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السودان... الحكومة توافق على فتح 4 مطارات لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية
السودان... الحكومة توافق على فتح 4 مطارات لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية
سبوتنيك عربي
وافقت الحكومة السودانية، اليوم الأحد، على فتح 4 مطارات لتسهيل انسياب المساعدات الإنسانية للمحتاجين، في كافة أنحاء البلاد، مع استمرار الحرب التي اشتعلت في... 20.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-20T06:57+0000
2024-10-20T06:57+0000
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والمطارات الأربعة هي كسلا، ودنقلا، والأبيض، وكادقلي الذي جرى التوافق عليها بين رئيس مجلس السيادة، وقائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، ورئيس دولة جنوب السودان.ومع تلك الخطوة، تكون هناك 6 مطارات متاحة أمام المنظمات الدولية، بالإضافة إلى 7 معابر برية جرى الموافقة عليها مسبقا، وفقا لوكالة الأنباء السودانية (سونا).وأضافت الوكالة السودانية، أن الأيام الحالية تشهد تواصلا فعالا لبدء تسيير رحلات جوية، لنقل المساعدات الانسانية إلى ولاية جنوب كردفان عبر مطار جوبا إلى مطار كادقلي.وتابعت أنه "بهذا تكون حكومة السودان قد أوفت بكل متطلبات دخول وانسياب المساعدات الإنسانية عبر الجو والبر والبحر".واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.وظهرت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة السوداني- قائد القوات المسلحة السودانية، عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، للعلن بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري والمكون المدني، في شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.
https://sarabic.ae/20240815/بيان-للأطراف-المشاركة-بمحادثات-جنيف-بشأن-السودان-نهدف-لدعمه-ووصول-المساعدات-إليه-1091759320.html
https://sarabic.ae/20240807/السودان-يتهم-الإمارات-بالدعوة-لانتهاك-سيادته-تحت-غطاء-المساعدات-1091524080.html
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أخبار السودان اليوم, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, العالم العربي, أخبار العالم الآن
أخبار السودان اليوم, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, العالم العربي, أخبار العالم الآن

السودان... الحكومة توافق على فتح 4 مطارات لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية

06:57 GMT 20.10.2024
© Sputnik . Aleksandr Grashenkov
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وافقت الحكومة السودانية، اليوم الأحد، على فتح 4 مطارات لتسهيل انسياب المساعدات الإنسانية للمحتاجين، في كافة أنحاء البلاد، مع استمرار الحرب التي اشتعلت في نيسان/ أبريل 2023.
والمطارات الأربعة هي كسلا، ودنقلا، والأبيض، وكادقلي الذي جرى التوافق عليها بين رئيس مجلس السيادة، وقائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، ورئيس دولة جنوب السودان.
ومع تلك الخطوة، تكون هناك 6 مطارات متاحة أمام المنظمات الدولية، بالإضافة إلى 7 معابر برية جرى الموافقة عليها مسبقا، وفقا لوكالة الأنباء السودانية (سونا).
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وأضافت الوكالة السودانية، أن الأيام الحالية تشهد تواصلا فعالا لبدء تسيير رحلات جوية، لنقل المساعدات الانسانية إلى ولاية جنوب كردفان عبر مطار جوبا إلى مطار كادقلي.
وتابعت أنه "بهذا تكون حكومة السودان قد أوفت بكل متطلبات دخول وانسياب المساعدات الإنسانية عبر الجو والبر والبحر".
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واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.
وظهرت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة السوداني- قائد القوات المسلحة السودانية، عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، للعلن بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري والمكون المدني، في شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.
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