عربي
الجيش الإسرائيلي يعلن رسميا مقتل يحيى السنوار
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09:31 GMT
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لقاء سبوتنيك
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57 د
مساحة حرة
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بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
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البرنامج المسائي
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خبير: لن يكون النصر إلا للمقاومة ومهما حاولت إسرائيل فلن تستطيع أن تفصل بين المقاومة وبين سوريا
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القاهرة تشهد حراكا دبلوماسيا وسط تحذيرات من مخاطر حرب إقليمية
17:03 GMT
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30 د
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https://sarabic.ae/20241017/دولة-عربية-تعتقل-مواطنا-محليا-وآخرين-عربيين-بتهمة-التجسس-1093885711.html
دولة عربية تعتقل مواطنا محليا وآخرين عربيين بتهمة التجسس
دولة عربية تعتقل مواطنا محليا وآخرين عربيين بتهمة التجسس
سبوتنيك عربي
ألقت مصالح الأمن الوطني الجزائرية، القبض على أشخاص ينشطون بطريقة عدائية ضد البلاد، اليوم الخميس. 17.10.2024, سبوتنيك عربي
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الجزائر
العالم العربي
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وذكرت وسائل إعلام جزائرية، أن من بين الموقوفين، عاملين مغربيين، وطالب جامعي جزائري.وقالت صحيفة النهار، أن الأشخاص الثلاثة، ينشطون بالعمل لصالح دولة أجنبية ضد الجزائر.وأضافت الصحيفة، أن المتهمين يدعيا، بالإدريسي عبد الرحمن (عامل جبس)، والبوعيني رشيد (عامل جبس أيضا).وتم إيداع الشخصيين، في الحبس المؤقت بجناية التجسس والتخابر مع دولة أجنبية، وجنحة العمل بأي وسيلة كانت قصد المساس بوحدة الوطن، وجناية المساس بأمن الدولة. كما تم إيداع الطالب الجامعي بالحبس المؤقت بجنحة الترويج عمدا لأخبار كاذبة، وجناية استخدام تكنولوجيا الإعلام والاتصال لتجنيد الأشخاص لصالح إرهابي.
https://sarabic.ae/20241016/رئيس-وكالة-النفط-الجزائرية-نتطلع-لزيادة-الاستثمارات-الروسية-في-الاستكشاف-1093840083.html
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الجزائر, العالم العربي
الجزائر, العالم العربي

دولة عربية تعتقل مواطنا محليا وآخرين عربيين بتهمة التجسس

16:25 GMT 17.10.2024
© Photo / unsplash/Accurayجهاز أشعة
جهاز أشعة - سبوتنيك عربي, 1920, 17.10.2024
© Photo / unsplash/Accuray
تابعنا عبر
ألقت مصالح الأمن الوطني الجزائرية، القبض على أشخاص ينشطون بطريقة عدائية ضد البلاد، اليوم الخميس.
وذكرت وسائل إعلام جزائرية، أن من بين الموقوفين، عاملين مغربيين، وطالب جامعي جزائري.
وقالت صحيفة النهار، أن الأشخاص الثلاثة، ينشطون بالعمل لصالح دولة أجنبية ضد الجزائر.

وقد تم توقيف الأشخاص الثلاثة بولايتي وهران وسيدي بلعباس.

استخراج النفط من باطن الأرض - سبوتنيك عربي, 1920, 16.10.2024
رئيس وكالة "النفط" الجزائرية: نتطلع لزيادة الاستثمارات الروسية في "الاستكشاف"
أمس, 18:09 GMT
وأضافت الصحيفة، أن المتهمين يدعيا، بالإدريسي عبد الرحمن (عامل جبس)، والبوعيني رشيد (عامل جبس أيضا).
وتم إيداع الشخصيين، في الحبس المؤقت بجناية التجسس والتخابر مع دولة أجنبية، وجنحة العمل بأي وسيلة كانت قصد المساس بوحدة الوطن، وجناية المساس بأمن الدولة.
كما تم إيداع الطالب الجامعي بالحبس المؤقت بجنحة الترويج عمدا لأخبار كاذبة، وجناية استخدام تكنولوجيا الإعلام والاتصال لتجنيد الأشخاص لصالح إرهابي.
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