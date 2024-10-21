https://sarabic.ae/20241021/القوات-الأوكرانية-تقصف-أراضي-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-بـ-20-مقذوفا-خلال-24-ساعة-1093978841.html

القوات الأوكرانية تقصف أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية بـ 20 مقذوفا خلال 24 ساعة

القوات الأوكرانية تقصف أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية بـ 20 مقذوفا خلال 24 ساعة

سبوتنيك عربي

أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، فجر اليوم الاثنين، بأن القوات... 21.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-21T00:01+0000

2024-10-21T00:01+0000

2024-10-21T00:01+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

أخبار جمهورية دونيتسك

روسيا

القوات الأوكرانية

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دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب على قناته في "تليغرام"، "خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجلت الممثلية ست حالات قصف من قبل القوات الأوكرانية على محور غورلوفكا".وبحسب المكتب التمثيلي، لم ترد معلومات عن وقوع ضحايا في صفوف المدنيين.يذكر أنه في اليوم السابق، تم تسجيل 12 حالة قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية.

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