؤتمر: "لم يتم اتخاذ أي قرار بعد"، مؤكدًا أن الاتحاد الروسي سيكون له تمثيل.
الرئيس فلاديمير بوتين خلال مراسم حفل التنصيب في الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 14.10.2024
بوتين يقدم لمجلس الدوما مشروعا لتصديق معاهدة شراكة استراتيجية بين روسيا وكوريا الشمالية
أمس, 19:18 GMT
وكان الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، قد دعا في تموز/يوليو الماضي، جميع قادة المنظمة إلى حضور مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ "كوب 29" في باكو خلال قمة منظمة شنغهاي للتعاون.
ويفترض أن يجمع "مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ" الـ 29 (كوب 29) الدول الأطراف في "اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ"، وآلاف الخبراء والصحفيين ونشطاء المناخ وممثلي الشركات والمنظمات غير الحكومية.
ومن المقرر أن يُعقد المؤتمر من 11 إلى 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2024 في باكو، أذربيجان.
ويشار إلى أن الرئيس بوتين قد شدد العام الماضي على ضرورة التكيف مع التغيرات الحالية في البيئة والاحتباس الحراري العالمي وأخذها في عين الاعتبار ضمن الحياة اليومية.
وأشار الرئيس الروسي إلى أن "التغييرات البيئية يجب أن تؤخذ في عين الاعتبار ضمن الحياة اليومية، سيما عند وضع خطط البناء وأعمال الإصلاح".
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