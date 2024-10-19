https://sarabic.ae/20241019/إذاعة-الجيش-الإسرائيلي-وصول-المسيرة-إلى-قيساريا-فشل-أمني-خطير-جدا-1093941465.html
إذاعة الجيش الإسرائيلي: وصول المسيرة إلى قيساريا "فشل أمني خطير جدا"
إذاعة الجيش الإسرائيلي: وصول المسيرة إلى قيساريا "فشل أمني خطير جدا"
سبوتنيك عربي
صرح مصدر عسكري لإذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، أن "أجهزة الأمن ترى في وصول مسيرة إلى قيساريا، فشلا أمنيا خطيرا جدا". 19.10.2024, سبوتنيك عربي
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وأضاف أن الأجهزة تحقق في الثغرات الأمنية، التي سمحت بوصول مسيرة لمنزل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في قيساريا جنوب حيفا.ويأتي ذلك بعد إصابة منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في قيساريا جنوب حيفا، بمسيّرة أطلقت من لبنان، إلا أنه لم يكن متواجدا هناك، وفق مكتبه.وفي وقت سابق، أفاد موقع "واللا" الإسرائيلي، بأن قوات كبيرة جدا من الشرطة الإسرائيلية توجهت إلى مكان سقوط المسيرة في قيساريا، جنوب حيفا.وقال الموقع: "يوجد استنفار كبير للطائرات الحربية والمروحيات في سماء مدينة قيساريا جنوب حيفا".يأتي ذلك بالتزامن مع التصعيد بين إسرائيل و"حزب الله" من جهة، والتصعيد بين حركة حماس وإسرائيل من جهة أخرى، واستمرار سياسة اغتيال إسرائيل لقيادات الفصيلين.
https://sarabic.ae/20241019/أنباء-عن-استهداف-مقر-إقامة-نتنياهو-بطائرة-مسيرة-ومكتبه-يرفض-الإفصاح-عن-مكانه---عاجل-1093935424.html
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العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, حول العالم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, حول العالم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
إذاعة الجيش الإسرائيلي: وصول المسيرة إلى قيساريا "فشل أمني خطير جدا"
صرح مصدر عسكري لإذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، أن "أجهزة الأمن ترى في وصول مسيرة إلى قيساريا، فشلا أمنيا خطيرا جدا".
وأضاف أن الأجهزة تحقق في الثغرات الأمنية، التي سمحت بوصول مسيرة
لمنزل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في قيساريا جنوب حيفا.
ويأتي ذلك بعد إصابة منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في قيساريا جنوب حيفا، بمسيّرة أطلقت من لبنان، إلا أنه لم يكن متواجدا هناك، وفق مكتبه.
وفي وقت سابق، أفاد موقع "واللا" الإسرائيلي، بأن قوات كبيرة جدا من الشرطة الإسرائيلية توجهت إلى مكان سقوط المسيرة في قيساريا، جنوب حيفا.
وقال الموقع: "يوجد استنفار كبير للطائرات الحربية والمروحيات في سماء مدينة قيساريا جنوب حيفا".
يأتي ذلك بالتزامن مع التصعيد بين إسرائيل و"حزب الله" من جهة، والتصعيد بين حركة حماس
وإسرائيل من جهة أخرى، واستمرار سياسة اغتيال إسرائيل لقيادات الفصيلين.