https://sarabic.ae/20241019/المجموعات-المسلحة-تصعد-من-عملياتها-ضد-الجيش-السوري-جنوبي-البلاد-1093942402.html
المجموعات المسلحة تصعد من عملياتها ضد الجيش السوري جنوبي البلاد
المجموعات المسلحة تصعد من عملياتها ضد الجيش السوري جنوبي البلاد
سبوتنيك عربي
أفادت مراسلة "سبوتنيك" في سوريا، بأن المجموعات المسلحة في ريف محافظة درعا جنوبي سوريا، صعّدت من هجماتها على دوريات الجيش السوري، خلال الساعات الماضية. 19.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-19T11:39+0000
2024-10-19T11:39+0000
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وقالت مراسلة "سبوتنيك" في درعا، أن "مجموعة مسلحة استهدفت ظهر اليوم، دورية للجيش العربي السوري في ريف المحافظة، وذلك بعد ساعات من استهداف دورية أخرى ليل أمس".وأكدت المراسلة أن العملية أسفرت عن إصابة 4 عناصر من الجيش السوري بجروح متفاوتة نقلوا إثرها إلى المشفى الوطني بدرعا لتلقي العلاج.وبيّنت مراسلة "سبوتنيك"، أن الانفجار الذي استهدف الدورية الأمنية عند مستديرة "الحمامة"، أسفر عن إصابة عدد من عناصرها بجروح، أحدهم تم نقله إلى مشافي دمشق نظرا لخطورة إصابته.وخلال الأسابيع الأخيرة، قامت المجموعات الإرهابية المسلحة في ريف درعا، بإطلاق تهديدات بالهجوم على مواقع الجيش السوري والأجهزة الأمنية بالتزامن مع تصعيد الجيش الإسرائيلي لأعمال الحفر وبناء الأسيجة في أراضي الجولان السوري المحتل، المتاخم لريف درعا الغربي.
https://sarabic.ae/20241011/مركز-المصالحة-مسيرة-تابعة-للتحالف-تقترب-بشكل-خطير-من-مقاتلة-سو-35-روسية-في-حمص-1093665657.html
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العالم العربي, رصد عسكري, حصري, تقارير سبوتنيك
العالم العربي, رصد عسكري, حصري, تقارير سبوتنيك
المجموعات المسلحة تصعد من عملياتها ضد الجيش السوري جنوبي البلاد
حصري
أفادت مراسلة "سبوتنيك" في سوريا، بأن المجموعات المسلحة في ريف محافظة درعا جنوبي سوريا، صعّدت من هجماتها على دوريات الجيش السوري، خلال الساعات الماضية.
وقالت مراسلة "سبوتنيك" في درعا، أن "مجموعة مسلحة استهدفت ظهر اليوم، دورية للجيش العربي السوري في ريف المحافظة، وذلك بعد ساعات من استهداف دورية أخرى ليل أمس".
وفي التفاصيل، أوضحت المراسلة أن "المجموعة المسلحة قامت ظهر اليوم، بتفجير عبوة ناسفة أثناء مرور دورية مشتركة للجيش والقوى الأمنية، على الطريق الواصل بين بلدتي الكرك الشرقي والغارية الشرقية، في ريف درعا الشمالي الشرقي".
وأكدت المراسلة أن العملية أسفرت عن إصابة 4 عناصر من الجيش السوري بجروح متفاوتة نقلوا إثرها إلى المشفى الوطني بدرعا لتلقي العلاج.
وليل أمس الجمعة، كانت مجموعة إرهابية مسلحة، قد استهدفت دورية أمنية عند المدخل الشرقي لمحافظة درعا.
وبيّنت مراسلة "سبوتنيك"، أن الانفجار الذي استهدف الدورية الأمنية عند مستديرة "الحمامة"، أسفر عن إصابة عدد من عناصرها بجروح، أحدهم تم نقله إلى مشافي دمشق نظرا لخطورة إصابته.
وخلال الأسابيع الأخيرة، قامت المجموعات الإرهابية المسلحة في ريف درعا، بإطلاق تهديدات بالهجوم على مواقع الجيش السوري والأجهزة الأمنية بالتزامن مع تصعيد الجيش الإسرائيلي لأعمال الحفر وبناء الأسيجة في أراضي الجولان السوري المحتل، المتاخم لريف درعا الغربي.