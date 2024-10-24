https://sarabic.ae/20241024/دولة-عربية-تخطط-لإنجاز-مليوني-وحدة-سكنية-1094126139.html

دولة عربية تخطط لإنجاز مليوني وحدة سكنية

دولة عربية تخطط لإنجاز مليوني وحدة سكنية

سبوتنيك عربي

تعتزم وزارة السكن والعمران والمدينة في الجزائر، وضع خارطة طريق من أجل إنجاز 2 مليون وحدة سكنية خلال الخمس السنوات المقبلة. 24.10.2024, سبوتنيك عربي

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وقال وزير السكن والعمران، طارق بلعريبي، خلال جلسة استماع في المجلس الشعبي الوطني، اليوم الخميس، إن مشروع الميزانية القطاعية لسنة 2025، يندرج ضمن مسعى الحكومة لمواصلة التكفل ببرنامج الدعم الاجتماعي بالنسبة لذوي الدخل الضعيف والمتوسط، والانطلاق في تجسيد برنامج عدل "3" السكني.وتابع الوزير أنه سيتم أيضا مواصل إنجاز 3434 وحدة سكنية بصيغة عدل، و421.560 وحدة في إطار البناء الريفي، بالإضافة إلى إنجاز 171.759 وحدة في إطار البناء الذاتي في التجزئات الاجتماعية، بحسب ما نقله موقع "النهار".ويشار إلى أن قضية السكن في الجزائر تعتبر واحدة من القضايا الاجتماعية والاقتصادية الرئيسية التي تشغل بال الحكومة والمجتمع الجزائري، حيث يعتبر الحصول على سكن مناسب حاجة أساسية للأفراد والأسر الجزائرية.وتسعى الحكومة الجزائرية جاهدة لتوفير دعم مباشر لاقتناء السكن من خلال مجموعة متنوعة من البرامج والمبادرات، من أبرزها برنامج الدعم المباشر للحصول على سكن خلال عام 2023 و2024.

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