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إيران بين ازدواجية المعايير الغربية والعلاقات العربية والخليجية
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قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
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من الملعب
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صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
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كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
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بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
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16:03 GMT
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ملفات ساخنة
القاهرة تشهد حراكا دبلوماسيا وسط تحذيرات من مخاطر حرب إقليمية
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أكاديمي لبناني: سلوكيات النظام الأوكراني العدائية ستطيح به وهذا قانون التاريخ الحتمي
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الدور الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا في حوار خاص مع الكسندر زاسبكين الدبلوماسي الروسي والسفير السابق لروسيا في لبنان
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المقهى الثقافي
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الإنسان والثقافة
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https://sarabic.ae/20241018/مدير-المجلس-المصري-للشؤون-الخارجية-يوضح-لـسبوتنيك-أهم-ما-جاء-في-كلمة-بوتين-خلال-منتدى-بريكس-1093927104.html
مدير المجلس المصري للشؤون الخارجية يوضح لـ"سبوتنيك" أهم ما جاء في كلمة بوتين خلال منتدى "بريكس"
مدير المجلس المصري للشؤون الخارجية يوضح لـ"سبوتنيك" أهم ما جاء في كلمة بوتين خلال منتدى "بريكس"
سبوتنيك عربي
أكد السفير عزت سعد، المدير التنفيذي للمجلس المصري للعلاقات الخارجية، أن الرئاسة الروسية لتجمع "بريكس" بذلت جهود كبيرة من أجل تفعيل آليات العمل داخل هذا التجمع. 18.10.2024, سبوتنيك عربي
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2024-10-18T17:22+0000
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وأضاف: "ورأينا خلال الأشهر الماضية كيف استضافت موسكو ومدن روسية أخرى العديد من الاجتماعات الوزارية للدول الأعضاء وأيضا طالبي الانضمام للتجمع.وقال في اتصال مع "سبوتنيك"، اليوم الجمعة، لقد رأينا أيضا تحركات مكوكية لوزراء المجموعة واجتماعات لا تنقطع سواء في الثقافة أو السياحة والاقتصاد والمالية والتجارة والبنوك المركزية وغيرها من الجهات المعنية، بهدف تنشيط حركة التبادل التجاري فيما بين الدول الأعضاء، وبحث سبل التغلب على مسالة تواضع الميزان التجاري فيما بين بعض الدول الأعضاء، هذا بجانب الزخم الذي يكتسبه التجمع في حد ذاته في ظل عالم تريد الولايات المتحدة الأمريكية الهيمنة عليه في ظل نظام دولي فاشل وعاجز عن وقف الحروب والصراعات في مناطق كثيرة من العالم وخاصة الشرق الأوسط.وأضاف سعد، من المؤكد أن تجمع بريكس سيكون له تأثير كبير في المنطقة والعالم أجمع، لكن لا يجب أن نتوقع أن يكون هذا التأثير في المدى القريب أو بشكل فوري، لأنه من الطبيعي أن تقوم القوى التي تدعي أنها تدافع عن الليبرالية أو النظام الدولي بممارسة ضغوط شديدة لعرقلة مثل تلك التكتلات الدولية، حيث نجد أن الولايات المتحدة وحلفاءها يستشعرون الخطر، لذلك نجد أنهم دخلوا المعركة ضد هذا التكتل بكل ثقلهم من فرض عقوبات وجزاءات وضغوط على الدول التي لديها صعوبات اقتصادية، لكنني أعتقد أن هذا الإفلاس الأخلاقي الغربي يترسخ مع الوقت.وأشار سعد، إلى أن، عددا كبيرا من الدول تقدمت بطلبات للانضمام إلى تجمع بريكس، هذا في حد ذاته يعكس حالة الضيق من النظام العالمي الحالي، الذي يتسم بالإفلاس وإزدواجية المعايير والكذب والتضليل ومحاصرة أي قوة ترغب في أن يكون قرارها السياسي والاقتصادي بيدها.وعبر المدير التنفيذي، عن ثقته في أن يلعب تجمع بريكس دورا كبيرا في النظام العالمي خلال الفترة القادمة، فلو تأملنا المعايير التوجيهية التي أقرتها قمة "جوهانسبرج" العام الماضي كشروط للانضمام مستقبلا لتجمع بريكس أو لمزيد من توسيع عضوية هذا التجمع سوف تجد أن المعايير التوجيهية في قمة جوهانسبرج، هى مضمون خطاب الرئيس بوتين اليوم في منتدى قمة بريكس.ومجموعة "بريكس" هي منظمة دولية، تضم روسيا والبرازيل والهند والصين وجنوب أفريقيا؛ وتشكل اقتصاداتها 23 في المئة من حجم الاقتصاد العالمي، و18 في المئة من حجم التجارة الدولية.
