https://sarabic.ae/20241018/مدير-المجلس-المصري-للشؤون-الخارجية-يوضح-لـسبوتنيك-أهم-ما-جاء-في-كلمة-بوتين-خلال-منتدى-بريكس-1093927104.html

مدير المجلس المصري للشؤون الخارجية يوضح لـ"سبوتنيك" أهم ما جاء في كلمة بوتين خلال منتدى "بريكس"

مدير المجلس المصري للشؤون الخارجية يوضح لـ"سبوتنيك" أهم ما جاء في كلمة بوتين خلال منتدى "بريكس"

سبوتنيك عربي

أكد السفير عزت سعد، المدير التنفيذي للمجلس المصري للعلاقات الخارجية، أن الرئاسة الروسية لتجمع "بريكس" بذلت جهود كبيرة من أجل تفعيل آليات العمل داخل هذا التجمع. 18.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-18T17:22+0000

2024-10-18T17:22+0000

2024-10-18T17:22+0000

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وأضاف: "ورأينا خلال الأشهر الماضية كيف استضافت موسكو ومدن روسية أخرى العديد من الاجتماعات الوزارية للدول الأعضاء وأيضا طالبي الانضمام للتجمع.وقال في اتصال مع "سبوتنيك"، اليوم الجمعة، لقد رأينا أيضا تحركات مكوكية لوزراء المجموعة واجتماعات لا تنقطع سواء في الثقافة أو السياحة والاقتصاد والمالية والتجارة والبنوك المركزية وغيرها من الجهات المعنية، بهدف تنشيط حركة التبادل التجاري فيما بين الدول الأعضاء، وبحث سبل التغلب على مسالة تواضع الميزان التجاري فيما بين بعض الدول الأعضاء، هذا بجانب الزخم الذي يكتسبه التجمع في حد ذاته في ظل عالم تريد الولايات المتحدة الأمريكية الهيمنة عليه في ظل نظام دولي فاشل وعاجز عن وقف الحروب والصراعات في مناطق كثيرة من العالم وخاصة الشرق الأوسط.وأضاف سعد، من المؤكد أن تجمع بريكس سيكون له تأثير كبير في المنطقة والعالم أجمع، لكن لا يجب أن نتوقع أن يكون هذا التأثير في المدى القريب أو بشكل فوري، لأنه من الطبيعي أن تقوم القوى التي تدعي أنها تدافع عن الليبرالية أو النظام الدولي بممارسة ضغوط شديدة لعرقلة مثل تلك التكتلات الدولية، حيث نجد أن الولايات المتحدة وحلفاءها يستشعرون الخطر، لذلك نجد أنهم دخلوا المعركة ضد هذا التكتل بكل ثقلهم من فرض عقوبات وجزاءات وضغوط على الدول التي لديها صعوبات اقتصادية، لكنني أعتقد أن هذا الإفلاس الأخلاقي الغربي يترسخ مع الوقت.وأشار سعد، إلى أن، عددا كبيرا من الدول تقدمت بطلبات للانضمام إلى تجمع بريكس، هذا في حد ذاته يعكس حالة الضيق من النظام العالمي الحالي، الذي يتسم بالإفلاس وإزدواجية المعايير والكذب والتضليل ومحاصرة أي قوة ترغب في أن يكون قرارها السياسي والاقتصادي بيدها.وعبر المدير التنفيذي، عن ثقته في أن يلعب تجمع بريكس دورا كبيرا في النظام العالمي خلال الفترة القادمة، فلو تأملنا المعايير التوجيهية التي أقرتها قمة "جوهانسبرج" العام الماضي كشروط للانضمام مستقبلا لتجمع بريكس أو لمزيد من توسيع عضوية هذا التجمع سوف تجد أن المعايير التوجيهية في قمة جوهانسبرج، هى مضمون خطاب الرئيس بوتين اليوم في منتدى قمة بريكس.ومجموعة "بريكس" هي منظمة دولية، تضم روسيا والبرازيل والهند والصين وجنوب أفريقيا؛ وتشكل اقتصاداتها 23 في المئة من حجم الاقتصاد العالمي، و18 في المئة من حجم التجارة الدولية.

https://sarabic.ae/20241018/خبراء-عن-منتدى-بريكس-في-روسيا-قوة-اقتصادية-كبيرة-ودور-مهم-نحو-التعددية-القطبية-1093925246.html

https://sarabic.ae/20241018/خبير-اقتصادي-الغرب-يتسبب-بكبح-النظام-الاقتصادي-العالمي-وعلى-بريكس-الإمساك-بزمام-الأمور--1093913405.html

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