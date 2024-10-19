المجموعات المسلحة تصعد من عملياتها ضد الجيش السوري جنوبي البلاد

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:17 GMT
13 د
صدى الحياة
أكاديمي لبناني: سلوكيات النظام الأوكراني العدائية ستطيح به وهذا قانون التاريخ الحتمي
08:30 GMT
30 د
لقاء سبوتنيك
الدور الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا في حوار خاص مع الكسندر زاسبكين الدبلوماسي الروسي والسفير السابق لروسيا في لبنان
09:03 GMT
57 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
11:28 GMT
18 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
11:46 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
واقع الحضور الثقافي الروسي في الساحة العربية بين اليوم والأمس
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: مناورات الناتو النووية هي تصعيد أمريكي وتتعارض مع جميع المعاهدات والمواثيق الأممية
16:03 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: مشاركة الرئيس المصري في قمة بريكس يعكس زيادة الاهتمام بالتعاون الدولي
16:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
إسرائيل تعلن قتل السنوار، ونتنياهو يؤكد أن حماس لن تعود لحكم غزة
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
08:17 GMT
17 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
08:35 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
09:03 GMT
26 د
قوانين الاقتصاد
خبير: مشاركة الرئيس المصري في قمة بريكس يعكس زيادة الاهتمام بالتعاون الدولي
09:30 GMT
30 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
10:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
10:31 GMT
28 د
شؤون عسكرية
خبير: مناورات الناتو النووية هي تصعيد أمريكي وتتعارض مع جميع المعاهدات والمواثيق الأممية
11:31 GMT
30 د
صدى الحياة
أكاديمي لبناني: سلوكيات النظام الأوكراني العدائية ستطيح به وهذا قانون التاريخ الحتمي
12:29 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما دلالة تكرار الهجمات التي تستهدف القوات الإسرائيلية على الحدود مع الأردن؟
16:03 GMT
29 د
مساحة حرة
خيارات القاهرة والخرطوم في مواجهة تداعيات اتفاقية عنتيبي
16:33 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
18:03 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20241019/المجموعات-المسلحة-تصعد-من-عملياتها-ضد-الجيش-السوري-جنوبي-البلاد-1093942402.html
المجموعات المسلحة تصعد من عملياتها ضد الجيش السوري جنوبي البلاد
المجموعات المسلحة تصعد من عملياتها ضد الجيش السوري جنوبي البلاد
سبوتنيك عربي
أفادت مراسلة "سبوتنيك" في سوريا، بأن المجموعات المسلحة في ريف محافظة درعا جنوبي سوريا، صعّدت من هجماتها على دوريات الجيش السوري، خلال الساعات الماضية. 19.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-19T11:39+0000
2024-10-19T11:39+0000
العالم العربي
رصد عسكري
حصري
تقارير سبوتنيك
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/01/1c/1085500437_0:150:1600:1050_1920x0_80_0_0_f89776e7fb1f6af13fa5b8b9d6c309d5.jpg
وقالت مراسلة "سبوتنيك" في درعا، أن "مجموعة مسلحة استهدفت ظهر اليوم، دورية للجيش العربي السوري في ريف المحافظة، وذلك بعد ساعات من استهداف دورية أخرى ليل أمس".وأكدت المراسلة أن العملية أسفرت عن إصابة 4 عناصر من الجيش السوري بجروح متفاوتة نقلوا إثرها إلى المشفى الوطني بدرعا لتلقي العلاج.وبيّنت مراسلة "سبوتنيك"، أن الانفجار الذي استهدف الدورية الأمنية عند مستديرة "الحمامة"، أسفر عن إصابة عدد من عناصرها بجروح، أحدهم تم نقله إلى مشافي دمشق نظرا لخطورة إصابته.وخلال الأسابيع الأخيرة، قامت المجموعات الإرهابية المسلحة في ريف درعا، بإطلاق تهديدات بالهجوم على مواقع الجيش السوري والأجهزة الأمنية بالتزامن مع تصعيد الجيش الإسرائيلي لأعمال الحفر وبناء الأسيجة في أراضي الجولان السوري المحتل، المتاخم لريف درعا الغربي.
https://sarabic.ae/20241011/مركز-المصالحة-مسيرة-تابعة-للتحالف-تقترب-بشكل-خطير-من-مقاتلة-سو-35-روسية-في-حمص-1093665657.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/01/1c/1085500437_0:0:1600:1200_1920x0_80_0_0_f4e6b9515ee6a6d860f08f2fd139be4e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, رصد عسكري, حصري, تقارير سبوتنيك
العالم العربي, رصد عسكري, حصري, تقارير سبوتنيك

