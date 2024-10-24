بيان قمة "بريكس".. بين السياسة والاقتصاد وحل الأزمات الدولية

عربي
بوتين يجري مؤتمرا صحفيا يعرض فيه نتائج قمة "بريكس"
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات الرقمية وجه آخر للإدمان
08:18 GMT
15 د
من الملعب
خسارة أرسنال تعزز موقع ليفربول والسيتي ورسالة قوية من برشلونة قبل الكلاسيكو
08:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
09:03 GMT
39 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
09:43 GMT
17 د
ملفات ساخنة
ما هي فرص مقترح مصر لاستئناف مفاوضات غزة
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
10:33 GMT
27 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
12:03 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
12:10 GMT
20 د
مساحة حرة
قمة بريكس.. أبرز الملفات على الطاولة
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
16:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
ترويض قطة شرودينغر وحقيقة لب القمر وشجرة الحياة
16:34 GMT
29 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:18 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
تولستوي... رسول الثقافة العربية في المجتمع الروسي
08:27 GMT
34 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
09:03 GMT
57 د
مساحة حرة
الأهمية الاقتصادية للربط الكهربائي بين الأردن والعراق
10:31 GMT
29 د
من الملعب
خسارة أرسنال تعزز موقع ليفربول والسيتي ورسالة قوية من برشلونة قبل الكلاسيكو
11:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
متى كانت أنتاركتيكا بلا جليد؟ وهل يمكن أن تعود كذلك؟
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
12:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
مقابلة مع وزير الطاقة اللبناني وليد فياض
15:47 GMT
24 د
حصاد الأسبوع
خبير: العمليات الإرهابية ضد إيران لن تزيدها إلا تصميما على دعم محور المقاومة
16:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
قرار بريكس بدعم العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة: دلالاته ومآلاته
17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
أكاديمي فلسطيني: تصريحات وزيرة خارجية ألمانيا تشجع على الإبادة الجماعية
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
راديو
يناقش صحفيو "سبوتنيك عربي" على أثير "راديو سبوتنيك" آخر الأخبار وأبرز القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية الحالية. ونشارككم رأي وتحليل خبراء سياسيين وعسكريين واقتصاديين واجتماعيين من استوديوهات الوكالة في موسكو والقاهرة وبيروت.
https://sarabic.ae/20241024/بيان-قمة-بريكس-بين-السياسة-والاقتصاد-وحل-الأزمات-الدولية-1094124450.html
بيان قمة "بريكس".. بين السياسة والاقتصاد وحل الأزمات الدولية
بيان قمة "بريكس".. بين السياسة والاقتصاد وحل الأزمات الدولية
سبوتنيك عربي
بين السياسة والاقتصاد وحتى الأمن والاجتماع، جوانب ركزت عليها مباحثات زعماء دول مجموعة "بريكس"، وصولا إلى الأزمات المشتعلة في مناطق مختلفة من العالم، أهمها... 24.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-24T13:25+0000
2024-10-24T13:25+0000
راديو
مساحة حرة
قمة بريكس 2024
مجموعة بريكس
روسيا
فلاديمير بوتين
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/18/1094123546_31:0:1275:700_1920x0_80_0_0_a13dd3bc9260c4a7364b3dfec2782825.png
بيان قمة "بريكس".. بين السياسة والاقتصاد وحل الأزمات الدولية
سبوتنيك عربي
بيان قمة "بريكس".. بين السياسة والاقتصاد وحل الأزمات الدولية
وثيقة قازان، التي جاءت في بيان تجمع "بريكس" بعد التئام الدول العشرة الأعضاء جميعهم، رحبت باستخدام العملات الوطنية في المعاملات المالية بين دول المجموعة وشركائهم التجاريين، وضرورة دعم إصلاح منظمة التجارة العالمية، محذرة من التأثير السلبي للعقوبات غير القانونية على الاقتصاد العالمي.كما طالب زعماء "بريكس" بدعم قبول فلسطين كعضو كامل العضوية في الأمم المتحدة، مشددين على ضرورة وقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة ولبنان، وإدانة الهجمات الإسرائيلية على المواقع المدنية والإنسانية والبنية التحتية في فلسطين ولبنان.من جهته، طرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اقتراحين على قادة "بريكس"، لتأسيس بورصة حبوب وإطلاق منصة استثمارية جديدة، مشيرا إلى ثقل دول المجموعة في الاقتصاد العالمي.وقال بوتين إن الاقتصاد العالمي يشهد تغيرات كبيرة، وإن تركيز النشاط التجاري يتحول تدريجيا نحو الأسواق الناشئة، مما يؤدي إلى تشكيل نموذج متعدد الأقطاب، مرجعا ذلك إلى جهود بلدان الجنوب والشرق العالميين، ودول "بريكس".ويرى أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، حسن الدعجة، أن تهدئة النزاعات والحروب في الشرق الأوسط، والتبادل التجاري بالعملات الوطنية، من أهم النقاط في بيان "بريكس".وأوضح أن الأزمات في العالم تسببت فيها أمريكا والدول الغربية، مشددا على أن هذه الدول لا تستطيع التعايش بسلام، نظرا للعائد الاقتصادي من التجارة في الحروب.وأكد أن هذه الخطوات تنبىء بتعدد أقطاب بشكل أقوى وإنشاء مؤسسات دولية بديلة وفاعلة.واعتبر الباحث الاقتصادي، هيثم الجندي، أن "قمة "بريكس" في قازان لها خصوصية، بعد توسيع التكتل بإضافة 4 أعضاء جدد، وتختلف عن سابقاتها، لأنها تضع أهدافا وطموحات كبيرة".ولفت في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إلى أن "البيان تضمّن عددا من المشاريع تسهل التجارة بين الدول، وكيفية إنشاء هيكل مالي موازي للنظام القائم حاليا، ومنصات رقمية بين بنوك الدول الأعضاء للتعامل التجاري دون الحاجة لبنوك المراسلة".وقالت الباحثة في الشأن الدولي، تمارا برو، إن "انعقاد مؤتمر "بريكس" جاء في ظروف استثنائية حيث التوترات في العالم، ولكن ما تشهده منطقة الشرق الأوسط له أهمية خاصة".وأوضحت أن دول "بريكس" تسعى لإقامة دولة فلسطينية تعترف بها الأمم المتحدة، وإحلال السلام لحل الصراع في الشرق الأوسط".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/18/1094123546_187:0:1120:700_1920x0_80_0_0_6b0b81780a4967a6dfce2d31c042bb97.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
مساحة حرة, قمة بريكس 2024, مجموعة بريكس, روسيا, فلاديمير بوتين, аудио
مساحة حرة, قمة بريكس 2024, مجموعة بريكس, روسيا, فلاديمير بوتين, аудио

