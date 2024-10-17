https://sarabic.ae/20241017/رئيس-الإدارة-الروسية-لمقاطعة-خاركوف-يدعم-اقتراح-سكان-المقاطعة-بإجراء-استفتاء-حول-الانضمام-إلى-روسيا-1093846168.html

رئيس الإدارة الروسية لمقاطعة خاركوف يدعم اقتراح سكان المقاطعة بإجراء استفتاء حول الانضمام إلى روسيا

رئيس الإدارة الروسية لمقاطعة خاركوف يدعم اقتراح سكان المقاطعة بإجراء استفتاء حول الانضمام إلى روسيا

سبوتنيك عربي

أعرب رئيس الإدارة الروسية لمقاطعة خاركوف، فيتالي غانشيف، اليوم الخميس، عن دعمه الكامل لسكان المقاطعة الذين يقترحون إجراء استفتاء حول الانضمام إلى روسيا، مشيرًا... 17.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-17T02:26+0000

2024-10-17T02:26+0000

2024-10-17T02:26+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

خاركوف

روسيا

سلاح روسيا

أخبار روسيا اليوم

أخبار أوكرانيا

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غراكوفو (مقاطعة خاركوف) - سبوتنيك. وأكد غانشيف خلال لقاء مع سكان قرية غراكوفو بمقاطعة خاركوف، الذين طالبوا بإجراء استفتاء في الجزء الخاضع للسيطرة الروسية، أن مثل هذا القرار يجب أن يتم بمشاركة جميع سكان المقاطعة.وقال غانشيف: "الناس يتوجهون إلينا بانتظام بأسئلة وطلبات حول الانضمام إلى روسيا، والجواب هو نفسه دائمًا، أنا أقف إلى جانبهم تمامًا... كل شيء سيعتمد على الرغبة الحقيقية للشعب وإرادتهم السياسية".وشدد على دعمه لفكرة الاستفتاء، لكنه أضاف أن الرأي العام حول هذه القضية يحتاج إلى دراسة معمقة وعلى نطاق أوسع.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sarabic.ae/20241012/القوات-الأوكرانية-تطرد-سكان-مقاطعة-خاركوف-قسرا-بسبب-قرب-المواجهة-مع-روسيا-1093685421.html

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خاركوف, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا