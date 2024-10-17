https://sarabic.ae/20241017/دولة-عربية-تعتقل-مواطنا-محليا-وآخرين-عربيين-بتهمة-التجسس-1093885711.html
دولة عربية تعتقل مواطنا محليا وآخرين عربيين بتهمة التجسس
دولة عربية تعتقل مواطنا محليا وآخرين عربيين بتهمة التجسس
سبوتنيك عربي
ألقت مصالح الأمن الوطني الجزائرية، القبض على أشخاص ينشطون بطريقة عدائية ضد البلاد، اليوم الخميس. 17.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-17T16:25+0000
2024-10-17T16:25+0000
2024-10-17T16:25+0000
الجزائر
العالم العربي
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وذكرت وسائل إعلام جزائرية، أن من بين الموقوفين، عاملين مغربيين، وطالب جامعي جزائري.وقالت صحيفة النهار، أن الأشخاص الثلاثة، ينشطون بالعمل لصالح دولة أجنبية ضد الجزائر.وأضافت الصحيفة، أن المتهمين يدعيا، بالإدريسي عبد الرحمن (عامل جبس)، والبوعيني رشيد (عامل جبس أيضا).وتم إيداع الشخصيين، في الحبس المؤقت بجناية التجسس والتخابر مع دولة أجنبية، وجنحة العمل بأي وسيلة كانت قصد المساس بوحدة الوطن، وجناية المساس بأمن الدولة. كما تم إيداع الطالب الجامعي بالحبس المؤقت بجنحة الترويج عمدا لأخبار كاذبة، وجناية استخدام تكنولوجيا الإعلام والاتصال لتجنيد الأشخاص لصالح إرهابي.
https://sarabic.ae/20241016/رئيس-وكالة-النفط-الجزائرية-نتطلع-لزيادة-الاستثمارات-الروسية-في-الاستكشاف-1093840083.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
الجزائر, العالم العربي
دولة عربية تعتقل مواطنا محليا وآخرين عربيين بتهمة التجسس
ألقت مصالح الأمن الوطني الجزائرية، القبض على أشخاص ينشطون بطريقة عدائية ضد البلاد، اليوم الخميس.
وذكرت وسائل إعلام جزائرية، أن من بين الموقوفين، عاملين مغربيين، وطالب جامعي جزائري.
وقالت صحيفة النهار
، أن الأشخاص الثلاثة، ينشطون بالعمل لصالح دولة أجنبية ضد الجزائر.
وقد تم توقيف الأشخاص الثلاثة بولايتي وهران وسيدي بلعباس.
وأضافت الصحيفة، أن المتهمين يدعيا، بالإدريسي عبد الرحمن (عامل جبس)، والبوعيني رشيد (عامل جبس أيضا).
وتم إيداع الشخصيين، في الحبس المؤقت بجناية التجسس والتخابر مع دولة أجنبية، وجنحة العمل بأي وسيلة كانت قصد المساس بوحدة الوطن، وجناية المساس بأمن الدولة
.
كما تم إيداع الطالب الجامعي بالحبس المؤقت بجنحة الترويج عمدا لأخبار كاذبة، وجناية استخدام تكنولوجيا الإعلام والاتصال لتجنيد الأشخاص لصالح إرهابي.