بيان قمة "بريكس".. بين السياسة والاقتصاد وحل الأزمات الدولية

13:25 GMT 24.10.2024
راديو
بيان قمة "بريكس".. بين السياسة والاقتصاد وحل الأزمات الدولية
تابعنا عبر
بين السياسة والاقتصاد وحتى الأمن والاجتماع، جوانب ركزت عليها مباحثات زعماء دول مجموعة "بريكس"، وصولا إلى الأزمات المشتعلة في مناطق مختلفة من العالم، أهمها أوكرانيا وغزة ولبنان.
وثيقة قازان، التي جاءت في بيان تجمع "بريكس" بعد التئام الدول العشرة الأعضاء جميعهم، رحبت باستخدام العملات الوطنية في المعاملات المالية بين دول المجموعة وشركائهم التجاريين، وضرورة دعم إصلاح منظمة التجارة العالمية، محذرة من التأثير السلبي للعقوبات غير القانونية على الاقتصاد العالمي.
كما طالب زعماء "بريكس" بدعم قبول فلسطين كعضو كامل العضوية في الأمم المتحدة، مشددين على ضرورة وقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة ولبنان، وإدانة الهجمات الإسرائيلية على المواقع المدنية والإنسانية والبنية التحتية في فلسطين ولبنان.
من جهته، طرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اقتراحين على قادة "بريكس"، لتأسيس بورصة حبوب وإطلاق منصة استثمارية جديدة، مشيرا إلى ثقل دول المجموعة في الاقتصاد العالمي.
وقال بوتين إن الاقتصاد العالمي يشهد تغيرات كبيرة، وإن تركيز النشاط التجاري يتحول تدريجيا نحو الأسواق الناشئة، مما يؤدي إلى تشكيل نموذج متعدد الأقطاب، مرجعا ذلك إلى جهود بلدان الجنوب والشرق العالميين، ودول "بريكس".
ويرى أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، حسن الدعجة، أن تهدئة النزاعات والحروب في الشرق الأوسط، والتبادل التجاري بالعملات الوطنية، من أهم النقاط في بيان "بريكس".
وأوضح أن الأزمات في العالم تسببت فيها أمريكا والدول الغربية، مشددا على أن هذه الدول لا تستطيع التعايش بسلام، نظرا للعائد الاقتصادي من التجارة في الحروب.
وأكد أن هذه الخطوات تنبىء بتعدد أقطاب بشكل أقوى وإنشاء مؤسسات دولية بديلة وفاعلة.
واعتبر الباحث الاقتصادي، هيثم الجندي، أن "قمة "بريكس" في قازان لها خصوصية، بعد توسيع التكتل بإضافة 4 أعضاء جدد، وتختلف عن سابقاتها، لأنها تضع أهدافا وطموحات كبيرة".
ولفت في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إلى أن "البيان تضمّن عددا من المشاريع تسهل التجارة بين الدول، وكيفية إنشاء هيكل مالي موازي للنظام القائم حاليا، ومنصات رقمية بين بنوك الدول الأعضاء للتعامل التجاري دون الحاجة لبنوك المراسلة".
وقال إن "هذه الخطوات تهدف إلى اعتماد دول المجموعة على بعضها دون دخول وسيط ثالث يسيطر على التعاملات بين الأعضاء، مما يمثّل حصة متزايدة من النمو العالمي يساهم في نمو الاقتصاد العالمي أكثر من دول مجموعة السبع".
وقالت الباحثة في الشأن الدولي، تمارا برو، إن "انعقاد مؤتمر "بريكس" جاء في ظروف استثنائية حيث التوترات في العالم، ولكن ما تشهده منطقة الشرق الأوسط له أهمية خاصة".
وأشارت في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إلى أن "بريكس" تحاول من خلال بيانها الختامي التأكيد على رفض توسيع الحرب في المنطقة، مما يضيف أزمة عالمية جديدة في كل الجوانب خاصة التجارية والاقتصادية".
وأوضحت أن دول "بريكس" تسعى لإقامة دولة فلسطينية تعترف بها الأمم المتحدة، وإحلال السلام لحل الصراع في الشرق الأوسط".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:04 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيلأمس, 21:29 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала