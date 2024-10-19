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بوريل: مقتل السنوار يفتح آفاق الهدنة في الشرق الأوسط
بوريل: مقتل السنوار يفتح آفاق الهدنة في الشرق الأوسط
سبوتنيك عربي
أكد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أن اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، يحيى السنوار، يفتح آفاق التوصل إلى وقف لإطلاق النار في... 19.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-19T13:05+0000
2024-10-19T13:05+0000
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وقال بوريل للصحفيين على هامش اجتماعات رؤساء وزارة الدفاع لدول مجموعة السبع: "بعد اغتيال السنوار، انفتح منظور جديد في الشرق الأوسط، وعلينا استخدامه لتحقيق وقف لإطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن وإيجاد حل سياسي".ووصف هجمات الجيش الإسرائيلي على قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان بأنها غير مقبولة، مقترحا ضرورة إعادة النظر في مهمة قوة اليونيفيل لتوسيع صلاحياتها. وأشار بوريل إلى أن هذا يتطلب قرارا من مجلس الأمن الدولي.ودعا إلى مراجعة تفويض بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام (اليونيفيل) في لبنان ومنحها صلاحيات وتفويضاً عسكرياً أوسع. وأشار بوريل إلى أنه من الممكن توسيع دور قوات "اليونيفيل"، لكن هذا سيتطلب قراراً موحداً من مجلس الأمن الدولي.وأعلن الجيش الإسرائيلي، أول أمس الخميس، مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية، يحيى السنوار، في عملية عسكرية بقطاع غزة.وتابع: "يعلن جيش الدفاع والشاباك أنه في ختام عملية مطاردة استغرقت عاما كاملا، قضت يوم أمس الأربعاء، قوات من جيش الدفاع في جنوب قطاع غزة على الإرهابي المدعو، يحيي السنوار، زعيم "حماس".ترامب يعلق على اغتيال يحيى السنوار.. فيديوخامنئي: "حماس" لا تزال حية والمقاومة لن تتوقف بمقتل السنوار
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إسرائيل, العالم, أخبار فلسطين اليوم, لبنان, قطاع غزة, العالم العربي
إسرائيل, العالم, أخبار فلسطين اليوم, لبنان, قطاع غزة, العالم العربي

بوريل: مقتل السنوار يفتح آفاق الهدنة في الشرق الأوسط

13:05 GMT 19.10.2024
© AP Photo / Adel Hanaرئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" الفلسطينة، يحيى السنوار
رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينة، يحيى السنوار - سبوتنيك عربي, 1920, 19.10.2024
© AP Photo / Adel Hana
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أكد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أن اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، يحيى السنوار، يفتح آفاق التوصل إلى وقف لإطلاق النار في الشرق الأوسط والبحث عن حل سياسي للصراع.
وقال بوريل للصحفيين على هامش اجتماعات رؤساء وزارة الدفاع لدول مجموعة السبع: "بعد اغتيال السنوار، انفتح منظور جديد في الشرق الأوسط، وعلينا استخدامه لتحقيق وقف لإطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن وإيجاد حل سياسي".
وشدد بوريل على أن الهدنة يجب أن توفر فرصة "لإعادة بناء سيادة لبنان، وإطلاق عمل المؤسسات اللبنانية" حتى يتمكن الجيش اللبناني من ضمان الأمن على حدوده.
ووصف هجمات الجيش الإسرائيلي على قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان بأنها غير مقبولة، مقترحا ضرورة إعادة النظر في مهمة قوة اليونيفيل لتوسيع صلاحياتها. وأشار بوريل إلى أن هذا يتطلب قرارا من مجلس الأمن الدولي.
ودعا إلى مراجعة تفويض بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام (اليونيفيل) في لبنان ومنحها صلاحيات وتفويضاً عسكرياً أوسع. وأشار بوريل إلى أنه من الممكن توسيع دور قوات "اليونيفيل"، لكن هذا سيتطلب قراراً موحداً من مجلس الأمن الدولي.
رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية، يحيى السنوار - سبوتنيك عربي, 1920, 19.10.2024
الجيش الإيراني: دماء السنوار تجعل نيران المدافعين عن جبهة المقاومة أكثر توهجا
00:42 GMT
وأعلن الجيش الإسرائيلي، أول أمس الخميس، مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية، يحيى السنوار، في عملية عسكرية بقطاع غزة.
وتابع: "يعلن جيش الدفاع والشاباك أنه في ختام عملية مطاردة استغرقت عاما كاملا، قضت يوم أمس الأربعاء، قوات من جيش الدفاع في جنوب قطاع غزة على الإرهابي المدعو، يحيي السنوار، زعيم "حماس".
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