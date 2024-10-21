https://sarabic.ae/20241021/القوات-المسلحة-النيجيرية-ترفض-دعوات-الانقلاب-العسكري-وتؤكد-أنها-خيانة-1093996486.html
القوات المسلحة النيجيرية ترفض دعوات الانقلاب العسكري وتؤكد أنها خيانة
القوات المسلحة النيجيرية ترفض دعوات الانقلاب العسكري وتؤكد أنها خيانة
سبوتنيك عربي
أكدت القيادة العامة للقوات المسلحة النيجيرية، اليوم الاثنين، رفضها لدعوات القيام بانقلاب عسكري، معتبرة أنها "خيانة" بموجب الدستور. 21.10.2024, سبوتنيك عربي
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وقالت وزارة الدفاع في بيان، إنه "يجب على أولئك الذين يدعون إلى انقلاب عسكري، كما ظهر في مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع، أن يدركوا أن مثل هذه الإجراءات خيانة بموجب الدستور". وأضاف البيان أن "القوات المسلحة النيجيرية ملتزمة، بثبات، بالحفاظ على ديمقراطيتنا وتقدمها وهي مخلصة للرئيس بولا أحمد تينوبو، ويظل الجيش يركز على تحقيق مسؤولياته القانونية في حماية سلامة الأمة". وأشار إلى أن "السلام النسبي الذي نتمتع به اليوم هو نتيجة مباشرة لدعم الرئيس للجيش وتفاني قيادة القوات المسلحة النيجيرية، وتم تكليف الأجهزة الأمنية باتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أي فرد أو مجموعة تدعو إلى تغييرات غير دستورية في البلاد". وذكرت وسائل إعلام نيجيرية، السبت الماضي، أن الجيش النيجيري أحال 15 جنرالا إلى التقاعد، جميعهم من سلاح المدفعية. وأضافت أنه تم إعفاء أديجبويغا فاساسي قائد الحرس الشخصي للرئيس النيجيري بولا أحمد تينوبو من منصبه. يذكر أنه انتشرت، خلال الأيام الماضية، على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع مصورة تدعو القوات المسلحة النيجيرية للانقلاب على سلطة الرئيس تينوبو وتدعوه هو الآخر إلى الرحيل.
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العالم, أخبار العالم الآن, حول العالم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, نيجيريا
العالم, أخبار العالم الآن, حول العالم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, نيجيريا
القوات المسلحة النيجيرية ترفض دعوات الانقلاب العسكري وتؤكد أنها خيانة
أكدت القيادة العامة للقوات المسلحة النيجيرية، اليوم الاثنين، رفضها لدعوات القيام بانقلاب عسكري، معتبرة أنها "خيانة" بموجب الدستور.
وقالت وزارة الدفاع في بيان، إنه "يجب على أولئك الذين يدعون إلى انقلاب عسكري، كما ظهر في مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع، أن يدركوا أن مثل هذه الإجراءات خيانة بموجب الدستور".
وأضاف البيان أن "القوات المسلحة النيجيرية ملتزمة، بثبات، بالحفاظ على ديمقراطيتنا وتقدمها وهي مخلصة للرئيس بولا أحمد تينوبو، ويظل الجيش يركز على تحقيق مسؤولياته القانونية في حماية سلامة الأمة".
وأشار إلى أن "السلام النسبي الذي نتمتع به اليوم هو نتيجة مباشرة لدعم الرئيس للجيش وتفاني قيادة القوات المسلحة النيجيرية، وتم تكليف الأجهزة الأمنية باتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أي فرد أو مجموعة تدعو إلى تغييرات غير دستورية في البلاد".
وذكرت وسائل إعلام نيجيرية، السبت الماضي، أن الجيش النيجيري أحال 15 جنرالا إلى التقاعد، جميعهم من سلاح المدفعية.
وأضافت أنه تم إعفاء أديجبويغا فاساسي قائد الحرس الشخصي للرئيس النيجيري بولا أحمد تينوبو من منصبه.
يذكر أنه انتشرت، خلال الأيام الماضية، على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع مصورة تدعو القوات المسلحة النيجيرية للانقلاب على سلطة الرئيس تينوبو وتدعوه هو الآخر إلى الرحيل.