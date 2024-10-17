رئيس الإدارة الروسية لمقاطعة خاركوف يدعم اقتراح سكان المقاطعة بإجراء استفتاء حول الانضمام إلى روسيا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل يتم استخدام العملات المحلية في التعاملات بين روسيا ومصر قريبا؟
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:47 GMT
13 د
من الملعب
حظوظ المنتخبات العربية الآسيوية بالتأهل إلى كأس العالم وكلاسيكو منتظر
09:03 GMT
26 د
ملفات ساخنة
خطط إسرائيل للرد على إيران، هل تنقل الصراع لحرب مباشرة بين طهران وتل أبيب؟
09:31 GMT
29 د
لقاء سبوتنيك
انتخابات تشريعية مرتقبة في إقليم كردستان العراق وسط صراعات محلية وإقليمية
10:03 GMT
57 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
11:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
11:38 GMT
22 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
12:28 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
12:54 GMT
6 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: جميع المؤسسات الدولية انتهى دورها ويجب تغييرها بأخرى أكثر فعالية
16:03 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
إيران بين ازدواجية المعايير الغربية والعلاقات العربية والخليجية
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
Morning show broadcast
Morning show episode
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية ؟
08:16 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
08:50 GMT
10 د
لقاء سبوتنيك
إيران بين ازدواجية المعايير الغربية والعلاقات العربية والخليجية
09:03 GMT
57 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
10:30 GMT
30 د
من الملعب
حظوظ المنتخبات العربية الآسيوية بالتأهل إلى كأس العالم وكلاسيكو منتظر
11:03 GMT
26 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
11:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:28 GMT
11 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
12:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
أكاديمي لبناني: سلوكيات النظام الأوكراني العدائية ستطيح به وهذا قانون التاريخ الحتمي
17:03 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241017/رئيس-الإدارة-الروسية-لمقاطعة-خاركوف-يدعم-اقتراح-سكان-المقاطعة-بإجراء-استفتاء-حول-الانضمام-إلى-روسيا-1093846168.html
رئيس الإدارة الروسية لمقاطعة خاركوف يدعم اقتراح سكان المقاطعة بإجراء استفتاء حول الانضمام إلى روسيا
رئيس الإدارة الروسية لمقاطعة خاركوف يدعم اقتراح سكان المقاطعة بإجراء استفتاء حول الانضمام إلى روسيا
سبوتنيك عربي
أعرب رئيس الإدارة الروسية لمقاطعة خاركوف، فيتالي غانشيف، اليوم الخميس، عن دعمه الكامل لسكان المقاطعة الذين يقترحون إجراء استفتاء حول الانضمام إلى روسيا، مشيرًا... 17.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-17T02:26+0000
2024-10-17T02:26+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
خاركوف
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/04/15/1061440456_0:116:2857:1723_1920x0_80_0_0_cde2f5bcb5f5f16d4f413a3dbd3d3646.jpg
غراكوفو (مقاطعة خاركوف) - سبوتنيك. وأكد غانشيف خلال لقاء مع سكان قرية غراكوفو بمقاطعة خاركوف، الذين طالبوا بإجراء استفتاء في الجزء الخاضع للسيطرة الروسية، أن مثل هذا القرار يجب أن يتم بمشاركة جميع سكان المقاطعة.وقال غانشيف: "الناس يتوجهون إلينا بانتظام بأسئلة وطلبات حول الانضمام إلى روسيا، والجواب هو نفسه دائمًا، أنا أقف إلى جانبهم تمامًا... كل شيء سيعتمد على الرغبة الحقيقية للشعب وإرادتهم السياسية".وشدد على دعمه لفكرة الاستفتاء، لكنه أضاف أن الرأي العام حول هذه القضية يحتاج إلى دراسة معمقة وعلى نطاق أوسع.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20241012/القوات-الأوكرانية-تطرد-سكان-مقاطعة-خاركوف-قسرا-بسبب-قرب-المواجهة-مع-روسيا-1093685421.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/04/15/1061440456_25:0:2756:2048_1920x0_80_0_0_40a06595ae88a71c445ec5c17a1c01b4.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
خاركوف, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
خاركوف, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا

رئيس الإدارة الروسية لمقاطعة خاركوف يدعم اقتراح سكان المقاطعة بإجراء استفتاء حول الانضمام إلى روسيا

02:26 GMT 17.10.2024
© Sputnik . Viktor Antonyuk / الانتقال إلى بنك الصورقوات جمهورية لوغانسك الشعبية على الحدود بين لوغانسك ومنطقة خاركوف، أوكرانيا 20 أبريل 2022
قوات جمهورية لوغانسك الشعبية على الحدود بين لوغانسك ومنطقة خاركوف، أوكرانيا 20 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.10.2024
© Sputnik . Viktor Antonyuk
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعرب رئيس الإدارة الروسية لمقاطعة خاركوف، فيتالي غانشيف، اليوم الخميس، عن دعمه الكامل لسكان المقاطعة الذين يقترحون إجراء استفتاء حول الانضمام إلى روسيا، مشيرًا إلى أن الرأي العام بحاجة إلى مزيد من الدراسة.
غراكوفو (مقاطعة خاركوف) - سبوتنيك. وأكد غانشيف خلال لقاء مع سكان قرية غراكوفو بمقاطعة خاركوف، الذين طالبوا بإجراء استفتاء في الجزء الخاضع للسيطرة الروسية، أن مثل هذا القرار يجب أن يتم بمشاركة جميع سكان المقاطعة.
تداعيات قصف القوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة خاركوف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 12.10.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الأوكرانية تطرد سكان مقاطعة خاركوف قسرا بسبب "قرب المواجهة" مع روسيا
12 أكتوبر, 15:33 GMT
وقال غانشيف: "الناس يتوجهون إلينا بانتظام بأسئلة وطلبات حول الانضمام إلى روسيا، والجواب هو نفسه دائمًا، أنا أقف إلى جانبهم تمامًا... كل شيء سيعتمد على الرغبة الحقيقية للشعب وإرادتهم السياسية".
وشدد على دعمه لفكرة الاستفتاء، لكنه أضاف أن الرأي العام حول هذه القضية يحتاج إلى دراسة معمقة وعلى نطاق أوسع.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Дым поднимается от израильских авиаударов по Дахие, южному пригороду Бейрута, Ливан - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيلأمس, 21:14 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала