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القوات الروسية تحرر بلدة زوريانويه في جمهورية دونيتسك الشعبية
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‏إذاعة الجيش الإسرائيلي: وصول المسيرة إلى قيساريا "فشل أمني خطير جدا"
‏إذاعة الجيش الإسرائيلي: وصول المسيرة إلى قيساريا "فشل أمني خطير جدا"
سبوتنيك عربي
صرح مصدر عسكري لإذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، أن "أجهزة الأمن ترى في وصول مسيرة إلى قيساريا، فشلا أمنيا خطيرا جدا". 19.10.2024, سبوتنيك عربي
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وأضاف أن الأجهزة تحقق في الثغرات الأمنية، التي سمحت بوصول مسيرة لمنزل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في قيساريا جنوب حيفا.ويأتي ذلك بعد إصابة منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في قيساريا جنوب حيفا، بمسيّرة أطلقت من لبنان، إلا أنه لم يكن متواجدا هناك، وفق مكتبه.وفي وقت سابق، أفاد موقع "واللا" الإسرائيلي، بأن قوات كبيرة جدا من الشرطة الإسرائيلية توجهت إلى مكان سقوط المسيرة في قيساريا، جنوب حيفا.وقال الموقع: "يوجد استنفار كبير للطائرات الحربية والمروحيات في سماء مدينة قيساريا جنوب حيفا".يأتي ذلك بالتزامن مع التصعيد بين إسرائيل و"حزب الله" من جهة، والتصعيد بين حركة حماس وإسرائيل من جهة أخرى، واستمرار سياسة اغتيال إسرائيل لقيادات الفصيلين.
https://sarabic.ae/20241019/أنباء-عن-استهداف-مقر-إقامة-نتنياهو-بطائرة-مسيرة-ومكتبه-يرفض-الإفصاح-عن-مكانه---عاجل-1093935424.html
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‏إذاعة الجيش الإسرائيلي: وصول المسيرة إلى قيساريا "فشل أمني خطير جدا"

10:29 GMT 19.10.2024
© Sputnik . Ali Hashemطائرة مسيرة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي تقصف عدة مواقع في سفوح جبل الحرمون الشرقية الواقعة تحت السيادة السورية
طائرة مسيرة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي تقصف عدة مواقع في سفوح جبل الحرمون الشرقية الواقعة تحت السيادة السورية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.10.2024
© Sputnik . Ali Hashem
تابعنا عبر
صرح مصدر عسكري لإذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، أن "أجهزة الأمن ترى في وصول مسيرة إلى قيساريا، فشلا أمنيا خطيرا جدا".
وأضاف أن الأجهزة تحقق في الثغرات الأمنية، التي سمحت بوصول مسيرة لمنزل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في قيساريا جنوب حيفا.
ويأتي ذلك بعد إصابة منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في قيساريا جنوب حيفا، بمسيّرة أطلقت من لبنان، إلا أنه لم يكن متواجدا هناك، وفق مكتبه.
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 19.10.2024
استهداف مقر نتنياهو بطائرة مسيرة أطلقت من لبنان ومكتبه: لم يكن موجودا به... فيديو
06:15 GMT
وفي وقت سابق، أفاد موقع "واللا" الإسرائيلي، بأن قوات كبيرة جدا من الشرطة الإسرائيلية توجهت إلى مكان سقوط المسيرة في قيساريا، جنوب حيفا.
وقال الموقع: "يوجد استنفار كبير للطائرات الحربية والمروحيات في سماء مدينة قيساريا جنوب حيفا".
يأتي ذلك بالتزامن مع التصعيد بين إسرائيل و"حزب الله" من جهة، والتصعيد بين حركة حماس وإسرائيل من جهة أخرى، واستمرار سياسة اغتيال إسرائيل لقيادات الفصيلين.
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