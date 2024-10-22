https://sarabic.ae/20241022/حفل-موسيقي-بمناسبة-بدء-فعاليات-قمة-بريكس-في-مدينة-قازان-الروسية-فيديو--1094052247.html
حفل موسيقي بمناسبة بدء فعاليات قمة "بريكس" في مدينة قازان الروسية... فيديو
حفل موسيقي بمناسبة بدء فعاليات قمة "بريكس" في مدينة قازان الروسية... فيديو
سبوتنيك عربي
حضر رؤساء وممثلو دول مجموعة "بريكس"، اليوم الثلاثاء، حفلًا موسيقيًا ضمن برنامج العشاء غير الرسمي، الذي أقيم على شرف ضيوف القمة. 22.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-22T20:53+0000
2024-10-22T20:53+0000
2024-10-22T20:53+0000
مجتمع
نادي الفيديو
قمة بريكس 2024
مجموعة بريكس
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ويظهر في الفيديو كمية الانسجام والتناغم بين الرؤساء والموسيقى، التي يتم عزفها من قبل أوركسترا أكاديمية الموسيقى الروسية.وأقيم الحفل في قاعة مدينة قازان، حيث قدمت أوركسترا أكاديمية الموسيقى الروسية، لقادة الوفود، مقطوعة موسيقية بعنوان "نهر الفولغا يتدفق"، ومقطوعات أخرى.مودي يدعو بوتين لزيارة الهند العام المقبلقازان ترحب بضيوف قمة "بريكس 2024"...صور 7 مؤشرات تجعل "بريكس" تتربع على عرش الاقتصاد العالمي
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نادي الفيديو, قمة بريكس 2024, مجموعة بريكس
نادي الفيديو, قمة بريكس 2024, مجموعة بريكس
حفل موسيقي بمناسبة بدء فعاليات قمة "بريكس" في مدينة قازان الروسية... فيديو
حضر رؤساء وممثلو دول مجموعة "بريكس"، اليوم الثلاثاء، حفلًا موسيقيًا ضمن برنامج العشاء غير الرسمي، الذي أقيم على شرف ضيوف القمة.
ويظهر في الفيديو كمية الانسجام والتناغم بين الرؤساء والموسيقى، التي يتم عزفها من قبل أوركسترا أكاديمية الموسيقى الروسية.
وأقيم الحفل في قاعة مدينة قازان، حيث قدمت أوركسترا أكاديمية الموسيقى الروسية، لقادة الوفود، مقطوعة موسيقية بعنوان "نهر الفولغا يتدفق"، ومقطوعات أخرى.