المجموعات المسلحة تصعد من عملياتها ضد الجيش السوري جنوبي البلاد

11:39 GMT 19.10.2024
© Sputnik . Fatma Hariatمقتل "والي حوران" لدى تنظيم "داعش" الإرهابي بريف درعا
مقتل والي حوران لدى تنظيم داعش الإرهابي بريف درعا - سبوتنيك عربي, 1920, 19.10.2024
© Sputnik . Fatma Hariat
تابعنا عبر
حصري
أفادت مراسلة "سبوتنيك" في سوريا، بأن المجموعات المسلحة في ريف محافظة درعا جنوبي سوريا، صعّدت من هجماتها على دوريات الجيش السوري، خلال الساعات الماضية.
وقالت مراسلة "سبوتنيك" في درعا، أن "مجموعة مسلحة استهدفت ظهر اليوم، دورية للجيش العربي السوري في ريف المحافظة، وذلك بعد ساعات من استهداف دورية أخرى ليل أمس".

وفي التفاصيل، أوضحت المراسلة أن "المجموعة المسلحة قامت ظهر اليوم، بتفجير عبوة ناسفة أثناء مرور دورية مشتركة للجيش والقوى الأمنية، على الطريق الواصل بين بلدتي الكرك الشرقي والغارية الشرقية، في ريف درعا الشمالي الشرقي".

وأكدت المراسلة أن العملية أسفرت عن إصابة 4 عناصر من الجيش السوري بجروح متفاوتة نقلوا إثرها إلى المشفى الوطني بدرعا لتلقي العلاج.
مقاتلة سو-35 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.10.2024
مركز المصالحة: مسيرة تابعة للتحالف تقترب بشكل خطير من مقاتلة "سو-35" روسية في حمص
11 أكتوبر, 20:42 GMT

وليل أمس الجمعة، كانت مجموعة إرهابية مسلحة، قد استهدفت دورية أمنية عند المدخل الشرقي لمحافظة درعا.

وبيّنت مراسلة "سبوتنيك"، أن الانفجار الذي استهدف الدورية الأمنية عند مستديرة "الحمامة"، أسفر عن إصابة عدد من عناصرها بجروح، أحدهم تم نقله إلى مشافي دمشق نظرا لخطورة إصابته.
وخلال الأسابيع الأخيرة، قامت المجموعات الإرهابية المسلحة في ريف درعا، بإطلاق تهديدات بالهجوم على مواقع الجيش السوري والأجهزة الأمنية بالتزامن مع تصعيد الجيش الإسرائيلي لأعمال الحفر وبناء الأسيجة في أراضي الجولان السوري المحتل، المتاخم لريف درعا الغربي.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:10 GMTНаземная операция внутри сектора Газа, Палестина - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيل07:12 GMTيحيى السنوار، رئيس حركة حماس في قطاع غزة، 24 مايو 2021 - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... تفاصيل جديدة حول مقتل السنوارأمس, 12:58 GMTيحيى السنوار، رئيس حركة حماس في قطاع غزة، 24 مايو 2021 - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل تعلن اغتيال يحيى السنوار17 أكتوبر, 19:55 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала