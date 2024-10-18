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صدى الحياة
أكاديمي لبناني: سلوكيات النظام الأوكراني العدائية ستطيح به وهذا قانون التاريخ الحتمي
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التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
11:28 GMT
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https://sarabic.ae/20241018/المرة-الثالثة-هذا-العام--مصر-ترفع-أسعار-الوقود-بنسب-تصل-إلى-17-1093923198.html
المرة الثالثة هذا العام .. مصر ترفع أسعار الوقود بنسب تصل إلى 17%
المرة الثالثة هذا العام .. مصر ترفع أسعار الوقود بنسب تصل إلى 17%
سبوتنيك عربي
رفعت الحكومة المصرية، اليوم الجمعة، أسعار الوقود للمرة الثالثة خلال هذا العام، لتتراوح الزيادة هذه المرة ما بين 11 إلى 17 %. 18.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-18T15:32+0000
2024-10-18T15:32+0000
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وتأتي هذه الخطوة ضمن سعي الحكومة إلى تقليص دعم السولار والبنزين، لكنها قالت إنها ستغطي كلف الطاقة الإضافية لمنتجي الخبز المدعوم. وقال وزير التموين والتجارة الداخلية المصري شريف فاروق في بيان، "الدولة ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة للوزارة تضع في اعتبارها جميع عناصر الكلفة ومدخلات الإنتاج الخاصة بتصنيع رغيف الخبز البلدي المدعم ومن ضمنها سعر السولار والغاز، وذلك في ضوء قرارات لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية".وقررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية زيادة الأسعار ليصبح سعر "بنزين 95" الجديد 17 جنيه لكل لتر، "بنزين 92" نحو 15.25 جنيه لكل لتر، "بنزين 80" إلى 13.75 جنيه لكل لتر. قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في يوليو الماضي، إن أسعار المنتجات البترولية سترتفع تدريجاً حتى نهاية عام 2025، مضيفاً أن الحكومة لم تعد قادرة على تحمل عبء الدعم على الوقود وسط زيادة الاستهلاك.ورفعت مصر، للمرة الأولى منذ عقود، سعر الخبز المدعوم 300 في المئة في يونيو الماضي، على رغم أن الخبز لا يزال يحظى بدعم كبير بعد الزيادة.
https://sarabic.ae/20240926/دولة-خليجية-تدرس-زيادة-أسعار-البنزين-على-الوافدين-فقط-1093112177.html
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العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, قوانين الاقتصاد
العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, قوانين الاقتصاد

المرة الثالثة هذا العام .. مصر ترفع أسعار الوقود بنسب تصل إلى 17%

15:32 GMT 18.10.2024
© Sputnik . Mariam.Gadera أزمة وقود في تونس تقود أصحاب السيارات إلى الانتظار لساعات في طوابير أمام محطات الوقود
 أزمة وقود في تونس تقود أصحاب السيارات إلى الانتظار لساعات في طوابير أمام محطات الوقود - سبوتنيك عربي, 1920, 18.10.2024
© Sputnik . Mariam.Gadera
تابعنا عبر
رفعت الحكومة المصرية، اليوم الجمعة، أسعار الوقود للمرة الثالثة خلال هذا العام، لتتراوح الزيادة هذه المرة ما بين 11 إلى 17 %.
وتأتي هذه الخطوة ضمن سعي الحكومة إلى تقليص دعم السولار والبنزين، لكنها قالت إنها ستغطي كلف الطاقة الإضافية لمنتجي الخبز المدعوم.
وقال وزير التموين والتجارة الداخلية المصري شريف فاروق في بيان، "الدولة ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة للوزارة تضع في اعتبارها جميع عناصر الكلفة ومدخلات الإنتاج الخاصة بتصنيع رغيف الخبز البلدي المدعم ومن ضمنها سعر السولار والغاز، وذلك في ضوء قرارات لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية".
محطة بنزين - سبوتنيك عربي, 1920, 26.09.2024
دولة خليجية تدرس زيادة أسعار البنزين على "الوافدين فقط"
26 سبتمبر, 05:25 GMT
وقررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية زيادة الأسعار ليصبح سعر "بنزين 95" الجديد 17 جنيه لكل لتر، "بنزين 92" نحو 15.25 جنيه لكل لتر، "بنزين 80" إلى 13.75 جنيه لكل لتر.
قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في يوليو الماضي، إن أسعار المنتجات البترولية سترتفع تدريجاً حتى نهاية عام 2025، مضيفاً أن الحكومة لم تعد قادرة على تحمل عبء الدعم على الوقود وسط زيادة الاستهلاك.
ورفعت مصر، للمرة الأولى منذ عقود، سعر الخبز المدعوم 300 في المئة في يونيو الماضي، على رغم أن الخبز لا يزال يحظى بدعم كبير بعد الزيادة.
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