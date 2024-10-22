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علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
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التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
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مرايا العلوم
شرارة الحياة ومراوغات الذكاء الاصطناعي ولغز الزهايمر في الشباب
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
11:03 GMT
8 د
مساحة حرة
خيارات القاهرة والخرطوم في مواجهة تداعيات اتفاقية عنتيبي
11:12 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تعاني النساء العربيات من مشكلة السمنة أكثر من الرجال؟
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صدى الحياة
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عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
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مساحة حرة
كيف يؤثر تسريب خطط الهجوم على الضربة الإسرائيلية المحتملة لإيران
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خسارة أرسنال تعزز موقع ليفربول والسيتي ورسالة قوية من برشلونة قبل الكلاسيكو
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كاشف نيوترينو جديد قد يحطم الفيزياء كما نعرفها..
09:31 GMT
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خبير: قمة بريكس في قازان تغطي على الانتخابات الرئاسية في أمريكا
16:03 GMT
59 د
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ما هي فرص مقترح مصر لاستئناف مفاوضات غزة
17:03 GMT
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قمة بريكس.. أبرز الملفات على الطاولة
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https://sarabic.ae/20241022/حفل-موسيقي-بمناسبة-بدء-فعاليات-قمة-بريكس-في-مدينة-قازان-الروسية-فيديو--1094052247.html
حفل موسيقي بمناسبة بدء فعاليات قمة "بريكس" في مدينة قازان الروسية... فيديو
حفل موسيقي بمناسبة بدء فعاليات قمة "بريكس" في مدينة قازان الروسية... فيديو
سبوتنيك عربي
حضر رؤساء وممثلو دول مجموعة "بريكس"، اليوم الثلاثاء، حفلًا موسيقيًا ضمن برنامج العشاء غير الرسمي، الذي أقيم على شرف ضيوف القمة. 22.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-22T20:53+0000
2024-10-22T20:53+0000
مجتمع
نادي الفيديو
قمة بريكس 2024
مجموعة بريكس
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ويظهر في الفيديو كمية الانسجام والتناغم بين الرؤساء والموسيقى، التي يتم عزفها من قبل أوركسترا أكاديمية الموسيقى الروسية.وأقيم الحفل في قاعة مدينة قازان، حيث قدمت أوركسترا أكاديمية الموسيقى الروسية، لقادة الوفود، مقطوعة موسيقية بعنوان "نهر الفولغا يتدفق"، ومقطوعات أخرى.مودي يدعو بوتين لزيارة الهند العام المقبلقازان ترحب بضيوف قمة "بريكس 2024"...صور 7 مؤشرات تجعل "بريكس" تتربع على عرش الاقتصاد العالمي
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نادي الفيديو, قمة بريكس 2024, مجموعة بريكس
نادي الفيديو, قمة بريكس 2024, مجموعة بريكس

حفل موسيقي بمناسبة بدء فعاليات قمة "بريكس" في مدينة قازان الروسية... فيديو

20:53 GMT 22.10.2024
© Photo / Xحفل موسيقي بمناسبة بدء فعاليات قمة "بريكس" في قازان
حفل موسيقي بمناسبة بدء فعاليات قمة بريكس في قازان - سبوتنيك عربي, 1920, 22.10.2024
© Photo / X
تابعنا عبر
حضر رؤساء وممثلو دول مجموعة "بريكس"، اليوم الثلاثاء، حفلًا موسيقيًا ضمن برنامج العشاء غير الرسمي، الذي أقيم على شرف ضيوف القمة.
ويظهر في الفيديو كمية الانسجام والتناغم بين الرؤساء والموسيقى، التي يتم عزفها من قبل أوركسترا أكاديمية الموسيقى الروسية.
وأقيم الحفل في قاعة مدينة قازان، حيث قدمت أوركسترا أكاديمية الموسيقى الروسية، لقادة الوفود، مقطوعة موسيقية بعنوان "نهر الفولغا يتدفق"، ومقطوعات أخرى.
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