https://sarabic.ae/20241022/شاب-عربي-يربي-أخطر-حيوان-مفترس-والسلطات-تتحرك-فيديو---1094033562.html
شاب عربي يربي أخطر حيوان مفترس... والسلطات تتحرك... فيديو
شاب عربي يربي أخطر حيوان مفترس... والسلطات تتحرك... فيديو
سبوتنيك عربي
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لشاب، يقوم بتربية أسد من فصيلة أفريقية نادرة في منزله، بولاية غرداية الجزائرية، ما دفع السلطات للتحرك واحتجار الأسد... 22.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-22T12:03+0000
2024-10-22T12:03+0000
2024-10-22T12:16+0000
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وأفادت مصالح الفرقة الإقليمية للدرك الوطني في الولاية التي تقع جنوبي الجزائر، أمس الاثنين، أنه تم حجز أسد أفريقي بمحيط "الدرين" الفلاحي، وأن صاحب الأسد لا يملك رخصة تربية خاصة بالحيوانات المفترسة، ما جعلها تفتح تحقيقا معمقا في القضية.ويشار إلى أن الأسد الأفريقي هو أحد أنواع الحيوانات النادرة، ويواجه خطر الانقراض، حيث قدرت إحصائيات تراجع أعداده بنسبة ما بين 30 إلى 50% خلال العقدين الماضيين، بحسب موقع "العربية نت".
https://sarabic.ae/20241015/اكشتاف-حمض-نووي-بشري-في-أنياب-أسود-يسلط-الضوء-على-مأساة-إنسانية-1093778486.html
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الجزائر, العالم العربي
شاب عربي يربي أخطر حيوان مفترس... والسلطات تتحرك... فيديو
12:03 GMT 22.10.2024 (تم التحديث: 12:16 GMT 22.10.2024)
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لشاب، يقوم بتربية أسد من فصيلة أفريقية نادرة في منزله، بولاية غرداية الجزائرية، ما دفع السلطات للتحرك واحتجار الأسد وفتح تحقيق مع المربي.
وأفادت مصالح الفرقة الإقليمية للدرك الوطني في الولاية التي تقع جنوبي الجزائر، أمس الاثنين، أنه تم حجز أسد أفريقي بمحيط "الدرين" الفلاحي، وأن صاحب الأسد لا يملك رخصة تربية خاصة بالحيوانات المفترسة، ما جعلها تفتح تحقيقا معمقا في القضية.
وكان صاحب الأسد قد بث العشرات من الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يظهر الحيوان في بيته، وتجري محادثة بينه وبين زائر للأسد: "إنه كبير الحجم.. يريد الخروج من هذا المكان، يحاول أن أجعله يخرج كل يومين".
وأثارت الحادثة استغراب رواد مواقع التواصل الاجتماعي فتسأل البعض، "من أين جاءته فكرة تربية حيوان مفترس في بيته، وهل حصل عليه مذ كان صغيرا، وشكك البعض الآخر أنه تم تهريبه وبيعه بطريقة غير قانونية، وأن تربية الحيوانات المفترسة فيها أخطار على صاحبها وعلى الأمن العمومي".
ويشار إلى أن الأسد الأفريقي هو أحد أنواع الحيوانات النادرة، ويواجه خطر الانقراض، حيث قدرت إحصائيات تراجع أعداده بنسبة ما بين 30 إلى 50% خلال العقدين الماضيين، بحسب موقع "العربية نت".