https://sarabic.ae/20241018/خبراء-عن-منتدى-بريكس-في-روسيا-قوة-اقتصادية-كبيرة-ودور-مهم-نحو-التعددية-القطبية-1093925246.html
https://sarabic.ae/20241018/خبير-اقتصادي-الغرب-يتسبب-بكبح-النظام-الاقتصادي-العالمي-وعلى-بريكس-الإمساك-بزمام-الأمور--1093913405.html
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العالم, أخبار العالم الآن, حول العالم, قمة بريكس 2024, روسيا
العالم, أخبار العالم الآن, حول العالم, قمة بريكس 2024, روسيا

مدير المجلس المصري للشؤون الخارجية يوضح لـ"سبوتنيك" أهم ما جاء في كلمة بوتين خلال منتدى "بريكس"

17:22 GMT 18.10.2024
© Sputnikالسفير عزت سعد السيد رئيس المجلس الأعلى المصري الروسي للعلاقات الخارجية
السفير عزت سعد السيد رئيس المجلس الأعلى المصري الروسي للعلاقات الخارجية - سبوتنيك عربي, 1920, 18.10.2024
© Sputnik
تابعنا عبر
أكد السفير عزت سعد، المدير التنفيذي للمجلس المصري للعلاقات الخارجية، أن الرئاسة الروسية لتجمع "بريكس" بذلت جهود كبيرة من أجل تفعيل آليات العمل داخل هذا التجمع.
وأضاف: "ورأينا خلال الأشهر الماضية كيف استضافت موسكو ومدن روسية أخرى العديد من الاجتماعات الوزارية للدول الأعضاء وأيضا طالبي الانضمام للتجمع.
وقال في اتصال مع "سبوتنيك"، اليوم الجمعة، لقد رأينا أيضا تحركات مكوكية لوزراء المجموعة واجتماعات لا تنقطع سواء في الثقافة أو السياحة والاقتصاد والمالية والتجارة والبنوك المركزية وغيرها من الجهات المعنية، بهدف تنشيط حركة التبادل التجاري فيما بين الدول الأعضاء، وبحث سبل التغلب على مسالة تواضع الميزان التجاري فيما بين بعض الدول الأعضاء، هذا بجانب الزخم الذي يكتسبه التجمع في حد ذاته في ظل عالم تريد الولايات المتحدة الأمريكية الهيمنة عليه في ظل نظام دولي فاشل وعاجز عن وقف الحروب والصراعات في مناطق كثيرة من العالم وخاصة الشرق الأوسط.
تحضيرات قمة بريكس 2024 في قازان، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 18.10.2024
خبراء عن منتدى "بريكس" في روسيا.. قوة اقتصادية "كبيرة" ودور مهم نحو التعددية القطبية
16:16 GMT
وأضاف سعد، من المؤكد أن تجمع بريكس سيكون له تأثير كبير في المنطقة والعالم أجمع، لكن لا يجب أن نتوقع أن يكون هذا التأثير في المدى القريب أو بشكل فوري، لأنه من الطبيعي أن تقوم القوى التي تدعي أنها تدافع عن الليبرالية أو النظام الدولي بممارسة ضغوط شديدة لعرقلة مثل تلك التكتلات الدولية، حيث نجد أن الولايات المتحدة وحلفاءها يستشعرون الخطر، لذلك نجد أنهم دخلوا المعركة ضد هذا التكتل بكل ثقلهم من فرض عقوبات وجزاءات وضغوط على الدول التي لديها صعوبات اقتصادية، لكنني أعتقد أن هذا الإفلاس الأخلاقي الغربي يترسخ مع الوقت.
وأشار سعد، إلى أن، عددا كبيرا من الدول تقدمت بطلبات للانضمام إلى تجمع بريكس، هذا في حد ذاته يعكس حالة الضيق من النظام العالمي الحالي، الذي يتسم بالإفلاس وإزدواجية المعايير والكذب والتضليل ومحاصرة أي قوة ترغب في أن يكون قرارها السياسي والاقتصادي بيدها.
اجتماع وزراء خارجية دول بريكس في نيجني نوفغورود - سبوتنيك عربي, 1920, 18.10.2024
خبير اقتصادي: الغرب يتسبب بكبح النظام الاقتصادي العالمي وعلى "بريكس" الإمساك بزمام الأمور
13:10 GMT
وعبر المدير التنفيذي، عن ثقته في أن يلعب تجمع بريكس دورا كبيرا في النظام العالمي خلال الفترة القادمة، فلو تأملنا المعايير التوجيهية التي أقرتها قمة "جوهانسبرج" العام الماضي كشروط للانضمام مستقبلا لتجمع بريكس أو لمزيد من توسيع عضوية هذا التجمع سوف تجد أن المعايير التوجيهية في قمة جوهانسبرج، هى مضمون خطاب الرئيس بوتين اليوم في منتدى قمة بريكس.
ومجموعة "بريكس" هي منظمة دولية، تضم روسيا والبرازيل والهند والصين وجنوب أفريقيا؛ وتشكل اقتصاداتها 23 في المئة من حجم الاقتصاد العالمي، و18 في المئة من حجم التجارة الدولية.
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