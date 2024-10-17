https://sarabic.ae/20241017/بعد-رحيله-بسنوات-القذافي-يشعل-أزمة-جديدة-1093856737.html

بعد رحيله بسنوات... القذافي يشعل أزمة جديدة

بعد رحيله بسنوات... القذافي يشعل أزمة جديدة

سبوتنيك عربي

اشتهر الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، بالجدل الذي كان يدور حوله في حياته، ويبدو أنه ما زال مستمرا حتى اليوم، حيث أن المواضيع المتعلقة به تثير النقاش والخلاف... 17.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-17T09:24+0000

2024-10-17T09:24+0000

2024-10-17T09:24+0000

أخبار ليبيا اليوم

العالم العربي

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وشغل موضوع الزعيم الليبي، شاغرا كبيرا في الجلسة الرابعة من ندوة "أزمة الحدود في أفريقيا"، ضمن فعاليات "موسم أصيلة الثقافي الدولي".وشارك الكاتب الصحفي والمحلل السياسي اللبناني، خير الله خير الله، بمداخلة، تساءل خلالها، عما فعلت بعض الدول والأنظمة بعد الاستعمار، معتبرًا ذلك إحدى المشاكل التي تواجه أفريقيا، لأن أنظمة ودولا "لم تستطع مواجهة تحديات مرحلة ما بعد الاستعمار"، بحسب قوله.وبيّن خير الله أنه "في مرحلة معينة من تاريخ أفريقيا، برزت شخصيات معينة كانت تنشر الخواء عن طريق توزيع الأموال"، مؤكدًا أن هذا الأمر "جانب من المأساة الأفريقية".وتابع خير الله، موضحا أن من بين هذه الشخصيات "الراحل معمر القذافي، الذي اعتقد أنه قائد ليبيا وملك أفريقيا، متجاهلا أن لا أحد يأخذه على محمل الجد، لو لم يكن يوزع المال يمينا ويسارا، في حين لا فكر بنّاء لديه ولا تعاون على الصعيد الإقليمي".وأضاف المحلل السياسي اللبناني، حسبما نقل موقع "هسبرس": "لا يدل على هذا الفشل أكثر مما حل بليبيا، التي كانت مؤهلة لتكون دولة واعدة لو لم تنتقل إليها عدوى الانقلابات العسكرية، منذ سنة 1967"، محملًا هذه الدول مسؤولية "بيع الأوهام والشعارات، كما هو الحال مع شعار حق الشعوب في تقرير المصير"، الذي عدّه "حق يراد به في أحيان كثيرة باطل"، بحسب قوله.ورفض محمد المدني الأزهري، الذي يمثل أحد رجالات القذافي في مرحلة حكمه، كلام خير الله، حيث انبرى للرد على حسر الله، واصفًا ما جاء على لسانه بـ"الجهل المطلق".وقال الأزهري: "لن أعلق على ما تفضل به السيد خير الله، لأنه يبدو موقفا مسبقا من الثورات في أفريقيا، وأيضا جهل مطلق فيما يتعلق بليبيا"، مؤكدًا بالقول: "أنا اشتغلت في أفريقيا 35 سنة، ولي الشرف أنني رافقت القذافي، واشتغلت تحت قيادته وكنت أحد العناصر الليبية"، وذلك في رفض واضح لما جاء على لسان خير الله، بشأن "توزيع القذافي الأموال يمينا ويسارا"، بحسب قوله.من جهته، دافع الصادق الفقيه، الأمين العام لـ"منتدى الفكر العربي"، عن العقيد معمر القذافي، الذي قال إنه "لم يكن مبرأ من عيب، ولكن دعم أفكارا كثيرة في أفريقيا، ودعم الاتحاد الأفريقي دعما بلا حدود، ولم يكن يبعثر المال قط".واستدرك الفقيه، بالقول: "يمكن أن يكون بعثر بعض المال هنا وهناك، لكن المؤكد أنه دعم بعض المشاريع الكبرى، وفكرة الولايات المتحدة الأفريقية كانت فكرة ليبية بامتياز وعملت عليها ليل نهار، إلى أن تحولت منظمة الوحدة الأفريقية إلى الاتحاد الأفريقي"، مشددًا على أن هذه حقائق "ينبغي ألا نغفلها، ليس حبا في القذافي، ولكنها مجرد حقائق ينبغي أن تقال"، وفق تعبيره.قبل أن يرد الكاتب خير الله على منتقديه، قائلا: "ماذا فعل القذافي من أجل ليبيا غير الكوارث؟ وماذا ينفع أن تفعل خارج ليبيا مقابل لا شيء في ليبيا؟"، في رسالة واضحة إلى أن العقيد الراحل لم يقدم شيئا لبلاده مقابل السخاء الذي كان يعامل به باقي بلدان وشعوب القارة السمراء.

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