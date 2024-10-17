دولة عربية تصنع سيارة في كل دقيقة وتتصدر أفريقيا

عربي
القوات الروسية تحرر بلدة ماكسيميليانفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل يتم استخدام العملات المحلية في التعاملات بين روسيا ومصر قريبا؟
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:47 GMT
13 د
من الملعب
حظوظ المنتخبات العربية الآسيوية بالتأهل إلى كأس العالم وكلاسيكو منتظر
09:03 GMT
26 د
ملفات ساخنة
خطط إسرائيل للرد على إيران، هل تنقل الصراع لحرب مباشرة بين طهران وتل أبيب؟
09:31 GMT
29 د
لقاء سبوتنيك
انتخابات تشريعية مرتقبة في إقليم كردستان العراق وسط صراعات محلية وإقليمية
10:03 GMT
57 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
11:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
11:38 GMT
22 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
12:28 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
12:54 GMT
6 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: جميع المؤسسات الدولية انتهى دورها ويجب تغييرها بأخرى أكثر فعالية
16:03 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
إيران بين ازدواجية المعايير الغربية والعلاقات العربية والخليجية
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
08:16 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
08:50 GMT
10 د
لقاء سبوتنيك
إيران بين ازدواجية المعايير الغربية والعلاقات العربية والخليجية
09:03 GMT
57 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
10:30 GMT
30 د
من الملعب
حظوظ المنتخبات العربية الآسيوية بالتأهل إلى كأس العالم وكلاسيكو منتظر
11:03 GMT
26 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
11:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:28 GMT
11 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
12:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
أكاديمي لبناني: سلوكيات النظام الأوكراني العدائية ستطيح به وهذا قانون التاريخ الحتمي
17:03 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20241017/دولة-عربية-تصنع-سيارة-في-كل-دقيقة--وتتصدر-أفريقيا-1093854790.html
دولة عربية تصنع سيارة في كل دقيقة وتتصدر أفريقيا
دولة عربية تصنع سيارة في كل دقيقة وتتصدر أفريقيا
سبوتنيك عربي
يصنف قطاع صناعة السيارات من القطاعات الواعدة في مجال النهضة الاقتصادية والتنموية لعدد من البلدان حول العالم، حيث يزداد الطلب على السيارات وعلى قطعها عالميا في... 17.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-17T08:23+0000
2024-10-17T08:23+0000
اقتصاد
سيارت
أخبار المغرب اليوم
المغرب العربي
طيران
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/11/1093854410_0:732:2048:1884_1920x0_80_0_0_582d7249a3972c3d3567fcb858086bcd.jpg
ويعتبر اليوم الوطني للصناعة في المغرب موعدا متجددا لتثمين المكتسبات وتبادل الأفكار حول الرهانات الوطنية الكبرى والمتغيرات العالمية المهيمنة على القطاع الصناعي، بحسب رئيس الوزراء المغربي عزيز أخنوش.وذكّر أخنوش بكلمات العاهل المغربي التي قال فيها إن المغرب "سجل، على مدى العقدين الأخيرين، تقدما مهما في القطاع الصناعي؛ بفضل اعتماد الصناعة المغربية لمبدأ الانفتاح الاقتصادي العالمي واستنادها إلى استراتيجيات طموحة وواضحة، نابعة من رؤية مجالية شاملة"، بحسب صحيفة "هسبريس" المغربية.وقال أخنوش: "اليوم، يحق لنا أن نفتخر بأنه في عهد الملك محمد السادس، وعلى مدى ربع قرن، تضاعف حجم الصناعة الوطنية؛ وهو ما يعكسه، على سبيل المثال، ارتفاع الصادرات الصناعية 6 مرات، حيث انتقلت من 61 مليار درهم سنة 1999 إلى 376 مليار درهم سنة 2023؛ وارتفاع عدد المقاولات الصناعية من 4.500 سنة 1999، إلى ما يقارب 13.000 سنة 2023؛ وارتفاع عدد مناصب الشغل التي يوفرها القطاع من 477.000 سنة 1999، إلى قرابة مليون منصب شغل اليوم".ونوه رئيس الحكومة: "خطت بلادنا خطوات عملاقة في ما يتعلق بالسيارات الكهربائية، وصناعة البطاريات، من خلال تطوير سلسلة قيمة متكاملة؛ ما مكّن بلادنا من التموقع ضمن الخريطة العالمية للدول الكبرى في هذا المجال".وفي مجال قطاع الطيران، قال أخنوش إن الصناعات المرتبطة بهذا القطاع تشهد تطورا متواصلا، يعكسه "الارتفاع المتزايد لحجم صادراته، كما استطاع القطاع استقطاب كبار المستثمرين العالميين، في ظل تواجد أكثر من 140 فاعلا دوليا في المجال ببلادنا".جدل حول "التعديل الحكومي" في المغرب... هل يحسمه المجلس الوزاري؟وفاة 11 امرأة يوميا بالسرطان في دولة عربية
https://sarabic.ae/20241015/استهداف-موكب-الملك-المغربي-بقنابل-الـمولوتوف-والسلطات-تتحرك-فيديو-1093763821.html
https://sarabic.ae/20241016/فيديو-أثار-ضجة-مغربية-تعرض-كليتها-للبيع-مقابل-شقة-1093834086.html
أخبار المغرب اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/11/1093854410_0:540:2048:2076_1920x0_80_0_0_fbf87dd0283631630ca74a358584daa4.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
اقتصاد, سيارت, أخبار المغرب اليوم, المغرب العربي, طيران
اقتصاد, سيارت, أخبار المغرب اليوم, المغرب العربي, طيران

دولة عربية تصنع سيارة في كل دقيقة وتتصدر أفريقيا

08:23 GMT 17.10.2024
© Photo / unsplash/Dan Crileمحرك سيارة في مرحلة التصنيع
محرك سيارة في مرحلة التصنيع - سبوتنيك عربي, 1920, 17.10.2024
© Photo / unsplash/Dan Crile
تابعنا عبر
يصنف قطاع صناعة السيارات من القطاعات الواعدة في مجال النهضة الاقتصادية والتنموية لعدد من البلدان حول العالم، حيث يزداد الطلب على السيارات وعلى قطعها عالميا في ظل تزايد الحاجة لهذا المنتج الذي يحتاج إلى خبرات واسعة في عملية التصنيع.
ويعتبر اليوم الوطني للصناعة في المغرب موعدا متجددا لتثمين المكتسبات وتبادل الأفكار حول الرهانات الوطنية الكبرى والمتغيرات العالمية المهيمنة على القطاع الصناعي، بحسب رئيس الوزراء المغربي عزيز أخنوش.

وأوضح أخنوش في تصريحات أدلى بها خلال الدورة الثانية لليوم الوطني للصناعة في بنجرير، أن "الملك محمد السادس يولي عناية خاصة لهذا القطاع، بالنظر إلى مكانته داخل النسيج الاقتصادي الوطني، وباعتباره دعامة أساسية للتنمية الشاملة والمستدامة في بلادنا، على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي".

مشاهد متداولة للحظة رمي ما وصف بقنبلة مولوتوف على موكب الملك المغربي - سبوتنيك عربي, 1920, 15.10.2024
استهداف موكب الملك المغربي بقنابل الـ"مولوتوف" والسلطات تتحرك... فيديو
15 أكتوبر, 08:32 GMT
وذكّر أخنوش بكلمات العاهل المغربي التي قال فيها إن المغرب "سجل، على مدى العقدين الأخيرين، تقدما مهما في القطاع الصناعي؛ بفضل اعتماد الصناعة المغربية لمبدأ الانفتاح الاقتصادي العالمي واستنادها إلى استراتيجيات طموحة وواضحة، نابعة من رؤية مجالية شاملة"، بحسب صحيفة "هسبريس" المغربية.

ونوه رئيس الحكومة المغربية إلى أن هذه الاستراتيجيات الطموحة تمت مواكبتها بشبكة من البنيات التحتية الصناعية واللوجستية، التي دعمت عملية الإنتاج، مثل ميناء طنجة المتوسط الذي يحتل المرتبة الأولى في حوض البحر الأبيض المتوسط وإفريقيا، وشبكة طرق سيارة تضم 1.800 كيلومتر، إضافة إلى تعبئة أزيد من 13 ألف هكتار من العقار الصناعي، وخلق حوالي 150 منطقة صناعية.

وقال أخنوش: "اليوم، يحق لنا أن نفتخر بأنه في عهد الملك محمد السادس، وعلى مدى ربع قرن، تضاعف حجم الصناعة الوطنية؛ وهو ما يعكسه، على سبيل المثال، ارتفاع الصادرات الصناعية 6 مرات، حيث انتقلت من 61 مليار درهم سنة 1999 إلى 376 مليار درهم سنة 2023؛ وارتفاع عدد المقاولات الصناعية من 4.500 سنة 1999، إلى ما يقارب 13.000 سنة 2023؛ وارتفاع عدد مناصب الشغل التي يوفرها القطاع من 477.000 سنة 1999، إلى قرابة مليون منصب شغل اليوم".
زراعة كلى - سبوتنيك عربي, 1920, 16.10.2024
مجتمع
فيديو أثار ضجة... مغربية تعرض كليتها للبيع مقابل شقة
أمس, 14:45 GMT

وأشار أخنوش أن المغرب صنع خلال سنة 2023، أكثر من 570 ألف سيارة، يعني تقريبا سيارة في كل دقيقة.

ونوه رئيس الحكومة: "خطت بلادنا خطوات عملاقة في ما يتعلق بالسيارات الكهربائية، وصناعة البطاريات، من خلال تطوير سلسلة قيمة متكاملة؛ ما مكّن بلادنا من التموقع ضمن الخريطة العالمية للدول الكبرى في هذا المجال".
وفي مجال قطاع الطيران، قال أخنوش إن الصناعات المرتبطة بهذا القطاع تشهد تطورا متواصلا، يعكسه "الارتفاع المتزايد لحجم صادراته، كما استطاع القطاع استقطاب كبار المستثمرين العالميين، في ظل تواجد أكثر من 140 فاعلا دوليا في المجال ببلادنا".
جدل حول "التعديل الحكومي" في المغرب... هل يحسمه المجلس الوزاري؟
وفاة 11 امرأة يوميا بالسرطان في دولة عربية
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Работа расчетов РСЗО Град ЦВО на Краснолиманском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:41 GMTДым поднимается от израильских авиаударов по Дахие, южному пригороду Бейрута, Ливан - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيل05:02 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала