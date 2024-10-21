https://sarabic.ae/20241021/مصر-تؤكد-مجددا-أن-أمنها-المائي-مسألة-وجودية-لن-تتهاون-فيها-1093990887.html
مصر تؤكد مجددا أن أمنها المائي مسألة وجودية لن تتهاون فيها
مصر تؤكد مجددا أن أمنها المائي مسألة وجودية لن تتهاون فيها
سبوتنيك عربي
أكدت مصر أن الأمن المائي "مسألة وجودية" بالنسبة لها، ولن تتهاون فيها. 21.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-21T11:08+0000
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جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، أمس الأحد، جمع بين وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، ونظيرته الرومانية، لومينيتسا أودوبيسكو.وأشار عبد العاطي إلى أنه تم التباحث مع وزير خارجية رومانيا، "وبشكل مفصل حول العديد من القضايا، وفي مقدمتها قضية المياه باعتبارها قضية وجودية لمصر"، وفقا لوسائل إعلام مصرية.كما شرح وزير الخارجية المصري لنظيرته الرومانية، "مدى أهمية قضية الأمن المائي، وأحاطها علمًا بكل مسارات التفاوض التي جرت مع الجانب الإثيوبي على مدار أكثر من 13 عاما دون جدوى، وما أعلنته مصر مؤخرا من توقف للمسار التفاوضي، واحتفاظها بحقها في الدفاع عن مصالحنا المائية، في حالة حدوث ضرر، وبالتأكيد بما يكفله القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".وكانت مصر قد أعلنت، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، انتهاء مسار التفاوض مع إثيوبيا، حول سد "النهضة" دون نتيجة، مؤكدة الاحتفاظ بحقها للدفاع عن أمنها المائي والقومي في حال تعرضه للضرر.يشار إلى أن عدم التوصل لاتفاق بين الدول الثلاث (مصر، إثيوبيا، السودان) أدى إلى زيادة التوتر السياسي فيما بينها، وإحالة الملف إلى مجلس الأمن الدولي، الذي عقد جلستين حول الموضوع، دون اتخاذ قرار بشأنه.وبدأت إثيوبيا في تشييد سد "النهضة" على نهر النيل الأزرق، عام 2011، بهدف توليد الكهرباء.وتخشى مصر أن يلحق السد ضررا بحصتها من المياه، فيما تتزايد مخاوف السودان من تضرر منشآته المائية، وتناقص حصته من المياه.
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https://sarabic.ae/20241003/مصر-ليس-كل-ما-تتخذه-الدولة-تجاه-تداعيات-سد-النهضة-معلن-عنه-1093415936.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار سد النهضة الإثيوبي, خلافات سد النهضة, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار إثيوبيا, العالم العربي
أخبار سد النهضة الإثيوبي, خلافات سد النهضة, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار إثيوبيا, العالم العربي
مصر تؤكد مجددا أن أمنها المائي مسألة وجودية لن تتهاون فيها
أكدت مصر أن الأمن المائي "مسألة وجودية" بالنسبة لها، ولن تتهاون فيها.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، أمس الأحد، جمع بين وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، ونظيرته الرومانية، لومينيتسا أودوبيسكو.
وأشار عبد العاطي إلى أنه تم التباحث مع وزير خارجية رومانيا، "وبشكل مفصل حول العديد من القضايا، وفي مقدمتها قضية المياه باعتبارها قضية وجودية لمصر"، وفقا لوسائل
إعلام مصرية.
كما شرح وزير الخارجية المصري لنظيرته الرومانية، "مدى أهمية قضية الأمن المائي، وأحاطها علمًا بكل مسارات التفاوض التي جرت مع الجانب الإثيوبي على مدار أكثر من 13 عاما دون جدوى، وما أعلنته مصر مؤخرا من توقف للمسار التفاوضي، واحتفاظها بحقها في الدفاع عن مصالحنا المائية، في حالة حدوث ضرر، وبالتأكيد بما يكفله القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".
وكانت مصر قد أعلنت، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، انتهاء مسار التفاوض مع إثيوبيا
، حول سد "النهضة" دون نتيجة، مؤكدة الاحتفاظ بحقها للدفاع عن أمنها المائي والقومي في حال تعرضه للضرر.
يشار إلى أن عدم التوصل لاتفاق بين الدول الثلاث (مصر، إثيوبيا، السودان) أدى إلى زيادة التوتر السياسي فيما بينها، وإحالة الملف إلى مجلس الأمن الدولي، الذي عقد جلستين حول الموضوع، دون اتخاذ قرار بشأنه.
وبدأت إثيوبيا في تشييد سد "النهضة" على نهر النيل الأزرق، عام 2011، بهدف توليد الكهرباء.
وتخشى مصر
أن يلحق السد ضررا بحصتها من المياه، فيما تتزايد مخاوف السودان من تضرر منشآته المائية، وتناقص حصته من المياه.