https://sarabic.ae/20240927/السعودية-تعلن-إطلاق-تحالف-دولي-لإقامة-دولة-فلسطينية-1093158417.html

السعودية تعلن إطلاق تحالف دولي لإقامة دولة فلسطينية

السعودية تعلن إطلاق تحالف دولي لإقامة دولة فلسطينية

سبوتنيك عربي

أعلن وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، يوم الخميس، عن تشكيل تحالف دولي لإقامة دولة فلسطينية وتنفيذ "حل الدولتين"، مؤكدا أن الاجتماع الأول لهذا... 27.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-27T06:43+0000

2024-09-27T06:43+0000

2024-09-27T06:43+0000

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وقال ابن فرحان، خلال اجتماع وزاري في نيويورك تحت عنوان، "الوضع في غزة وتنفيذ حل الدولتين كطريق إلى سلام عادل وشامل": "نيابة عن الدول العربية والإسلامية وشركائنا الأوروبيين، نعلن عن إطلاق التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين ويسرني أن أدعوكم للمشاركة في الاجتماع الأول في المملكة العربية السعودية للمساهمة في تحقيق السلام".وأكد ضرورة "التحرك بشكل جماعي في اتخاذ خطوات عملية ذات أثر ملموس للدفع باتجاه الوقف الفوري للحرب، وتنفيذ حل الدولتين، وفي مقدمة ذلك تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة".وأكد في حديثة أن "الحرب في غزة أدت إلى كارثة إنسانية، فضلا عن الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلية في الضفة الغربية، وتهديد المسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية، تكريساً لسياسة الاحتلال والتطرف العنيف".وقال ابن فرحان: "الدفاع عن النفس لا يبرر قتل عشرات الآلاف من المدنيين، وممارسات التدمير الممنهج، والتهجير القسري، واستخدام التجويع كأداة للحرب، والتحريض، والتجريد من الإنسانية، والتعذيب الممنهج بأبشع صوره، بما في ذلك العنف الجنسي، وغيرها من الجرائم الموثقة".وأشار ابن فرحان في كلمته إلى أن "البعض يصر على التطبيق الانتقائي للقانون الدولي، في مخالفة صريحة لأبسط معايير المساواة، والحرية، وحقوق الإنسان".وأكد أن "إنشاء دولة فلسطينية مستقلة هو حق أصيل وأساس للسلام، وليس نتيجة نهائية يتم التفاوض عليها في عملية سياسية مفتعلة"، واصفا تنفيذ حل الدولتين بأنه "أفضل حل لكسر حلقة صراع والمعاناة".مستشار الرئيس الفلسطيني: أمريكا تبيع الوهم للعرب ودعمها لإسرائيل بالسلاح يكشف حقيقتهاالعاهل الأردني يؤكد أن الأردن لن يكون وطنا بديلا للفلسطينيين ولن يقبل تهجيرهمحركة حماس توجه بيانا للأمين العام للأمم المتحدة تطالب فيه بتحرك فوري لإنهاء الحرب على غزة

https://sarabic.ae/20240926/عباس-إسرائيل-دمرت-غزة-بالكامل-تقريبا-ولم-تعد-صالحة-للحياة-1093147757.html

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دولة فلسطينية, أخبار فلسطين اليوم, العالم, السعودية, إسرائيل