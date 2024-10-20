https://sarabic.ae/20241020/مركز-المصالحة-الروسي-يسلم-4-أطنان-من-المساعدات-الإنسانية-للاجئين-اللبنانيين-في-سوريا--1093977545.html

مركز المصالحة الروسي يسلم 4 أطنان من المساعدات الإنسانية للاجئين اللبنانيين في سوريا

مركز المصالحة الروسي يسلم 4 أطنان من المساعدات الإنسانية للاجئين اللبنانيين في سوريا

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام سورية، اليوم الأحد، أن المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، سلّم 4 أطنان من المساعدات الإنسانية للاجئين اللبنانيين في مدينة... 20.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-20T19:42+0000

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وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا)، أن "عناصر عسكريين من القيادة العسكرية المركزية من قاعدة حميميم، قاموا بتوزيع أربعة أطنان من المساعدات الإنسانية على العائلات اللبنانية، التي وصلت إلى اللاذقية، بسبب العدوان الإسرائيلي الغاشم على لبنان".ووفقا للوكالة، قام العسكريون الروس، يوم أمس السبت، بتوزيع 6 أطنان أخرى من المواد الغذائية على للاجئين اللبنانيين.ونقلت وسائل إعلام لبنانية، عن ميقاتي، قوله إن "نحو 1.2 مليون لبناني نزحوا نتيجة الضربات الإسرائيلية".وتوتر المشهد بشكل كبير على خلفية مقتل الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، في غارة إسرائيلية على حارة حريك في الضاحية الجنوبية، التي أتت بعد أتيام من تفجيرات أجهزة البيجر التي راح ضحيتها آلاف المصابين والقتلى في البلاد.ويطالب "حزب الله" بوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وينفذ هو وجماعة "أنصار الله" اليمنية، من جهة أخرى، عملية "إسناد" لحركة حماس الفلسطينية، التي تقاتل الجيش الإسرائيلي في القطاع منذ نحو عام، ويضع "حزب الله" و"أنصار الله" وقف الحرب الإسرائيلية على القطاع، التي راح ضحيتها أكثر من 41 ألف قتيل، شرطا لوقف عمليات "الإسناد".

https://sarabic.ae/20241020/اليونيفيل-جرافة-إسرائيلية-هدمت-عمدا-برج-مراقبة-وسياجا-محيطا-بموقع-للأمم-المتحدة-جنوبي-لبنان-1093976800.html

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