‏وزير الخارجية الإيراني ردا على بايدن: أي أحد يعرف كيف ومتى سيقع الهجوم على إيران سيحاسب

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:17 GMT
13 د
صدى الحياة
أكاديمي لبناني: سلوكيات النظام الأوكراني العدائية ستطيح به وهذا قانون التاريخ الحتمي
08:30 GMT
30 د
لقاء سبوتنيك
الدور الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا في حوار خاص مع الكسندر زاسبكين الدبلوماسي الروسي والسفير السابق لروسيا في لبنان
09:03 GMT
57 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
11:28 GMT
18 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
11:46 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
واقع الحضور الثقافي الروسي في الساحة العربية بين اليوم والأمس
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: مناورات الناتو النووية هي تصعيد أمريكي وتتعارض مع جميع المعاهدات والمواثيق الأممية
16:03 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: مشاركة الرئيس المصري في قمة بريكس يعكس زيادة الاهتمام بالتعاون الدولي
16:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
إسرائيل تعلن قتل السنوار، ونتنياهو يؤكد أن حماس لن تعود لحكم غزة
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
08:17 GMT
17 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الاديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
08:35 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
09:03 GMT
26 د
قوانين الاقتصاد
خبير: مشاركة الرئيس المصري في قمة بريكس يعكس زيادة الاهتمام بالتعاون الدولي
09:30 GMT
30 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
10:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
10:32 GMT
28 د
شؤون عسكرية
خبير: مناورات الناتو النووية هي تصعيد أمريكي وتتعارض مع جميع المعاهدات والمواثيق الأممية
11:03 GMT
30 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:33 GMT
27 د
صدى الحياة
أكاديمي لبناني: سلوكيات النظام الأوكراني العدائية ستطيح به وهذا قانون التاريخ الحتمي
12:29 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
خيارات القاهرة والخرطوم في مواجهة تداعيات اتفاقية عنتيبي
16:03 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20241019/وزير-الخارجية-الإيراني-ردا-على-بايدن-أي-أحد-يعرف-كيف-ومتى-سيقع-الهجوم-على-إيران-سيحاسب-1093936188.html
‏وزير الخارجية الإيراني ردا على بايدن: أي أحد يعرف كيف ومتى سيقع الهجوم على إيران سيحاسب
‏وزير الخارجية الإيراني ردا على بايدن: أي أحد يعرف كيف ومتى سيقع الهجوم على إيران سيحاسب
سبوتنيك عربي
حذّر وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، من "مغبة التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي جو بايدن، في ختام زيارته لبرلين". 19.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-19T07:16+0000
2024-10-19T07:16+0000
إيران
أخبار إيران
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية
جو بايدن
أخبار العالم الآن
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/0a/1093602163_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b2b1c41f8749aa2e8473f325ec5ca88b.jpg
وقال عراقجي، في منشور على منصة "إكس"، إن "كل من لديه معرفة وعلم بزمان وكيفية هجوم إسرائيل على إيران، أو تقديم المعدات والدعم لمثل هذه الحماقة، منطقيًا، سيتحمل مسؤولية أي أضرار محتملة".وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قد قال إن لديه علم بكيفية وموعد رد إسرائيل على الهجوم الصاروخي الإيراني، لكنه أحجم عن الخوض في التفاصيل.وفي حديثه للصحفيين، في ختام زيارة إلى برلين، أضاف بايدن، أن "هناك فرصة للتعامل مع إسرائيل وإيران، بطريقة قد تنهي الصراع بينهما في الشرق الأوسط، لفترة من الوقت".وأوضح بايدن أنه يعتقد أن "هناك إمكانية للعمل على التوصل لوقف لإطلاق النار في لبنان، ولكن الأمر سيكون أصعب في غزة".وكان قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي، قد أكد الخميس الماضي، أن "إسرائيل أخطأت في استهدافها قادة في المقاومة وظنّت أن إيران لن ترد"، بحسب قوله.وقال سلامي، خلال مراسم تشييع القيادي في الحرس الثوري عباس نيلفروشان، الذي قضى في بيروت بغارة إسرائيلية: "إذا هاجمت إسرائيل أي نقطة في إيران، فسنضرب ذات النقطة لديها، ضربة شديدة"، حسب وكالة "مهر" الإيرانية.وأضاف: "نؤكد للعدو أن عملية "الوعد الصادق 2"، كانت مجرد تحذير ونموذجا مصغرا لما نستطيع إنجازه بما لدينا من قدرة"، متابعا: "نؤكد للعدو أيضا أننا سنضربه بشكل مؤلم إذا هاجم أهدافًا لنا وهو يعرف أننا نفي بما نقول".وأفادت وزارة الخارجية الإيرانية، يوم الاثنين الماضي، بأن طهران ستستخدم "كل إمكانياتها" لمحاسبة إسرائيل على اغتيال جنرال بارز في الحرس الثوري الإيراني.وأعربت الوزارة، في بيان لها مرة أخرى، عن تعازيها للمرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، والشعب الإيراني، في وفاة قائد العمليات بالحرس الثوري الإيراني عباس نيلفوروشان، وقدمت التعازي لأسرته.وقُتل عباس نيلفوروشان، خلال غارات جوية إسرائيلية مكثفة على الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، في 27 سبتمبر/ أيلول الماضي، والتي أدت أيضا إلى مقتل الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله.وردت إيران على الاغتيالات التي ارتكبتها إسرائيل ضد طهران وحلفائها، في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بإطلاق 200 صاروخ بالستي نحو أهداف عسكرية واستخبارية حيوية في إسرائيل.
https://sarabic.ae/20241016/الـشاباك-يعلن-اعتقال-مواطن-جندته-إيران-لاغتيال-عالم-إسرائيلي-1093806599.html
https://sarabic.ae/20241015/تقرير-يكشف-عن-رد-إسرائيل-المنتظر-على-إيران-1093760126.html
إيران
أخبار إيران
إسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/0a/1093602163_86:0:2817:2048_1920x0_80_0_0_561243f580f7124a38c93f8a4b9eaeec.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إيران, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن, أخبار العالم الآن, العالم
إيران, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن, أخبار العالم الآن, العالم

