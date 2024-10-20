مركز المصالحة الروسي يسلم 4 أطنان من المساعدات الإنسانية للاجئين اللبنانيين في سوريا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
08:17 GMT
17 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
08:35 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
09:03 GMT
26 د
قوانين الاقتصاد
خبير: مشاركة الرئيس المصري في قمة بريكس يعكس زيادة الاهتمام بالتعاون الدولي
09:30 GMT
30 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
10:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
10:31 GMT
28 د
شؤون عسكرية
خبير: مناورات الناتو النووية هي تصعيد أمريكي وتتعارض مع جميع المعاهدات والمواثيق الأممية
11:31 GMT
30 د
صدى الحياة
أكاديمي لبناني: سلوكيات النظام الأوكراني العدائية ستطيح به وهذا قانون التاريخ الحتمي
12:29 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما دلالة تكرار الهجمات التي تستهدف القوات الإسرائيلية على الحدود مع الأردن؟
16:03 GMT
29 د
مساحة حرة
خيارات القاهرة والخرطوم في مواجهة تداعيات اتفاقية عنتيبي
16:33 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
حزب الله يعلن الانتقال لمرحلة جديدة وتصاعدية ضد إسرائيل، روسيا لن تسمح لأوكرانيا بصنع أسلحة نووية
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
08:18 GMT
34 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:53 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
كافنديش يزن العالم في واحدة من أكثر تجارب الفيزياء أناقة على الإطلاق
09:31 GMT
10 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
09:41 GMT
19 د
شؤون عسكرية
خبير: مناورات الناتو النووية هي تصعيد أمريكي وتتعارض مع جميع المعاهدات والمواثيق الأممية
10:30 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: مشاركة الرئيس المصري في قمة بريكس يعكس زيادة الاهتمام بالتعاون الدولي
11:03 GMT
30 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
11:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
10 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
12:28 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
12:47 GMT
13 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
16:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
شرارة الحياة ومراوغات الذكاء الاصطناعي ولغز الزهايمر في الشباب
16:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
نتنياهو يتحدى المقاومة بعد استهداف منزله بمسيرة، إسرائيل تلقي منشورات على غزة تقول من يلقي سلاحه ويعيد المخطوفين، سيُسمح له بالمغادرة
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20241020/مركز-المصالحة-الروسي-يسلم-4-أطنان-من-المساعدات-الإنسانية-للاجئين-اللبنانيين-في-سوريا--1093977545.html
مركز المصالحة الروسي يسلم 4 أطنان من المساعدات الإنسانية للاجئين اللبنانيين في سوريا
مركز المصالحة الروسي يسلم 4 أطنان من المساعدات الإنسانية للاجئين اللبنانيين في سوريا
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام سورية، اليوم الأحد، أن المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، سلّم 4 أطنان من المساعدات الإنسانية للاجئين اللبنانيين في مدينة... 20.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-20T19:42+0000
2024-10-20T19:43+0000
روسيا
العالم العربي
أخبار سوريا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/03/1093406270_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_e3a28f157e45e6cb601050e45dd7e13e.jpg
وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا)، أن "عناصر عسكريين من القيادة العسكرية المركزية من قاعدة حميميم، قاموا بتوزيع أربعة أطنان من المساعدات الإنسانية على العائلات اللبنانية، التي وصلت إلى اللاذقية، بسبب العدوان الإسرائيلي الغاشم على لبنان".ووفقا للوكالة، قام العسكريون الروس، يوم أمس السبت، بتوزيع 6 أطنان أخرى من المواد الغذائية على للاجئين اللبنانيين.ونقلت وسائل إعلام لبنانية، عن ميقاتي، قوله إن "نحو 1.2 مليون لبناني نزحوا نتيجة الضربات الإسرائيلية".وتوتر المشهد بشكل كبير على خلفية مقتل الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، في غارة إسرائيلية على حارة حريك في الضاحية الجنوبية، التي أتت بعد أتيام من تفجيرات أجهزة البيجر التي راح ضحيتها آلاف المصابين والقتلى في البلاد.ويطالب "حزب الله" بوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وينفذ هو وجماعة "أنصار الله" اليمنية، من جهة أخرى، عملية "إسناد" لحركة حماس الفلسطينية، التي تقاتل الجيش الإسرائيلي في القطاع منذ نحو عام، ويضع "حزب الله" و"أنصار الله" وقف الحرب الإسرائيلية على القطاع، التي راح ضحيتها أكثر من 41 ألف قتيل، شرطا لوقف عمليات "الإسناد".
https://sarabic.ae/20241020/اليونيفيل-جرافة-إسرائيلية-هدمت-عمدا-برج-مراقبة-وسياجا-محيطا-بموقع-للأمم-المتحدة-جنوبي-لبنان-1093976800.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/03/1093406270_708:0:3439:2048_1920x0_80_0_0_f4f45735f3a6ebec900a87465df34ce1.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم العربي, أخبار سوريا اليوم
روسيا, العالم العربي, أخبار سوريا اليوم

مركز المصالحة الروسي يسلم 4 أطنان من المساعدات الإنسانية للاجئين اللبنانيين في سوريا

19:42 GMT 20.10.2024 (تم التحديث: 19:43 GMT 20.10.2024)
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصوروصول طائرة "إيل 76" إلى بيروت تحمل المساعدات الإنسانية، لبنان
وصول طائرة إيل 76 إلى بيروت تحمل المساعدات الإنسانية، لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 20.10.2024
© Sputnik
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام سورية، اليوم الأحد، أن المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، سلّم 4 أطنان من المساعدات الإنسانية للاجئين اللبنانيين في مدينة اللاذقية السورية.
وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا)، أن "عناصر عسكريين من القيادة العسكرية المركزية من قاعدة حميميم، قاموا بتوزيع أربعة أطنان من المساعدات الإنسانية على العائلات اللبنانية، التي وصلت إلى اللاذقية، بسبب العدوان الإسرائيلي الغاشم على لبنان".
ووفقا للوكالة، قام العسكريون الروس، يوم أمس السبت، بتوزيع 6 أطنان أخرى من المواد الغذائية على للاجئين اللبنانيين.

وفي سياق متصل، أفاد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، يوم الأربعاء 2 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بأن نحو 1.2 مليون لبناني، اضطروا إلى مغادرة مناطقهم بسبب الغارات الإسرائيلية على البلاد.

عناصر من اليونيفيل على الخط الأزرق جنوب لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 20.10.2024
اليونيفيل: جرافة إسرائيلية هدمت عمدا برج مراقبة وسياجا محيطا بموقع للأمم المتحدة جنوبي لبنان
18:48 GMT
ونقلت وسائل إعلام لبنانية، عن ميقاتي، قوله إن "نحو 1.2 مليون لبناني نزحوا نتيجة الضربات الإسرائيلية".
وتوتر المشهد بشكل كبير على خلفية مقتل الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، في غارة إسرائيلية على حارة حريك في الضاحية الجنوبية، التي أتت بعد أتيام من تفجيرات أجهزة البيجر التي راح ضحيتها آلاف المصابين والقتلى في البلاد.

وأدانت أغلب دول العالم تفجيرات الـ"بيجر"، ووُجهت أصابع الاتهام إلى تل أبيب، على الرغم من عدم اعتراف الأخيرة علنا بتنفيذ العملية، التي أتت على خلفية استهداف "حزب الله" اللبناني للقوات الإسرائيلية على الحدود دعما لقطاع غزة، وبعد سلسلة ضربات بين الجيش الإسرائيلي من جهة و"حزب الله" من جهة أخرى.

ويطالب "حزب الله" بوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وينفذ هو وجماعة "أنصار الله" اليمنية، من جهة أخرى، عملية "إسناد" لحركة حماس الفلسطينية، التي تقاتل الجيش الإسرائيلي في القطاع منذ نحو عام، ويضع "حزب الله" و"أنصار الله" وقف الحرب الإسرائيلية على القطاع، التي راح ضحيتها أكثر من 41 ألف قتيل، شرطا لوقف عمليات "الإسناد".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Наземная операция внутри сектора Газа, Палестина - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيلأمس, 20:52 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала