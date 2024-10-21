دولة عربية تسحب من جيوب المدخنين ومستهلكي الكحول 16.4 مليار لتعزيز اقتصادها

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هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
08:18 GMT
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صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:53 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
كافنديش يزن العالم في واحدة من أكثر تجارب الفيزياء أناقة على الإطلاق
09:31 GMT
10 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
09:41 GMT
19 د
شؤون عسكرية
خبير: مناورات الناتو النووية هي تصعيد أمريكي وتتعارض مع جميع المعاهدات والمواثيق الأممية
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قوانين الاقتصاد
خبير: مشاركة الرئيس المصري في قمة بريكس يعكس زيادة الاهتمام بالتعاون الدولي
11:03 GMT
30 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
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ما دلالة تكرار الهجمات التي تستهدف القوات الإسرائيلية على الحدود مع الأردن؟
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المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:46 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
09:29 GMT
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عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
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مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
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شرارة الحياة ومراوغات الذكاء الاصطناعي ولغز الزهايمر في الشباب
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تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
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مساحة حرة
خيارات القاهرة والخرطوم في مواجهة تداعيات اتفاقية عنتيبي
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لماذا تعاني النساء العربيات من مشكلة السمنة أكثر من الرجال؟
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صدى الحياة
أكاديمي لبناني: سلوكيات النظام الأوكراني العدائية ستطيح به وهذا قانون التاريخ الحتمي
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خبير: أمريكا محكومة من قبل إسرائيل ونتنياهو هو الذي يحكم الولايات المتحدة الأمريكية وليس العكس
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كيف يؤثر تسريب خطط الهجوم على الضربة الإسرائيلية المحتملة لإيران
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https://sarabic.ae/20241021/دولة-عربية-تسحب-من-جيوب-المدخنين-ومستهلكي-الكحول-164-مليار-لتعزيز-اقتصادها--1093996858.html
دولة عربية تسحب من جيوب المدخنين ومستهلكي الكحول 16.4 مليار لتعزيز اقتصادها
دولة عربية تسحب من جيوب المدخنين ومستهلكي الكحول 16.4 مليار لتعزيز اقتصادها
سبوتنيك عربي
تعتزم الحكومة في المغرب التوجه نحو تعزيز الموارد الضريبية، في مضامين مشروع قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025، حيث حلت الضرائب في المرتبة الأولى ضمن... 21.10.2024, سبوتنيك عربي
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2024-10-21T12:36+0000
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وتسعى الحكومة المغربية في هذه الخطوة ضمن موازنتها المالية (قيد المناقشة في مجلس النواب حاليا) إلى خفض عجز الميزانية إلى 3.5% من الناتج الداخلي الخام، أي بناقص 0.5 نقط على أساس سنوي.ويضاف إلى ذلك، 13 مليارا و700 مليون و20 ألف درهم (13.700.020.000 درهم) عن استهلاك التبغ المصنع؛ ليصل إجمالي قيمة العائدات المبرمج استخلاصها من جيوب المدخنين والسكارى خلال السنة المقبلة إلى 16 مليارا و443 مليونا و520 ألف درهم (16.443.520.000 درهم).وبحسب موقع "هربيس" الإخباري، أثار المشروع المالي خللا على مستوى توقعات المغاربة بشأن مصادر دخل الميزانية العمومية، حيث أظهرت لغة الأرقام أن العائدات المتأتية من تضريب استهلاك التبع المصنع أصبحت تمثل حوالي ضِعف المداخيل المبرمة عن أرباح شركة المجمع الشريف للفوسفات التي ينظر إليها كأكبر مصدر للدخل والثروة القومية بالمغرب، حيث بلغت قيمة الفرق بين الموردين 6 مليارات و200 مليون و20 ألف درهم (6.200.020.000 درهم).
https://sarabic.ae/20240922/شاب-يشعل-النار-في-جسده-أمام-البرلمان-المغربي-فيديو-1092983555.html
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أخبار المغرب اليوم, العالم العربي
أخبار المغرب اليوم, العالم العربي

دولة عربية تسحب من جيوب المدخنين ومستهلكي الكحول 16.4 مليار لتعزيز اقتصادها

12:36 GMT 21.10.2024
© unsplash/ Valiant Made مشروبات روحية
مشروبات روحية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.10.2024
© unsplash/ Valiant Made
تابعنا عبر
تعتزم الحكومة في المغرب التوجه نحو تعزيز الموارد الضريبية، في مضامين مشروع قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025، حيث حلت الضرائب في المرتبة الأولى ضمن بنودها بحصة 80% من عائداتها، وذلك بعدما رُفعت قيمة النفقات والاستثمار العموميين.
وتسعى الحكومة المغربية في هذه الخطوة ضمن موازنتها المالية (قيد المناقشة في مجلس النواب حاليا) إلى خفض عجز الميزانية إلى 3.5% من الناتج الداخلي الخام، أي بناقص 0.5 نقط على أساس سنوي.

وتراهن الحكومة على الرسوم الداخلية على استهلاك الخمور والكحول وأنواع الجعة والتبغ المصنع من أجل رفع مداخيلها العامة بزائد 14.49 % خلال السنة المقبلة، لتصل إلى 657.8 مليارات درهم.

البرلمان المغربي - سبوتنيك عربي, 1920, 22.09.2024
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شاب يشعل النار في جسده أمام البرلمان المغربي... فيديو
22 سبتمبر, 09:24 GMT

وتتوقع الحكومة من مشروع قانون المالية الجديد الحصول على مداخيل من الرسوم الداخلية على استهلاك الخمور والكحول بقيمة مليار و190 مليونا و500 ألف درهم (1.190.500.000 درهم)، ومن استهلاك أنواع الجعة بقيمة مليار و553 مليون درهم (1.553.000.000 درهم).

ويضاف إلى ذلك، 13 مليارا و700 مليون و20 ألف درهم (13.700.020.000 درهم) عن استهلاك التبغ المصنع؛ ليصل إجمالي قيمة العائدات المبرمج استخلاصها من جيوب المدخنين والسكارى خلال السنة المقبلة إلى 16 مليارا و443 مليونا و520 ألف درهم (16.443.520.000 درهم).
ملك المغرب - سبوتنيك عربي, 1920, 16.10.2024
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16 أكتوبر, 18:54 GMT
وبحسب موقع "هربيس" الإخباري، أثار المشروع المالي خللا على مستوى توقعات المغاربة بشأن مصادر دخل الميزانية العمومية، حيث أظهرت لغة الأرقام أن العائدات المتأتية من تضريب استهلاك التبع المصنع أصبحت تمثل حوالي ضِعف المداخيل المبرمة عن أرباح شركة المجمع الشريف للفوسفات التي ينظر إليها كأكبر مصدر للدخل والثروة القومية بالمغرب، حيث بلغت قيمة الفرق بين الموردين 6 مليارات و200 مليون و20 ألف درهم (6.200.020.000 درهم).
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