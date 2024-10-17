https://sarabic.ae/20241017/دولة-عربية-تصنع-سيارة-في-كل-دقيقة--وتتصدر-أفريقيا-1093854790.html
دولة عربية تصنع سيارة في كل دقيقة وتتصدر أفريقيا
دولة عربية تصنع سيارة في كل دقيقة وتتصدر أفريقيا
سبوتنيك عربي
يصنف قطاع صناعة السيارات من القطاعات الواعدة في مجال النهضة الاقتصادية والتنموية لعدد من البلدان حول العالم، حيث يزداد الطلب على السيارات وعلى قطعها عالميا في... 17.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-17T08:23+0000
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ويعتبر اليوم الوطني للصناعة في المغرب موعدا متجددا لتثمين المكتسبات وتبادل الأفكار حول الرهانات الوطنية الكبرى والمتغيرات العالمية المهيمنة على القطاع الصناعي، بحسب رئيس الوزراء المغربي عزيز أخنوش.وذكّر أخنوش بكلمات العاهل المغربي التي قال فيها إن المغرب "سجل، على مدى العقدين الأخيرين، تقدما مهما في القطاع الصناعي؛ بفضل اعتماد الصناعة المغربية لمبدأ الانفتاح الاقتصادي العالمي واستنادها إلى استراتيجيات طموحة وواضحة، نابعة من رؤية مجالية شاملة"، بحسب صحيفة "هسبريس" المغربية.وقال أخنوش: "اليوم، يحق لنا أن نفتخر بأنه في عهد الملك محمد السادس، وعلى مدى ربع قرن، تضاعف حجم الصناعة الوطنية؛ وهو ما يعكسه، على سبيل المثال، ارتفاع الصادرات الصناعية 6 مرات، حيث انتقلت من 61 مليار درهم سنة 1999 إلى 376 مليار درهم سنة 2023؛ وارتفاع عدد المقاولات الصناعية من 4.500 سنة 1999، إلى ما يقارب 13.000 سنة 2023؛ وارتفاع عدد مناصب الشغل التي يوفرها القطاع من 477.000 سنة 1999، إلى قرابة مليون منصب شغل اليوم".ونوه رئيس الحكومة: "خطت بلادنا خطوات عملاقة في ما يتعلق بالسيارات الكهربائية، وصناعة البطاريات، من خلال تطوير سلسلة قيمة متكاملة؛ ما مكّن بلادنا من التموقع ضمن الخريطة العالمية للدول الكبرى في هذا المجال".وفي مجال قطاع الطيران، قال أخنوش إن الصناعات المرتبطة بهذا القطاع تشهد تطورا متواصلا، يعكسه "الارتفاع المتزايد لحجم صادراته، كما استطاع القطاع استقطاب كبار المستثمرين العالميين، في ظل تواجد أكثر من 140 فاعلا دوليا في المجال ببلادنا".جدل حول "التعديل الحكومي" في المغرب... هل يحسمه المجلس الوزاري؟وفاة 11 امرأة يوميا بالسرطان في دولة عربية
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اقتصاد, سيارت, أخبار المغرب اليوم, المغرب العربي, طيران
اقتصاد, سيارت, أخبار المغرب اليوم, المغرب العربي, طيران
دولة عربية تصنع سيارة في كل دقيقة وتتصدر أفريقيا
يصنف قطاع صناعة السيارات من القطاعات الواعدة في مجال النهضة الاقتصادية والتنموية لعدد من البلدان حول العالم، حيث يزداد الطلب على السيارات وعلى قطعها عالميا في ظل تزايد الحاجة لهذا المنتج الذي يحتاج إلى خبرات واسعة في عملية التصنيع.
ويعتبر اليوم الوطني للصناعة في المغرب موعدا متجددا لتثمين المكتسبات وتبادل الأفكار حول الرهانات الوطنية الكبرى والمتغيرات العالمية المهيمنة على القطاع الصناعي، بحسب رئيس الوزراء المغربي عزيز أخنوش.
وأوضح أخنوش في تصريحات أدلى بها خلال الدورة الثانية لليوم الوطني للصناعة في بنجرير، أن "الملك محمد السادس يولي عناية خاصة لهذا القطاع، بالنظر إلى مكانته داخل النسيج الاقتصادي الوطني، وباعتباره دعامة أساسية للتنمية الشاملة والمستدامة في بلادنا، على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي".
وذكّر أخنوش بكلمات العاهل المغربي التي قال فيها إن المغرب "سجل، على مدى العقدين الأخيرين، تقدما مهما في القطاع الصناعي؛ بفضل اعتماد الصناعة المغربية لمبدأ الانفتاح الاقتصادي العالمي واستنادها إلى استراتيجيات طموحة وواضحة، نابعة من رؤية مجالية شاملة"، بحسب صحيفة "هسبريس" المغربية
.
ونوه رئيس الحكومة المغربية إلى أن هذه الاستراتيجيات الطموحة تمت مواكبتها بشبكة من البنيات التحتية الصناعية واللوجستية، التي دعمت عملية الإنتاج، مثل ميناء طنجة المتوسط الذي يحتل المرتبة الأولى في حوض البحر الأبيض المتوسط وإفريقيا، وشبكة طرق سيارة تضم 1.800 كيلومتر، إضافة إلى تعبئة أزيد من 13 ألف هكتار من العقار الصناعي، وخلق حوالي 150 منطقة صناعية.
وقال أخنوش: "اليوم، يحق لنا أن نفتخر بأنه في عهد الملك محمد السادس، وعلى مدى ربع قرن، تضاعف حجم الصناعة الوطنية؛ وهو ما يعكسه، على سبيل المثال، ارتفاع الصادرات الصناعية 6 مرات، حيث انتقلت من 61 مليار درهم سنة 1999 إلى 376 مليار درهم سنة 2023؛ وارتفاع عدد المقاولات الصناعية من 4.500 سنة 1999، إلى ما يقارب 13.000 سنة 2023؛ وارتفاع عدد مناصب الشغل التي يوفرها القطاع من 477.000 سنة 1999، إلى قرابة مليون منصب شغل اليوم".
وأشار أخنوش أن المغرب صنع خلال سنة 2023، أكثر من 570 ألف سيارة، يعني تقريبا سيارة في كل دقيقة.
ونوه رئيس الحكومة: "خطت بلادنا خطوات عملاقة في ما يتعلق بالسيارات الكهربائية، وصناعة البطاريات، من خلال تطوير سلسلة قيمة متكاملة؛ ما مكّن بلادنا من التموقع ضمن الخريطة العالمية للدول الكبرى في هذا المجال".
وفي مجال قطاع الطيران، قال أخنوش إن الصناعات المرتبطة بهذا القطاع تشهد تطورا متواصلا، يعكسه "الارتفاع المتزايد لحجم صادراته، كما استطاع القطاع استقطاب كبار المستثمرين العالميين، في ظل تواجد أكثر من 140 فاعلا دوليا في المجال ببلادنا".