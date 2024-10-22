شاب عربي يربي أخطر حيوان مفترس... والسلطات تتحرك... فيديو

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المقهى الثقافي
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الإنسان والثقافة
مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
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عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
10:03 GMT
7 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:10 GMT
20 د
مرايا العلوم
شرارة الحياة ومراوغات الذكاء الاصطناعي ولغز الزهايمر في الشباب
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
11:03 GMT
8 د
مساحة حرة
خيارات القاهرة والخرطوم في مواجهة تداعيات اتفاقية عنتيبي
11:12 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تعاني النساء العربيات من مشكلة السمنة أكثر من الرجال؟
11:41 GMT
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صدى الحياة
أكاديمي لبناني: سلوكيات النظام الأوكراني العدائية ستطيح به وهذا قانون التاريخ الحتمي
12:29 GMT
30 د
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بلا قيود
خبير: أمريكا محكومة من قبل إسرائيل ونتنياهو هو الذي يحكم الولايات المتحدة الأمريكية وليس العكس
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مساحة حرة
كيف يؤثر تسريب خطط الهجوم على الضربة الإسرائيلية المحتملة لإيران
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29 د
مرايا العلوم
علاقة هرمون الحب بضغط الدم ودائرة الخوف في الدماغ!
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مدار الليل والنهار
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مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
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183 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
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13 د
مساحة حرة
كيف يؤثر تسريب خطط الهجوم على الضربة الإسرائيلية المحتملة لإيران
08:31 GMT
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خسارة أرسنال تعزز موقع ليفربول والسيتي ورسالة قوية من برشلونة قبل الكلاسيكو
09:03 GMT
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مرايا العلوم
كاشف نيوترينو جديد قد يحطم الفيزياء كما نعرفها..
09:31 GMT
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مساحة حرة
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بعد شيرين أبو عاقلة... صحفيو غزة شهداء الحقيقة
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قمة بريكس.. أبرز الملفات على الطاولة
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https://sarabic.ae/20241022/شاب-عربي-يربي-أخطر-حيوان-مفترس-والسلطات-تتحرك-فيديو---1094033562.html
شاب عربي يربي أخطر حيوان مفترس... والسلطات تتحرك... فيديو
شاب عربي يربي أخطر حيوان مفترس... والسلطات تتحرك... فيديو
سبوتنيك عربي
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لشاب، يقوم بتربية أسد من فصيلة أفريقية نادرة في منزله، بولاية غرداية الجزائرية، ما دفع السلطات للتحرك واحتجار الأسد... 22.10.2024, سبوتنيك عربي
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مجتمع
الجزائر
العالم العربي
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وأفادت مصالح الفرقة الإقليمية للدرك الوطني في الولاية التي تقع جنوبي الجزائر، أمس الاثنين، أنه تم حجز أسد أفريقي بمحيط "الدرين" الفلاحي، وأن صاحب الأسد لا يملك رخصة تربية خاصة بالحيوانات المفترسة، ما جعلها تفتح تحقيقا معمقا في القضية.ويشار إلى أن الأسد الأفريقي هو أحد أنواع الحيوانات النادرة، ويواجه خطر الانقراض، حيث قدرت إحصائيات تراجع أعداده بنسبة ما بين 30 إلى 50% خلال العقدين الماضيين، بحسب موقع "العربية نت".
https://sarabic.ae/20241015/اكشتاف-حمض-نووي-بشري-في-أنياب-أسود-يسلط-الضوء-على-مأساة-إنسانية-1093778486.html
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الجزائر, العالم العربي
الجزائر, العالم العربي

شاب عربي يربي أخطر حيوان مفترس... والسلطات تتحرك... فيديو

12:03 GMT 22.10.2024 (تم التحديث: 12:16 GMT 22.10.2024)
© unsplash/Omer Salomأسد الغابة
أسد الغابة - سبوتنيك عربي, 1920, 22.10.2024
© unsplash/Omer Salom
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لشاب، يقوم بتربية أسد من فصيلة أفريقية نادرة في منزله، بولاية غرداية الجزائرية، ما دفع السلطات للتحرك واحتجار الأسد وفتح تحقيق مع المربي.
وأفادت مصالح الفرقة الإقليمية للدرك الوطني في الولاية التي تقع جنوبي الجزائر، أمس الاثنين، أنه تم حجز أسد أفريقي بمحيط "الدرين" الفلاحي، وأن صاحب الأسد لا يملك رخصة تربية خاصة بالحيوانات المفترسة، ما جعلها تفتح تحقيقا معمقا في القضية.

وكان صاحب الأسد قد بث العشرات من الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يظهر الحيوان في بيته، وتجري محادثة بينه وبين زائر للأسد: "إنه كبير الحجم.. يريد الخروج من هذا المكان، يحاول أن أجعله يخرج كل يومين".

أنياب أسود - سبوتنيك عربي, 1920, 15.10.2024
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اكشتاف حمض نووي بشري في أنياب أسود يسلط الضوء على مأساة إنسانية
15 أكتوبر, 12:25 GMT

وأثارت الحادثة استغراب رواد مواقع التواصل الاجتماعي فتسأل البعض، "من أين جاءته فكرة تربية حيوان مفترس في بيته، وهل حصل عليه مذ كان صغيرا، وشكك البعض الآخر أنه تم تهريبه وبيعه بطريقة غير قانونية، وأن تربية الحيوانات المفترسة فيها أخطار على صاحبها وعلى الأمن العمومي".

ويشار إلى أن الأسد الأفريقي هو أحد أنواع الحيوانات النادرة، ويواجه خطر الانقراض، حيث قدرت إحصائيات تراجع أعداده بنسبة ما بين 30 إلى 50% خلال العقدين الماضيين، بحسب موقع "العربية نت".
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