https://sarabic.ae/20241018/إسرائيل-تستعين-بقوات-إضافية-لمواجهة-حزب-الله--1093921553.html
إسرائيل تستعين بقوات إضافية لمواجهة حزب الله
إسرائيل تستعين بقوات إضافية لمواجهة حزب الله
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي أنه استعان بلواء إضافي من قوات الاحتياط لتنفيذ عمليات في الجبهة الشمالية لمواجهة حزب الله اللبناني. 18.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-18T14:31+0000
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2024-10-18T14:31+0000
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وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي على منصة "إكس" إنه "بناء على تقييم الوضع تقرر استدعاء لواء احتياط آخر للمهام العملياتية على الجبهة الشمالية". وتابع أدرعي أن تجنيد اللواء "يتيح مواصلة الجهود القتالية في مواجهة حزب الله الإرهابي وتحقيق أهداف الحرب ومن ضمنها إعادة سكان الشمال إلى منازلهم".وأعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق من الجمعة، أن سلاح الجو نفذ غارات على نحو 150 هدفا في غزة وفي العمق اللبناني مستهدفا مسلحين ومستودعات ذخيرة وأعمدة إطلاق ومواقع قنص ومراقبة. وأكد الجيش أنه قام باغتيال محمد حسين رمال، قائد منطقة الطيبة في حزب الله، بالإضافة إلى ذلك، عثرت قوات من الفريق القتالي التابع للواء السابع على قاذفات محملة جاهزة للانطلاق باتجاه بلدات شمال البلاد ودمرتها. والخميس، أعلن حزب الله، إطلاق "مرحلة جديدة وتصاعدية" في المواجهة مع إسرائيل، مؤكدا للمرة الأولى استخدام "صواريخ دقيقة" لاستهداف القوات الإسرائيلية عند الحدود في جنوب لبنان أو في شمال الدولة العبرية. وذكر الحزب المدعوم من إيران في بيان أن حصيلة خسائر إسرائيل وفق ما رصده عناصرها بلغت نحو 55 قتيلا وأكثر من 500 جريح من ضباط وجنود منذ بداية المواجهات البرية في لبنان في أول من أكتوبر.
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العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, حول العالم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, حول العالم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل تستعين بقوات إضافية لمواجهة حزب الله
أعلن الجيش الإسرائيلي أنه استعان بلواء إضافي من قوات الاحتياط لتنفيذ عمليات في الجبهة الشمالية لمواجهة حزب الله اللبناني.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي
أفيخاي أدرعي على منصة "إكس" إنه "بناء على تقييم الوضع تقرر استدعاء لواء احتياط آخر للمهام العملياتية على الجبهة الشمالية".
وتابع أدرعي أن تجنيد اللواء "يتيح مواصلة الجهود القتالية في مواجهة حزب الله
الإرهابي وتحقيق أهداف الحرب ومن ضمنها إعادة سكان الشمال إلى منازلهم".
وأعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق من الجمعة، أن سلاح الجو نفذ غارات على نحو 150 هدفا في غزة وفي العمق اللبناني مستهدفا مسلحين ومستودعات ذخيرة وأعمدة إطلاق ومواقع قنص ومراقبة.
وأكد الجيش أنه قام باغتيال محمد حسين رمال، قائد منطقة الطيبة في حزب الله، بالإضافة إلى ذلك، عثرت قوات من الفريق القتالي التابع للواء السابع على قاذفات محملة جاهزة للانطلاق باتجاه بلدات شمال البلاد ودمرتها.
والخميس، أعلن حزب الله، إطلاق "مرحلة جديدة وتصاعدية" في المواجهة مع إسرائيل، مؤكدا للمرة الأولى استخدام "صواريخ دقيقة" لاستهداف القوات الإسرائيلية عند الحدود في جنوب لبنان أو في شمال الدولة العبرية.
وذكر الحزب المدعوم من إيران في بيان أن حصيلة خسائر إسرائيل وفق ما رصده عناصرها بلغت نحو 55 قتيلا وأكثر من 500 جريح من ضباط وجنود منذ بداية المواجهات البرية في لبنان في أول من أكتوبر.