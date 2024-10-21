https://sarabic.ae/20241021/مصر-تحقق-نجاحا-تاريخيا-1093982249.html

مصر تحقق "نجاحا تاريخيا"

مصر تحقق "نجاحا تاريخيا"

سبوتنيك عربي

أعلنت إحدى المنظمات العالمية أن مصر حققت "إنجازا تاريخيا"، بعد دولتين عربيتين. 21.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-21T06:32+0000

2024-10-21T06:32+0000

2024-10-21T06:32+0000

مصر

أخبار مصر الآن

العالم العربي

منظمة الصحة العالمية

الأخبار

أخبار العالم الآن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/15/1093981934_0:191:1840:1226_1920x0_80_0_0_f1412249f07fa41a278e9f3b37b8314a.jpg

وكشفت منظمة الصحة العالمية عن أن مصر أصبحت رسميا خالية من مرض الملاريا.واعتبر رئيس المنظمة، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، عبر منصة "إكس"، اليوم الاثنين، أن "هذه الشهادة تاريخية حقا، وهي شهادة على التزام شعب وحكومة مصر بالتخلص من هذه الآفة القديمة".وأضاف: "أهنئ مصر على هذا الإنجاز، الذي يعد مصدر إلهام للدول الأخرى في المنطقة، ويُظهِر ما هو ممكن بالموارد المناسبة والأدوات المناسبة".وقالت منظمة الصحة العالمية، في بيان لها، أن "خلو مصر من مرض الملاريا، إنجاز مهم في مجال الصحة العامة، في بلد يزيد عدد سكانه عن 100 مليون نسمة، والذي يأتي بعد جهود استمرت قرابة 100 عام من جانب الحكومة والشعب المصري للقضاء على مرض كان موجودًا في البلاد منذ العصور القديمة".وذكر غيبريسوس في البيان: "إن الملاريا قديمة قدم الحضارة المصرية نفسها، ولكن المرض الذي ابتلي به الفراعنة الآن ينتمي إلى تاريخها وليس مستقبلها".وأشار إلى أن "مصر هي الدولة الثالثة التي حصلت على شهادة خلوها من الملاريا في إقليم شرق المتوسط ​​لمنظمة الصحة العالمية، بعد الإمارات العربية المتحدة، والمغرب، والأولى منذ عام 2010، وعلى مستوى العالم، بلغ إجمالي عدد الدول التي وصلت إلى هذا الإنجاز 44 دولة ومنطقة واحدة".وفي يوم أمس الأحد، تسلم وزير الصحة المصري، الدكتور خالد عبدالغفار، شهادة الإشهاد بالقضاء على مرض الملاريا من منظمة الصحة العالمية، من الدكتورة حنان البلخي، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمي بالشرق الأوسط، وذلك في حفل افتتاح النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية البشرية، والذي حمل عنوان "التنمية البشرية من أجل مستقبل مستدام".واعتبر عبد الغفار في بيان منظمة الصحة العالمية، أن حصول مصر على شهادة القضاء على الملاريا اليوم "ليس نهاية الرحلة، بل بداية مرحلة جديدة".وشدد على "ضرورة العمل بلا كلل وبيقظة للحفاظ على الإنجاز الذي حققته مصر، من خلال الحفاظ على أعلى معايير الترصد والتشخيص والعلاج".وتمنح منظمة الصحة العالمية شهادة القضاء على الملاريا عندما يثبت بلد ما، بما لا يدع مجالا للشك، أن سلسلة انتقال الملاريا المحلية عن طريق بعوض الأنوفيلة، قد انقطعت على الصعيد الوطني لمدة 3 سنوات متتالية على الأقل، كما يجب على البلد أن يثبت قدرته على منع إعادة انتقال المرض.ويعود تاريخ الملاريا إلى عام 4000 قبل الميلاد في مصر، مع وجود أدلة وراثية على المرض في توت عنخ آمون ومومياوات مصرية قديمة أخرى.

https://sarabic.ae/20241020/عمرها-41-مليون-سنة-مصر-تدخل-غينيس-بحفرية-الحوت-توتسيتس-صور-1093970617.html

مصر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي, منظمة الصحة العالمية, الأخبار, أخبار العالم الآن