‏وزير الخارجية الإيراني ردا على بايدن: أي أحد يعرف كيف ومتى سيقع الهجوم على إيران سيحاسب

07:16 GMT 19.10.2024
© AP Photo / Hassan Ammarوزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي
وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي - سبوتنيك عربي, 1920, 19.10.2024
© AP Photo / Hassan Ammar
تابعنا عبر
حذّر وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، من "مغبة التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي جو بايدن، في ختام زيارته لبرلين".
وقال عراقجي، في منشور على منصة "إكس"، إن "كل من لديه معرفة وعلم بزمان وكيفية هجوم إسرائيل على إيران، أو تقديم المعدات والدعم لمثل هذه الحماقة، منطقيًا، سيتحمل مسؤولية أي أضرار محتملة".
وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قد قال إن لديه علم بكيفية وموعد رد إسرائيل على الهجوم الصاروخي الإيراني، لكنه أحجم عن الخوض في التفاصيل.
وفي حديثه للصحفيين، في ختام زيارة إلى برلين، أضاف بايدن، أن "هناك فرصة للتعامل مع إسرائيل وإيران، بطريقة قد تنهي الصراع بينهما في الشرق الأوسط، لفترة من الوقت".
وأوضح بايدن أنه يعتقد أن "هناك إمكانية للعمل على التوصل لوقف لإطلاق النار في لبنان، ولكن الأمر سيكون أصعب في غزة".
علم إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 16.10.2024
الـ"شاباك" يعلن اعتقال مواطن جندته إيران لاغتيال عالم إسرائيلي
16 أكتوبر, 07:49 GMT
وكان قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي، قد أكد الخميس الماضي، أن "إسرائيل أخطأت في استهدافها قادة في المقاومة وظنّت أن إيران لن ترد"، بحسب قوله.
وقال سلامي، خلال مراسم تشييع القيادي في الحرس الثوري عباس نيلفروشان، الذي قضى في بيروت بغارة إسرائيلية: "إذا هاجمت إسرائيل أي نقطة في إيران، فسنضرب ذات النقطة لديها، ضربة شديدة"، حسب وكالة "مهر" الإيرانية.
وأضاف: "نؤكد للعدو أن عملية "الوعد الصادق 2"، كانت مجرد تحذير ونموذجا مصغرا لما نستطيع إنجازه بما لدينا من قدرة"، متابعا: "نؤكد للعدو أيضا أننا سنضربه بشكل مؤلم إذا هاجم أهدافًا لنا وهو يعرف أننا نفي بما نقول".
وأفادت وزارة الخارجية الإيرانية، يوم الاثنين الماضي، بأن طهران ستستخدم "كل إمكانياتها" لمحاسبة إسرائيل على اغتيال جنرال بارز في الحرس الثوري الإيراني.
تحلق مروحية أباتشي إسرائيلية فوق الشمس، بالقرب من الحدود الإسرائيلية اللبنانية، كما شوهدت من شمال إسرائيل، 13 أكتوبر 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 15.10.2024
تقرير يكشف عن رد إسرائيل المنتظر على إيران
15 أكتوبر, 04:27 GMT
وأعربت الوزارة، في بيان لها مرة أخرى، عن تعازيها للمرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، والشعب الإيراني، في وفاة قائد العمليات بالحرس الثوري الإيراني عباس نيلفوروشان، وقدمت التعازي لأسرته.
وقُتل عباس نيلفوروشان، خلال غارات جوية إسرائيلية مكثفة على الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، في 27 سبتمبر/ أيلول الماضي، والتي أدت أيضا إلى مقتل الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله.
وردت إيران على الاغتيالات التي ارتكبتها إسرائيل ضد طهران وحلفائها، في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بإطلاق 200 صاروخ بالستي نحو أهداف عسكرية واستخبارية حيوية في إسرائيل.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Наземная операция внутри сектора Газа, Палестина - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيل07:12 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:43 GMTيحيى السنوار، رئيس حركة حماس في قطاع غزة، 24 مايو 2021 - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... تفاصيل جديدة حول مقتل السنوارأمس, 12:58 GMTيحيى السنوار، رئيس حركة حماس في قطاع غزة، 24 مايو 2021 - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل تعلن اغتيال يحيى السنوار17 أكتوبر, 19:55 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала