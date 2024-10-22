https://sarabic.ae/20241022/إعلام-يكشف-عن-تفاعل-صلاح-مع-عروض-سعودية-مغرية-1094044877.html
إعلام يكشف عن تفاعل صلاح مع "عروض سعودية مغرية"
إعلام يكشف عن تفاعل صلاح مع "عروض سعودية مغرية"
سبوتنيك عربي
تكهنت وسائل إعلام رياضية بوصول النجم المصري محمد صلاح، وناديه "ليفربول"، إلى طريق مسدود، حول إقناعه بتمديد عقده مع النادي الإنجليزي. 22.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-22T16:12+0000
2024-10-22T16:12+0000
2024-10-22T16:12+0000
رياضة
السعودية
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وتسربت أنباء عن تلقي صلاح، عروضا "فلكية" من الدوري السعودي لكرة القدم للمحترفين، للانتقال إلى أحد أنديته في الموسم المقبل، حيث ينتهي عقد محمد صلاح، البالغ 32 عاما مع ليفربول، نهاية الصيف المقبل.وأفاد موقع "ياهو سبورت"، نقلا عن تقرير لموقع "فوتبول إنسايدر"، أن "اللاعب المصري يشترط أن يكون العقد الجديد مع ليفربول، لمدة 3 سنوات، حتى عام 2027".وأضاف الموقع: "لا يشعر مسؤولو ليفربول بالقلق من التقارير، التي تفيد بأن المهاجم المصري وافق بالفعل على الشروط مع نادٍ سعودي، ويعتقد "الريدز" أن الخيار الأول لصلاح هو تمديد عقده، الذي يستمر حتى نهاية الموسم".وأشارت المصادر، إلى أن ليفربول ليس قلقا من التكهنات حول محمد صلاح، على الرغم من التقارير التي أفادت بأنه قريب من الانتقال إلى الدوري السعودي، براتب خرافي يتجاوز الذي يحصل عليه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب النصر السعودي.
https://sarabic.ae/20241020/صلاح-يقود-ليفربول-إلى-صدارة-الدوري-الإنجليزي-بالفوز-على-تشيلسي-فيديو-1093977341.html
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رياضة, السعودية
إعلام يكشف عن تفاعل صلاح مع "عروض سعودية مغرية"
تكهنت وسائل إعلام رياضية بوصول النجم المصري محمد صلاح، وناديه "ليفربول"، إلى طريق مسدود، حول إقناعه بتمديد عقده مع النادي الإنجليزي.
وتسربت أنباء عن تلقي صلاح، عروضا "فلكية" من الدوري السعودي لكرة القدم للمحترفين، للانتقال إلى أحد أنديته في الموسم المقبل، حيث ينتهي عقد محمد صلاح، البالغ 32 عاما مع ليفربول، نهاية الصيف المقبل.
وأفاد موقع "ياهو سبورت
"، نقلا عن تقرير لموقع "فوتبول إنسايدر"، أن "اللاعب المصري يشترط أن يكون العقد الجديد مع ليفربول، لمدة 3 سنوات، حتى عام 2027".
وأضاف الموقع: "لا يشعر مسؤولو ليفربول بالقلق من التقارير، التي تفيد بأن المهاجم المصري وافق بالفعل على الشروط مع نادٍ سعودي، ويعتقد "الريدز" أن الخيار الأول لصلاح هو تمديد عقده، الذي يستمر حتى نهاية الموسم".
وبيّنت مصادر للموقع أن صلاح، يريد "3 سنوات أخرى" في النادي، حيث وصل إلى مكانة أسطورية داخل النادي الإنجليزي ويريد البقاء داخله حتى يتم الـ35 عاما.
وأشارت المصادر، إلى أن ليفربول
ليس قلقا من التكهنات حول محمد صلاح، على الرغم من التقارير التي أفادت بأنه قريب من الانتقال إلى الدوري السعودي، براتب خرافي يتجاوز الذي يحصل عليه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب النصر السعودي.