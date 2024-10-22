https://sarabic.ae/20241022/بزشيكيان-يتناول-حلويات-روسية-بعد-وصوله-إلى-قازان-فيديو-1094045011.html
بزشيكيان يتناول حلويات روسية بعد وصوله إلى قازان... فيديو
بزشيكيان يتناول حلويات روسية بعد وصوله إلى قازان... فيديو
سبوتنيك عربي
تناول الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، حلوى روسية تقليدية، وذلك بعد هبوط طائرته في مدينة قازان الروسية، للمشاركة في قمة مجموعة "بريكس". 22.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-22T16:15+0000
2024-10-22T16:15+0000
2024-10-22T16:15+0000
قمة بريكس 2024
مجموعة بريكس
إيران
أخبار العالم الآن
أخبار إيران
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/16/1094044153_38:0:1055:572_1920x0_80_0_0_e8a88cf0fff2a9babc1c878bd665f0a6.jpg
وأظهرت اللقطات مسؤولين روس وهم يستقبلون بزشكيان، ويدعونه لتذوق حلوى "تشاك-تشاك"، كبقية نظرائه، بعد وصوله إلى مدينة قازان الروسية.ووصل الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الثلاثاء، إلى مدينة قازان الروسية، للمشاركة في قمة مجموعة "بريكس".وتعقد اليوم الثلاثاء، فعاليات اليوم الأول لقمة مجموعة "بريكس" في مدينة قازان الروسية، والتي تستمر حتى 24 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وتشارك في القمة 36 دولة، منها 22 على مستوى الرؤساء، إضافة إلى قيادات 6 منظمات دولية.بوتين: بنك التنمية التابع لـ"بريكس" مؤسسة مالية واعدةقازان ترحب بضيوف قمة "بريكس 2024"...صور
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/16/1094044153_165:0:928:572_1920x0_80_0_0_1bfb039a693c5cbedc1b0ff3e4de2e20.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
قمة بريكس 2024, مجموعة بريكس, إيران, أخبار العالم الآن, أخبار إيران, روسيا
قمة بريكس 2024, مجموعة بريكس, إيران, أخبار العالم الآن, أخبار إيران, روسيا
بزشيكيان يتناول حلويات روسية بعد وصوله إلى قازان... فيديو
تناول الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، حلوى روسية تقليدية، وذلك بعد هبوط طائرته في مدينة قازان الروسية، للمشاركة في قمة مجموعة "بريكس".
وأظهرت اللقطات مسؤولين روس وهم يستقبلون بزشكيان، ويدعونه لتذوق حلوى "تشاك-تشاك"، كبقية نظرائه، بعد وصوله إلى مدينة قازان الروسية.
ووصل الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الثلاثاء، إلى مدينة قازان الروسية، للمشاركة في قمة مجموعة "بريكس".
وتعقد اليوم الثلاثاء، فعاليات اليوم الأول لقمة مجموعة "بريكس" في مدينة قازان الروسية
، والتي تستمر حتى 24 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وتشارك في القمة 36 دولة، منها 22 على مستوى الرؤساء، إضافة إلى قيادات 6 منظمات دولية.