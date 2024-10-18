https://sarabic.ae/20241018/خبير-اقتصادي-الغرب-يتسبب-بكبح-النظام-الاقتصادي-العالمي-وعلى-بريكس-الإمساك-بزمام-الأمور--1093913405.html
خبير اقتصادي: الغرب يتسبب بكبح النظام الاقتصادي العالمي وعلى "بريكس" الإمساك بزمام الأمور
خبير اقتصادي: الغرب يتسبب بكبح النظام الاقتصادي العالمي وعلى "بريكس" الإمساك بزمام الأمور
سبوتنيك عربي
أكّد الخبير الاقتصادي اللبناني، الدكتور أحمد جابر، أنّ "السياسات الغربية تتسبب بكبح النظام الاقتصادي العالمي، وإحداث الفوضى في أغلب دول العالم". 18.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-18T13:10+0000
2024-10-18T13:10+0000
2024-10-18T13:10+0000
اقتصاد
قمة بريكس 2024
روسيا
فلاديمير بوتين
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ودعا الدكتور جابر، في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، مجموعة "بريكس" الرائدة إلى "تنفيذ إجراءات فورية تلبي حاجات ومطالب النظام العالمي الجديد، الذي حتما سيختلف عن سابقه بقيادة روسيا الاتحادية وحلفائها".وأوضح أنّ "بريكس تواجه نظاما غربيا يستثمر في الحروب الدموية، ويفرض عقوبات على الدول النامية بشكل عشوائي".وقال: "سويفت نظام مصرفي عالمي يشغل التبادلات التجارية حول العالم، ويشرف على استيراد وتصدير المشتقات النفطية والمواد الغذائية بين الدول، تتحكم به واشنطن وتفرض على الدول تسديد قيمة الاستيراد والتصدير بالدولار الأمريكي".ودعا إلى "توحيد العملات بين دول بريكس واستثمار الإمكانات المتاحة للتوحد والاعتراض على التسلط الأمريكي".وانتقد "هيمنة الولايات المتحدة على أغلب المعاملات المالية العالمية عبر عملتها"، مدينًا "فرضها العقوبات العشوائية على الدول التي ترفض الالتزام بسياساتها وأوامرها".وشدّد على أنّ "الاقتصاد العالمي فشل في الوصول إلى معدلات نمو دول بريكس"، مناشدا الأخيرة "باستغلال تلك النقاط في محاولة لخدمة النظام العالمي الجديد".وأوضح أنّ "بريكس تمتلك عنصرا بشريا قويا وموارد طبيعية ورأس مال هام"، مشيرا إلى أنّ "تلك العوامل كفيلة للقيادة باتجاه معدلات نمو اقتصادي سليمة".
https://sarabic.ae/20241018/-بوتين-يتحدث-في-الجلسة-العامة-لمنتدى-أعمال-بريكس-في-موسكو---1093896941.html
https://sarabic.ae/20241018/الصين-تعلن-مشاركة-شي-جين-بينغ-في-قمة-بريكس-1093898761.html
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سبوتنيك عربي
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اقتصاد, قمة بريكس 2024, روسيا, فلاديمير بوتين
اقتصاد, قمة بريكس 2024, روسيا, فلاديمير بوتين
خبير اقتصادي: الغرب يتسبب بكبح النظام الاقتصادي العالمي وعلى "بريكس" الإمساك بزمام الأمور
أكّد الخبير الاقتصادي اللبناني، الدكتور أحمد جابر، أنّ "السياسات الغربية تتسبب بكبح النظام الاقتصادي العالمي، وإحداث الفوضى في أغلب دول العالم".
ودعا الدكتور جابر، في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، مجموعة "بريكس" الرائدة إلى "تنفيذ إجراءات فورية تلبي حاجات ومطالب النظام العالمي الجديد، الذي حتما سيختلف عن سابقه بقيادة روسيا الاتحادية وحلفائها".
وأوضح أنّ "بريكس تواجه نظاما غربيا يستثمر في الحروب الدموية، ويفرض عقوبات على الدول النامية بشكل عشوائي".
وشدّد على ضرورة "عمل دول مجموعة بريكس، خلال قمتها المقبلة، على استبدال نظام سويفت بنظام جديد وعادل".
وقال: "سويفت نظام مصرفي عالمي يشغل التبادلات التجارية حول العالم، ويشرف على استيراد وتصدير المشتقات النفطية والمواد الغذائية بين الدول، تتحكم به واشنطن وتفرض على الدول تسديد قيمة الاستيراد والتصدير بالدولار الأمريكي".
وجدّد الدكتور جابر مطالبته "بإيجاد بديل عن نظام سويت، معتبرًا أنّ مجموعة "بريكس" الرائدة قادرة على القيام بذلك بهدف التخلي جزئيا عن الدولار الأمريكي، ما سيدفع إلى فقدان الأخير قيمته بشكل كبير".
ودعا إلى "توحيد العملات بين دول بريكس
واستثمار الإمكانات المتاحة للتوحد والاعتراض على التسلط الأمريكي".
وانتقد "هيمنة الولايات المتحدة على أغلب المعاملات المالية العالمية عبر عملتها"، مدينًا "فرضها العقوبات العشوائية على الدول التي ترفض الالتزام بسياساتها وأوامرها".
وبيّن الدكتور جابر أنّ "الاتحاد الأوروبي لا يملك قدرات اقتصادية مماثلة لقدرات بريكس"، مؤكدا أنّ "دول المجموعة تضم مساحات جغرافية شاسعة ومعدلات نمو اقتصادي قوية والكثير من الموارد الطبيعية، بالإضافة إلى أنها قادرة على إحداث خرق ما، ومنع الدولار من الاحتكار العالمي".
وشدّد على أنّ "الاقتصاد العالمي فشل في الوصول إلى معدلات نمو دول بريكس
"، مناشدا الأخيرة "باستغلال تلك النقاط في محاولة لخدمة النظام العالمي الجديد".
وأوضح أنّ "بريكس تمتلك عنصرا بشريا قويا وموارد طبيعية ورأس مال هام"، مشيرا إلى أنّ "تلك العوامل كفيلة للقيادة باتجاه معدلات نمو اقتصادي سليمة".