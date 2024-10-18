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بوتين يتحدث في الجلسة العامة لمنتدى أعمال "بريكس" في موسكو
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30 د
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30 د
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11 د
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بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
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صدى الحياة
أكاديمي لبناني: سلوكيات النظام الأوكراني العدائية ستطيح به وهذا قانون التاريخ الحتمي
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حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
11:46 GMT
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https://sarabic.ae/20241018/الصين-تعلن-مشاركة-شي-جين-بينغ-في-قمة-بريكس-1093898761.html
الصين تعلن مشاركة شي جين بينغ في قمة بريكس
الصين تعلن مشاركة شي جين بينغ في قمة بريكس
سبوتنيك عربي
أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الصينية، هوا تشون ينغ، اليوم الجمعة، أن الرئيس الصيني، شي جين بينغ، سيزور روسيا في الفترة من 22 إلى 24 تشرين الأول/أكتوبر،... 18.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-18T08:23+0000
2024-10-18T08:23+0000
قمة بريكس 2024
روسيا
أخبار روسيا اليوم
العالم العربي
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وأضافت تشون ينغ، في بيان لوزارة الخارجية الصينية: "تلبية لدعوة من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، سيقوم الرئيس الصيني شي جين بينغ، بزيارة مدينة قازان، في الفترة من 22 إلى 24 تشرين الأول/أكتوبر، للمشاركة في القمة السادسة عشرة لقادة "بريكس".يذكر أن زعماء 24 دولة أكدوا مشاركتهم في قمة "بريكس" المقبلة في مدينة قازان الروسية، التي ستكرس لتعزيز التعددية من أجل التنمية والأمن العالميين العادلين.وتشكلت مجموعة "بريكس" من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا؛ لكن في الآونة الأخيرة أعربت 23 دولة بالفعل عن رغبتها في الانضمام إلى التحالف الاقتصادي.وفي الأول من يناير/ كانون الثاني 2024، انضمت مصر وإيران والإمارات العربية المتحدة وإثيوبيا إلى البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، كأعضاء كاملين جدد في "بريكس".وتعد "بريكس" من أهم التجمعات الاقتصادية على مستوى العالم، وتمثل المجموعة نحو 30 في المئة من حجم الاقتصاد العالمي.خبير: "بريكس" أصبحت جزيرة تضم أشخاصا متشابهين في التفكير ويسعون لتغيير العالم للأفضل قبل أيام من انطلاقها... بوتين يلتقي مع رؤساء وسائل الإعلام الرائدة في دول "بريكس"
https://sarabic.ae/20241018/من-هم-الضيوف-رفيعو-المستوى-المتوقع-حضورهم-في-قمة-بريكس-1093897113.html
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قمة بريكس 2024, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم العربي, العالم
قمة بريكس 2024, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم العربي, العالم

الصين تعلن مشاركة شي جين بينغ في قمة بريكس

08:23 GMT 18.10.2024
© AP Photo / Andy Wongانتخاب الرئيس الصيني شي جين بينغ أمينا عاما للحزب الشيوعي الصيني لولاية ثالثة الأحد 23 أكتوبر 2022
انتخاب الرئيس الصيني شي جين بينغ أمينا عاما للحزب الشيوعي الصيني لولاية ثالثة الأحد 23 أكتوبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.10.2024
© AP Photo / Andy Wong
تابعنا عبر
أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الصينية، هوا تشون ينغ، اليوم الجمعة، أن الرئيس الصيني، شي جين بينغ، سيزور روسيا في الفترة من 22 إلى 24 تشرين الأول/أكتوبر، للمشاركة في قمة "بريكس".
وأضافت تشون ينغ، في بيان لوزارة الخارجية الصينية: "تلبية لدعوة من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، سيقوم الرئيس الصيني شي جين بينغ، بزيارة مدينة قازان، في الفترة من 22 إلى 24 تشرين الأول/أكتوبر، للمشاركة في القمة السادسة عشرة لقادة "بريكس".
يذكر أن زعماء 24 دولة أكدوا مشاركتهم في قمة "بريكس" المقبلة في مدينة قازان الروسية، التي ستكرس لتعزيز التعددية من أجل التنمية والأمن العالميين العادلين.
من هم الضيوف رفيعو المستوى المتوقع حضورهم في قمة بريكس؟ - سبوتنيك عربي, 1920, 18.10.2024
وسائط متعددة
من هم الضيوف رفيعو المستوى المتوقع حضورهم في قمة "بريكس"؟
08:03 GMT
وتشكلت مجموعة "بريكس" من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا؛ لكن في الآونة الأخيرة أعربت 23 دولة بالفعل عن رغبتها في الانضمام إلى التحالف الاقتصادي.
وفي الأول من يناير/ كانون الثاني 2024، انضمت مصر وإيران والإمارات العربية المتحدة وإثيوبيا إلى البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، كأعضاء كاملين جدد في "بريكس".
وتعد "بريكس" من أهم التجمعات الاقتصادية على مستوى العالم، وتمثل المجموعة نحو 30 في المئة من حجم الاقتصاد العالمي.
خبير: "بريكس" أصبحت جزيرة تضم أشخاصا متشابهين في التفكير ويسعون لتغيير العالم للأفضل
قبل أيام من انطلاقها... بوتين يلتقي مع رؤساء وسائل الإعلام الرائدة في دول "بريكس"
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